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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17450) МВС (2877) Веніславський (217)

Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський

Народний депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що не голосував би за призначення Арсена Авакова міністром МВС, якби не прохання Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якби особисто президент не просив його підтримати під час голосування на посаду міністра внутрішніх справ, я б за нього навряд чи голосував. В силу того, що обізнаний, знаєте, з попереднім життям пана Авакова і деякі його фрагменти попереднього життя дуже дисонують з моїм уявленням про те, яким має бути політик", – зазначив Веніславський.

Попри це він вважає, що Аваков зараз непогано виконує свої міністерські функції.

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"З точки зору того, як він зараз веде політичну діяльність, я думаю, що він (якщо відкинути суб’єктивне сприйняття), напевно, працює так, як має працювати нормальний міністр", – зазначив Веніславський.

На запитання про те, чи готовий він буде проголосувати за відставку міністра МВС Арсена Авакова, якщо таке питання винесуть до сесійної зали Верховної Ради, Веніславський сказав, що поки що не готовий відповісти на це.

"Буду дивитись, хто наступний і до чого результати відставки можуть призвести", – пояснив він.

Нагадаємо, Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Вова, ФСЁ. Готовь Вовчик ваЗЕлин. Слив тебя начался. Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 1201
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12.11.2020 08:37
+11
Ну, что вы, основная масса этой шайки голосует либо за деньги либо по просьбе подкреплённой деньгами.
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12.11.2020 08:49
+8
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 75
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12.11.2020 09:18
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Вова, ФСЁ. Готовь Вовчик ваЗЕлин. Слив тебя начался. Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 1201
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12.11.2020 08:37 Відповісти
Кому про що, а "запарєбріку" лише вазелин на думці!
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12.11.2020 08:43 Відповісти
Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 8599
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12.11.2020 08:45 Відповісти
Не знаю, как там, в Параше с мыслями о ваЗелине, а вот у нас, вашему избраннику Ваве кривобивненскому ваЗЕлин точно будет нужен. Скоро. Уже очень скоро. Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1903
За кого же вы теперь голосовать будите, за потомственных козаков Рабиновича и Бойко? Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 408
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12.11.2020 08:48 Відповісти
За пітуШарія вони будуть голосувати. Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2391
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12.11.2020 08:57 Відповісти
а разве депутат не должен голосовать по личному убеждению ?
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12.11.2020 08:45 Відповісти
Ну, что вы, основная масса этой шайки голосует либо за деньги либо по просьбе подкреплённой деньгами.
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12.11.2020 08:49 Відповісти
Ну так в этом то и заключаются их убеждения... Голосовать так как скажут или как заплатят.
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12.11.2020 09:00 Відповісти
це називається ''кругова порука''
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12.11.2020 09:26 Відповісти
НОрмальний міністр зіпсував дорогущу реформу.
В нас так і лишилась міліція. Лише вивіску змінили.
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12.11.2020 08:46 Відповісти
Та ні,Ксеніє,при всіх мінусах старої міліції там працювало багато справжніх професіоналів.Це ж,що нині гордо іменується національною поліцією,скоріше нагадує юрбу ніким не керованих недолугих недорослів.
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12.11.2020 09:04 Відповісти
і в чому полягав їхній професіоналізм ?
у корупції ?
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12.11.2020 09:11 Відповісти
В нашій державі так склалося,що професіонали майже завжди більш або менш корумповані.
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12.11.2020 11:56 Відповісти
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3682
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12.11.2020 08:47 Відповісти
Клоунада
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12.11.2020 09:01 Відповісти
ну и кто следующий? Вообще-то идея "наехать" на венедктову вряд ли понравится человеку, предыдущая биография которого диссонирует с представлениями о том, как должен выглядеть нормальный человек. А там и баканов недалеко, которому тоже не нравится ни та ни другой. Но нравится Байден. Но это уже совсем другая история
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12.11.2020 09:02 Відповісти
Міліція з народом,з народом богомобраним
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12.11.2020 09:03 Відповісти
Що і там пан найсвітліший замішаний? Скільки гарних справ попереду у нового ДБР і НАБУ? А кажуть, що у нас всі незалежні.
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12.11.2020 09:03 Відповісти
А представьте себе, на месте Авакова был бы Фотограф, а лучше, какая то девочка, типа Мендель.
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12.11.2020 09:05 Відповісти
На фоне всеобщей зеленой сраки,в которой страна уже полтора года ,это бы не сильно бросалось в глаза
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12.11.2020 09:19 Відповісти
Пардон, а своя голова у нього на плечах є?
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12.11.2020 09:05 Відповісти
На його мотивацію мені пох , є так річ як колективна відповідальність най подумає про це при нагоді , як там йому з совісттю угоди укладати
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12.11.2020 09:08 Відповісти
бабло
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12.11.2020 09:18 Відповісти
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 75
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12.11.2020 09:18 Відповісти
Очередная лживая тварь! Зеленский его попросил ... Беня? Не, не слышал.
"Хорошо справляется ..." Ты, *****, с какой планеты прилетелО? Ты сводки криминальные видел? С ментами адекватными пообщайся. Они тебе такого расскажут про то, что нынче в МВД происходит ...
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12.11.2020 09:20 Відповісти
Тобто довбень голосує на прохання чи то за розпорядженням. Навіщо обрали/призначили людину яка тільки тисне кнопку. Візьміть любу людину з вулиці хай голосує (ну крім тіщенка чи ківи, бо вони зламають або кнопку або пальца)
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12.11.2020 09:25 Відповісти
Ну ты и мудак,федя!
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12.11.2020 09:41 Відповісти
Ну значить ти - проститутка.
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12.11.2020 09:43 Відповісти
У него должность представитель президента и он вошел в роль...
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12.11.2020 09:44 Відповісти
А якби вовчик попросив в сраку дати??? Такі дадуть без проблем.
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12.11.2020 12:02 Відповісти
А с каких это хренов-бубликов это уже четвёртая новость от этого вениславского???
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12.11.2020 12:30 Відповісти
 
 