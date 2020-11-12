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Новини Політика України
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комунікація (23) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі Президента планують знову вести комунікацію через відеоблог, але цього разу хочуть запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з інтерв'ю УП повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики - це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни.

Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований - це саме те", - сказав він.

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Відповідальний за медіанапрям в ОП пояснив, що порівняно новий формат комунікації потрібен тому, що недостатньо медіаресурсів для поширення позиції влади.

Саме тому зараз розробляється концепція відеоблогів. Планується, що він триватиме не більше 10 хвилин і буде охоплювати 5-6 тем тижня, на які президент буде давати свій фідбек.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії тоді ще кандидат Володимир Зеленський одним з основних способів комунікації вибрав відеоблог. Ця традиція тривала і на початку його президентства, однак з часом такий формат майже зник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Один вопрос - рояль будет?
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12.11.2020 08:08
+31
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства - Цензор.НЕТ 9508
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12.11.2020 08:09
+30
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства - Цензор.НЕТ 9641
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12.11.2020 08:06
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Він більше чим відосики! Він найвеличніший лідер **********! Він духовний гуру СН! Він дорогий, любимий скоро переплюне Брежнєва.
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12.11.2020 09:19 Відповісти
Ні, віделблог то вже серйозно. Ще трохи і мультики почнуть знімати.
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12.11.2020 09:20 Відповісти
Щоб людину називали президентом, замало займати посаду. Треба дійсно бути державним діячем. Сьогодні в Україні не президент, а особина, яка займає посаду президента. Люди ніколи не будуть поважати тільки за посаду, а проукраїнських справ поки що немає. Наявність при владі ригів і цапомосковських посіпак тому пряме підтвердження.
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12.11.2020 09:25 Відповісти
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 1355
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12.11.2020 09:28 Відповісти
Чем сложнее жизнь - тем проще решения.
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12.11.2020 09:30 Відповісти
Жоден блог не допоможе Зе, і катастрофічному падінню його %. Хіба що проплачені "рейтинги" від "разумкова" та їй подібних фірмочок.
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12.11.2020 09:30 Відповісти
И куда по твоему перетекут его %? Неужели к Порошенко? Не могут ведь они просто выветриться бесследно.))
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12.11.2020 10:05 Відповісти
Это и есть то самое ПАТРИОТИЧНОЕ КИНО, на которое предусмотрительно выделили кучу бабла? А кислород для больных не полезнее, как взаимозаменяющее средство за те же деньги?
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12.11.2020 09:31 Відповісти
Сериал "Легитимный-2"
Скоро на ваших экранах...
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12.11.2020 09:33 Відповісти
"...Зеленський - більше, ніж відосики..."
===
З чого випливає, що "...відосики -- менше, ніж ЗЄлєнський..."
Чиста арифметика. Головне, що об'єкти співмірні для порівняння "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 8986
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12.11.2020 09:35 Відповісти
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 6705
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12.11.2020 09:38 Відповісти
З цього приводу мене цікавить лише одне - вони себе хочуть у цьому запевнити, чи всіх інших?
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12.11.2020 09:59 Відповісти
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 962
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12.11.2020 09:36 Відповісти
Экранный и реальный бубачка мало чем отличаются. Идиота или дебила он даже не играл, а просто жил этой ролью. Просто вёл себя естественно. Пытается играть он сейчас, делает умное лицо, шаркает ножкой, сжимает кулачки но так как актёр он посредственный, выходит не очень
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12.11.2020 09:45 Відповісти
+100500.
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12.11.2020 11:24 Відповісти
Зеленський більше, ніж відосики, али менше за метр шістдесят п'ять
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12.11.2020 09:48 Відповісти
зеля президент?? Ні, не чули.. В нього і відосікі гівняні, ну а президент і взагалі ніякий. Краще б вже залишався на підмостках..
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12.11.2020 09:53 Відповісти
"..Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны..." - ----------- Що це за галіматья? Ці ідіоти хоч думку свою спроможні дотепно сформулювати та висловити?? Чи, які думки, такі і формулювання??
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12.11.2020 10:03 Відповісти
"Он готов идти не на видосики... Он - больше, чем видосики..."
Та, все, годі йому - вже навіть і їжаку зрозуміло, що там почалося відверте "сіські-масіські".
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12.11.2020 10:09 Відповісти
"видосики" квартальные , назвали "именной блог "
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12.11.2020 10:16 Відповісти
Оно не президент, Оно имитация президента.
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12.11.2020 10:20 Відповісти
может он и перерос видосики, но не дорос до президента и не доростет... без видосиков 73 % не совсем дееспособных граждан могут прозреть... все конечно не прозреют, по скудности и бедности ума.., большая часть прозреет все равно...
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12.11.2020 10:25 Відповісти
А раздача слонов? Я без них не могу. Ну хоть цыган покажите.
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12.11.2020 10:26 Відповісти
Долбообы....вместе со своим бедосиком....Ждём когда два ********** скопытятся от короны.Праздник будет от души

Зеленский,на рояле ты уже не играешь,на потеху народу сыграй в ящик.
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12.11.2020 10:30 Відповісти
"Все в сад!---вы там будете петь комические куплеты??--нет,вы там будете их слушать!".....навеяло)
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12.11.2020 10:35 Відповісти
А неужели это кто-то смотрит?
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12.11.2020 10:35 Відповісти
Главный видосик страны, а не хотел бы ты пойти... в свой 95 квартал, чтоб мы тебя больше не видели?!
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12.11.2020 10:37 Відповісти
Этот политтехнолог жалуется, что страна, оказывается, не готова воспринимать «стебущегося» президента, приходится изображать серьезного дядьку. Главное слово - изображать. Сейчас он, оказывается, в изолированном боксе Феофании, ещё бы средства коммуникации отобрать .......
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12.11.2020 11:11 Відповісти
А позиция у власти вообще то есть? Интересно знать какая, конкретно. Пока что вижу шараханье по мелочам, дефицит бюджета и перелопачивание законодательства с сомнительными целями.
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12.11.2020 11:13 Відповісти
Даватель фидбеков, а не гарант коституции.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лезло, куда не нужно.
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12.11.2020 11:22 Відповісти
Простите, не подскажете в какой ещё стране президенту и остальным нужно напоминать, что вот этот чувак - он не просто чувак с улицы, он президент?
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12.11.2020 11:41 Відповісти
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны... и все вопросики!" "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 4482
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12.11.2020 12:05 Відповісти
Президент не лох ? Ослаблять ?
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12.11.2020 12:16 Відповісти
Да, зеподонок ловко Кузьменко и
Антоненко в тюрягу жить отправил
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12.11.2020 12:17 Відповісти
Воно правильно, не пускати беніного болванчика до людей. Воно й так все зганьбило, за що не візьметься скрізь срака. Менше буде ганьби країні яка обрала шута горохового на роль преЗЕдента.
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12.11.2020 12:20 Відповісти
Артист он и в Африке артист. Если артист плохенький, его в кино не снимают..... приходится снимать видосики. Нам бы обзавестись президентом .
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Овощ 2.0 2сезон 19серия
Он - больше, чем видосики. Он Чемпион мира по борьбе с короновирусом под чемпионской капельницей в чемпионской палате.
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12.11.2020 13:20 Відповісти
правильно.
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12.11.2020 16:41 Відповісти
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