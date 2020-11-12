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У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський

Текст рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства (зокрема, електронних декларацій) опинився в Офісі Президента ввечері 27 жовтня - ще до офіційного оприлюднення на сайті КСУ.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник Зеленського в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Це був проєкт рішення, який був проголосований 27 числа. Без підписів (суддів – ред.). Оскільки воно вже було проголосоване і жодних змін до нього вже не можна було вносити, то судді вже фактично не перебували під своїм обов’язком не розголошувати його зміст. Нам вже надали можливість ознайомитись, і ми вже володіли ситуацією", – зазначив він.

Завдяки цьому, за словами Веніславського, в Офісі президента зрозуміли, що "має місце абсолютно необґрунтована позиція КСУ" та змогли оприлюднити першу офіційну заяву із її засудженням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича

Як розповів Веніславський, 27 жовтня – одразу після появи перших новин про рішення КСУ – президент Зеленський зібрав термінову нараду за участю керівників відповідних структурних підрозділів Офісу президента, заступників голови Офісу президента, голови Офісу президента та самого Веніславського.

Ще одна така нарада, за його словами, відбулася і наступного дня – 28 жовтня – перед засіданням РНБО. Тоді він доповів, що під час ухвалення рішення Конституційним судом "мали місце системні порушення, а саме: вихід за межі конституційних повноважень України, порушення власного регламенту щодо надання суддями КСУ проєктів висновків, порушення антикорупційного законодавства, а саме те, що судді діяли в умовах конфлікту інтересів".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Ждали кто в США победит. Слив Оманского Вислюка с куриными мозгами начался.
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12.11.2020 08:21
+21
А разве в этом кто то сомневался? Ну, крому ЗеДолбоДятлов.
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12.11.2020 08:20
+12
Читая эту новость в который раз убеждаюсь, что вазелин в этой стране низачто не отвечает и ниначто не влияет. Такой себе статист посаженный в кресло президента и выполняющий хотелки режисера.
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12.11.2020 08:20
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12.11.2020 08:20 Відповісти
Ждали кто в США победит. Слив Оманского Вислюка с куриными мозгами начался.
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12.11.2020 08:21 Відповісти
А разве в этом кто то сомневался? Ну, крому ЗеДолбоДятлов.
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12.11.2020 08:20 Відповісти
Я сумніваюся, хоча й не належу до названих Вами "птахів".

Бо вважаю, що було навпаки: блаЗЄнські підготували таку ухвалу та передали для озвучення в "кс".
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12.11.2020 09:29 Відповісти
На столе и означает, что онная бумаженция плод творчества дЕрьмака, а вот блаЗеньский, имея куринные мозги, по сию минуту не понимает, во, что он влез ещё в 2018 году, поддавшись на уговоры поцоватой бородатой бабушки которую ждёт суд Штата Делавер США и федеральная тюряга. Пожизненная. Ибо срок будет такой, что бабушка из неё не выйдет. Ну и блаЗЕнь пойдёт поровозом. Но сначала отседит у нас. Для приличия, года 3, поучаствует в самодеятельности, получит пару раз подарки на 8 марта, а уж потом будет выдан в США.
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12.11.2020 09:43 Відповісти
Я не вірю, що коломИйський сяде у США, навіть якщо вони його отримають, так би мовити, фізично. І не тому, що не вчиняв злочинів чи правосуддя США не має достатньо доказів. Сподіваюся, що пояснювати чому не потрібно.
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12.11.2020 09:50 Відповісти
Так об этом в ОП сразу и говорили, что узнали сразу после принятия решения, накануне его объявления и собрали заседание сразу как узнали У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8842
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12.11.2020 10:19 Відповісти
Читая эту новость в который раз убеждаюсь, что вазелин в этой стране низачто не отвечает и ниначто не влияет. Такой себе статист посаженный в кресло президента и выполняющий хотелки режисера.
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12.11.2020 08:20 Відповісти
ОНО ответит за всё.

Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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12.11.2020 08:22 Відповісти
Удивили,лять...
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12.11.2020 08:27 Відповісти
бЗеля одним словом
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12.11.2020 08:28 Відповісти
а разве законно что решение суда известно до его оглашения?
а что значит "проголосовано но без подписей"?
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12.11.2020 08:30 Відповісти
А в чем нарушение закона?

