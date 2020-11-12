У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський
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Текст рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства (зокрема, електронних декларацій) опинився в Офісі Президента ввечері 27 жовтня - ще до офіційного оприлюднення на сайті КСУ.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник Зеленського в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
"Це був проєкт рішення, який був проголосований 27 числа. Без підписів (суддів – ред.). Оскільки воно вже було проголосоване і жодних змін до нього вже не можна було вносити, то судді вже фактично не перебували під своїм обов’язком не розголошувати його зміст. Нам вже надали можливість ознайомитись, і ми вже володіли ситуацією", – зазначив він.
Завдяки цьому, за словами Веніславського, в Офісі президента зрозуміли, що "має місце абсолютно необґрунтована позиція КСУ" та змогли оприлюднити першу офіційну заяву із її засудженням.
Як розповів Веніславський, 27 жовтня – одразу після появи перших новин про рішення КСУ – президент Зеленський зібрав термінову нараду за участю керівників відповідних структурних підрозділів Офісу президента, заступників голови Офісу президента, голови Офісу президента та самого Веніславського.
Ще одна така нарада, за його словами, відбулася і наступного дня – 28 жовтня – перед засіданням РНБО. Тоді він доповів, що під час ухвалення рішення Конституційним судом "мали місце системні порушення, а саме: вихід за межі конституційних повноважень України, порушення власного регламенту щодо надання суддями КСУ проєктів висновків, порушення антикорупційного законодавства, а саме те, що судді діяли в умовах конфлікту інтересів".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Бо вважаю, що було навпаки: блаЗЄнські підготували таку ухвалу та передали для озвучення в "кс".
Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
а что значит "проголосовано но без подписей"?
"а что значит "проголосовано но без подписей"
Очевидно, что это значит, что на стол к президенту попала копия документа, который уже был проголосован судьями, но не та копия, на которой они поставили подписи.
голосования проект подписывается сразу.
а оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона.
но тебе простительно - ты же неполноценный
" копии делаются с уже принятого и подписанного решения"
Копию можно сделать с любого документа - подписанного или нет. Для этого его нужно просто отксерить. Разумеется, никакой силы такая копия не имеет - ее содержимое чисто информативное.
" оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона."
"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться"
Ну да, чукча ж не в состоянии прочитать статью и понять, что в ней написано - для этого у чукчи мозгов не хватает. Мозгов хватает только на хамство.
Вова не только мастерски играет членом на рояле и прекрасно поливает из него электорат...
Из них от "ОПЗЖ" 44 депутоида, от "За майбутнє" -2 и один внефракционный. Полный их список можете посмотреть >здесь<
антикорупційного законодавства