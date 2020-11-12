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В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 12 листопада, зафіксовано 11 057 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України з початку пандемії. За добу померли 198 осіб, видужали 6 235 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Також за останню добу

  • госпіталізовано – 1 509 осіб;
  • летальних випадків – 198;
  • одужало – 6 235 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 500 865 осіб;
  • одужало – 227 694 особи;
  • летальних випадків – 9 145;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали 01
В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
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12.11.2020 08:33
+9
Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
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12.11.2020 08:33
+9
нема кому називати.
поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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12.11.2020 08:43
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Що не день то нові рекорди.
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12.11.2020 08:22 Відповісти
А мэр Львова,Николаева(который сам кашляет от короны) и еще парочку городов, считают, что ограничения не нужны.Может им статистику не показывают?
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12.11.2020 08:27 Відповісти
Вони просто перейшли на інший бік, тому відмовляються грати в сатанинські ігри.
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12.11.2020 08:57 Відповісти
Нащо вони тоді "хворіли"?
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12.11.2020 09:14 Відповісти
Кстати, на фото.... тьху, ну и рожи кроме Москаля(он очень правослабен), а еще Порошенко там обувь украл - пишет же. Вот ведь борыга то!!!11 В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9751
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12.11.2020 08:30 Відповісти
Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
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12.11.2020 08:33 Відповісти
а если не тестировать то их вообще не будет...
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12.11.2020 08:56 Відповісти
А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
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12.11.2020 08:33 Відповісти
При Супрун такой херни не было!!! В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали - Цензор.НЕТ 1654
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12.11.2020 08:36 Відповісти
нема кому називати.
поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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12.11.2020 08:43 Відповісти
Шо тогда говорить о министре в США?
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12.11.2020 11:08 Відповісти
Сегодня чемпион празднует первых полмиллиона заражённых украинцев.
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12.11.2020 08:36 Відповісти
"мастер спорта по боротьбі з covid-19" обхезався і сидить ображений у феофанії....
Ну от як можна просрать за 1.5 роки все шо можна? 🥴
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12.11.2020 08:41 Відповісти
А Зеленський, ще коли став прєзом, сам сказав: Коли за якусь справу береться людина, далека від неї, це призводить до знищення тої справи.
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12.11.2020 08:53 Відповісти
им плевать на статистику..они деньги считают
да и у садового будет или уже есть медицинское сопровождение...
а у простых больных нет.
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12.11.2020 08:45 Відповісти
как сказал один грамотный человек .......патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.
если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
11.11.2020 20:09
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12.11.2020 08:47 Відповісти
Сейчас будут рисовать любые цифры, что бы карантин оправдать.
Трындец малому бизнесу. Не получилось задавить налогами и РРО, задавят карантином.
Зачем каким то фопам торговать на рынках, когда есть эпицентры ?(
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12.11.2020 08:47 Відповісти
ждём на улицах банды хуже 90-х
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12.11.2020 08:57 Відповісти
Жить надо так, как если-бы ты уже умер.
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12.11.2020 08:47 Відповісти
просто бенефіс дурантинофілів якийсь )))))


Vladimir Longer

Сейчас будут рисовать любые цифры, что бы карантин оправдать.

В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали - Цензор.НЕТ 5978 Татьяна Бобошко

им плевать на статистику..они деньги считают

Yuriy Smith

Кстати, на фото.... тьху, ну и рожи кроме Москаля

саша паламарчук

А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть»

PVol 69

Вони просто перейшли на інший бік, тому відмовляються грати в сатанинські ігри.

Підлога Маккартні

При Супрун такой херни не было!!!



Юра Лонг ,АУ !!! ))))
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12.11.2020 09:02 Відповісти
Ничего все дружно в выходные в Эпицентр он возьмет родимый на себя весь удар,всё для вас ради людей,остальное всё закрыто ведь будет, ттут те и аптека и магазин для перекуса (анонсик уже запостили) и народу тьма как раз
ковид любит такие места,ну а если захотите в ресторане посидеть десятки подобных "Вилюров" будут вас ждать если конечно вы один из избранных и свой человек,а холопам остальным дома сидеть лапу сосать кто работал по выходным
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12.11.2020 09:03 Відповісти
з позитивних новин.

Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли Covid-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.
Це зрозуміло. Втім, нещодавно вчені виявили більш загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до Covid-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які здатні розпізнати вірус, - позитивним.
Це змусило припустити, що певний рівень імунітету проти захворювання може бути вдвічі поширенішим, ніж вважалося раніше.
Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до Covid-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.
Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-53614178
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12.11.2020 09:04 Відповісти
Данные липовые. Умножайте на 3.
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12.11.2020 09:08 Відповісти
От цікаво - яка похибка у наведених даних? Я думаю відсотків 100-500% в сторону збільшення. Знаю на власному прикладі і прикладі багатьох знайомих, які перехворіли.
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12.11.2020 09:08 Відповісти
главное, что зеленский со своими квартальными друганами освоили 30 лярдов из короновирусного фонда. А судьба лохов сходивших на выборы по-приколу их не интересует. Хоть за 9 месяцев можно было и полевые госпиталя построить, и новые лаборатории во всех райцентрах открыть, и еще много чего сделать. Но лохи любящие приколы, должны страдать, я полностью поддерживаю зеленского в этом вопросе.
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12.11.2020 09:20 Відповісти
Харашо ідьом, з перспективою.
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12.11.2020 09:22 Відповісти
Управлять страной может и директор электростанции (И.И Сталин)
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12.11.2020 09:33 Відповісти
После всего, верить врачам очень не просто.
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12.11.2020 12:46 Відповісти
А якщо зважити на те,що результатів потрібно очікувати десь неділю,то ця інформація дуже застаріла.
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12.11.2020 21:14 Відповісти
Самое омерзительное и циничное в настоящей статистике :
Что вот уже месяц графа "Критическое состояние" в Украине вроде не особо большое не более 180

А умирает больше , чем критических больных .
В этом цинизм -- что либо критических не умеют хотя бы половину вытягивать (как в других странах) либо куча умирает только потому , шо дома умирают ожидая теста по 10-14 дней .
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12.11.2020 21:30 Відповісти
Особенно поразила смерть 33-летнего фитнес тренера и блогера .
Шо , значить , плять , ему дали уйти из больницы с кислородным балоном ?!
Это же адский оджиг -- у больного критическая сатурация, а его не изолируют и отпускают домой ?!
Софкоиды с гонореей (т.е. французким насморком) держали за колючей проволкой дебилов , шо умудрились лечить это не частным образом .
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12.11.2020 21:35 Відповісти
 
 