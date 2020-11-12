В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні станом на ранок четверга, 12 листопада, зафіксовано 11 057 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України з початку пандемії. За добу померли 198 осіб, видужали 6 235 осіб.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.
Також за останню добу
- госпіталізовано – 1 509 осіб;
- летальних випадків – 198;
- одужало – 6 235 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 500 865 осіб;
- одужало – 227 694 особи;
- летальних випадків – 9 145;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
Ну от як можна просрать за 1.5 роки все шо можна? 🥴
да и у садового будет или уже есть медицинское сопровождение...
а у простых больных нет.
если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
11.11.2020 20:09
Трындец малому бизнесу. Не получилось задавить налогами и РРО, задавят карантином.
Зачем каким то фопам торговать на рынках, когда есть эпицентры ?(
Vladimir Longer
Сейчас будут рисовать любые цифры, что бы карантин оправдать.
Татьяна Бобошко
им плевать на статистику..они деньги считают
Yuriy Smith
Кстати, на фото.... тьху, ну и рожи кроме Москаля
саша паламарчук
А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть»
PVol 69
Вони просто перейшли на інший бік, тому відмовляються грати в сатанинські ігри.
Підлога Маккартні
При Супрун такой херни не было!!!
Юра Лонг ,АУ !!! ))))
ковид любит такие места,ну а если захотите в ресторане посидеть десятки подобных "Вилюров" будут вас ждать если конечно вы один из избранных и свой человек,а холопам остальным дома сидеть лапу сосать кто работал по выходным
Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли Covid-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.
Це зрозуміло. Втім, нещодавно вчені виявили більш загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до Covid-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які здатні розпізнати вірус, - позитивним.
Це змусило припустити, що певний рівень імунітету проти захворювання може бути вдвічі поширенішим, ніж вважалося раніше.
Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до Covid-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.
Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-53614178
Коронавирус и грипп имеют схожие симптомы - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость, однако есть и отличия. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как одышка, потеря обоняния и вкусов. В организации отметили, что симптомы тяжелой формы коронавирусной инфекции включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.
Что вот уже месяц графа "Критическое состояние" в Украине вроде не особо большое не более 180
А умирает больше , чем критических больных .
В этом цинизм -- что либо критических не умеют хотя бы половину вытягивать (как в других странах) либо куча умирает только потому , шо дома умирают ожидая теста по 10-14 дней .
Шо , значить , плять , ему дали уйти из больницы с кислородным балоном ?!
Это же адский оджиг -- у больного критическая сатурация, а его не изолируют и отпускают домой ?!
Софкоиды с гонореей (т.е. французким насморком) держали за колючей проволкой дебилов , шо умудрились лечить это не частным образом .