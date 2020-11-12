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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС

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Ворог за добу тричі порушив режим

Минулої доби, 11 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що з початку поточної доби, 12 листопада, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

"У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - сказано в повідомленні.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу тричі порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Автор: Анастасія Потіха
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УСТОЙЧИВОЕ ПЕРЕМИРИЕ!
Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм миномет и АГС. Ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9948
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12.11.2020 07:44 Відповісти
ТИШИНА -- одним словом !!! Зажопинцов с мертветчуком командировать и приковать в окопах Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3859
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12.11.2020 07:58 Відповісти
Сводка ситуации за 11 ноября 2020 года
Обстрелов 11 Ответный огонь 10 Ранено 2 (1 тяжело)
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12.11.2020 07:46 Відповісти
эээ... а откуда информация? Про ответный огонь сейчас смешно выглядит.
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12.11.2020 08:20 Відповісти
Одужання хлопцю.....
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12.11.2020 08:03 Відповісти
Скільки вже можна читати ці дебільні повідомлення. Не принижуйте ЗСУ. Де відповідь на ці "провокації"?
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12.11.2020 08:46 Відповісти



Президент Университета им. Ленина

@literatorASizov


Защитников Дамбаса также почётно хоронили!
https://twitter.com/literatorASizov/status/1326687137132056576
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12.11.2020 09:33 Відповісти
защитники даунбаса(любители русскага мира)-для ***** всего лишь быдломасса для поддержки имперских амбиций!
(бабы еще нарожают)
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12.11.2020 09:52 Відповісти
Ну подумаешь "та сторона" неприцельно и эмоционально постреляла и совершенно случайно попала в нашего воина, главное что перемирие продолжается и доказало свою эффективность, а значит пора отводить наши войска, чтобы избежать подобных случайностей.
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12.11.2020 11:53 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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12.11.2020 15:52 Відповісти
 
 