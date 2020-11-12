У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський

Текст рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства (зокрема, електронних декларацій) опинився в Офісі Президента ввечері 27 жовтня - ще до офіційного оприлюднення на сайті КСУ.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник Зеленського в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Це був проєкт рішення, який був проголосований 27 числа. Без підписів (суддів – ред.). Оскільки воно вже було проголосоване і жодних змін до нього вже не можна було вносити, то судді вже фактично не перебували під своїм обов’язком не розголошувати його зміст. Нам вже надали можливість ознайомитись, і ми вже володіли ситуацією", – зазначив він.

Завдяки цьому, за словами Веніславського, в Офісі президента зрозуміли, що "має місце абсолютно необґрунтована позиція КСУ" та змогли оприлюднити першу офіційну заяву із її засудженням.

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Як розповів Веніславський, 27 жовтня – одразу після появи перших новин про рішення КСУ – президент Зеленський зібрав термінову нараду за участю керівників відповідних структурних підрозділів Офісу президента, заступників голови Офісу президента, голови Офісу президента та самого Веніславського.

Ще одна така нарада, за його словами, відбулася і наступного дня – 28 жовтня – перед засіданням РНБО. Тоді він доповів, що під час ухвалення рішення Конституційним судом "мали місце системні порушення, а саме: вихід за межі конституційних повноважень України, порушення власного регламенту щодо надання суддями КСУ проєктів висновків, порушення антикорупційного законодавства, а саме те, що судді діяли в умовах конфлікту інтересів".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.