Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Минулої доби, 11 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що з початку поточної доби, 12 листопада, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

"У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - сказано в повідомленні.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.