"а что значит "проголосовано но без подписей"

Очевидно, что это значит, что на стол к президенту попала копия документа, который уже был проголосован судьями, но не та копия, на которой они поставили подписи.
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12.11.2020 10:21 Відповісти
сразу нахер. с тобой недоробло общаться - себя не уважать.
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12.11.2020 12:30 Відповісти
Ну так - ты же знаешь, что я твою тупую лживую пропаганду всегда на раз под орех разделываю. У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1304
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12.11.2020 12:46 Відповісти
не *********. ты как обычно начнешь трындеть "это не то, я не то имел в виду". мне хватило масок из мобрезерва
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12.11.2020 13:13 Відповісти
ты же тупой дегенерат не в курсе что копии делаются с уже принятого и подписанного решения. потому как до голосования это не решение а просто проект. и после
голосования проект подписывается сразу.
а оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона.

но тебе простительно - ты же неполноценный
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12.11.2020 13:15 Відповісти
Как обычно - от тебя одни только жалки попытки выехать за счет хамства. Ибо ума нема - а вот быдлизма - хоть отбавляй У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 7900

" копии делаются с уже принятого и подписанного решения"
Копию можно сделать с любого документа - подписанного или нет. Для этого его нужно просто отксерить. Разумеется, никакой силы такая копия не имеет - ее содержимое чисто информативное.

" оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона."

"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться"

Ну да, чукча ж не в состоянии прочитать статью и понять, что в ней написано - для этого у чукчи мозгов не хватает. Мозгов хватает только на хамство. У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8966
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12.11.2020 16:27 Відповісти
У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1712
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12.11.2020 08:41 Відповісти
Особенно цинично после этого звучит вопрос "Пожизненное заключение за масштабную коррупцию" В опроснике от Зеленского

Вова не только мастерски играет членом на рояле и прекрасно поливает из него электорат...
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12.11.2020 08:42 Відповісти
так Вениславский наверное и передал. В чем сенсация? У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2649
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12.11.2020 08:43 Відповісти
Дело это затеяно довольно давно. Решение о фактическом блокировании системы электронного декларирования в Украине КС принял по представлению 47 депутатов Верховной Рады которое было подано еще 4 августа 2020 года. Конечно же об этом в АП знали. Мафия то едина, а бла-бла для народа
Из них от "ОПЗЖ" 44 депутоида, от "За майбутнє" -2 и один внефракционный. Полный их список можете посмотреть >здесь<
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12.11.2020 08:44 Відповісти
Собственно никто и не сомневался. Решения КС без благословления ОП и самого президента у нас не проходят. Поэтому, сказочка царь добрый, а бояре плохие это фантазии малообразованного населения.
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12.11.2020 08:47 Відповісти
Как вам удалось сделать вывод о "благословении ОП и президента", если в статье написано прямо противоположное, что президент сразу же собрал заседение СНБО по этому вопросу и СНБО приняло решения о том, что КС вышел за рамки полномочий и допустил целый ряд других нарушений?
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12.11.2020 10:23 Відповісти
Ясен пень, что это турборежим шмаркли. А мы тут копья ломаем.
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12.11.2020 08:51 Відповісти
Два тижні з моменту рішення Конституційного суду, а нічого так і не зроблено, щоб виправити ситуацію. Висновок - КСУ ймовірно тут не при чому і рішення правове, тільки Президенту, депутатам самим вигідне скасування перевірки декларацій. Навіть ті "злочини", які інкримінують суддям КСУ про недекларування аналогічні тому, що Зеленський забув задекларувати 5 млн.грн. від продажу облігацій.
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12.11.2020 08:52 Відповісти
Так его и писали в ОП!!!
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12.11.2020 09:12 Відповісти
У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1654
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12.11.2020 09:27 Відповісти
зеля є учасником (може статистом тільки) афери по відміні
антикорупційного законодавства
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12.11.2020 09:47 Відповісти
правильно-текст решения КС по е-декларированию был разработан и согласован совместно с "зе"
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12.11.2020 10:23 Відповісти
молодец Зе, что сразу защемил этих продажных судей.
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12.11.2020 16:38 Відповісти
 
 