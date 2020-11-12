COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно
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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (931), Запорізькій (799) і Київській (700) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 12 листопада в Києві на коронавірус захворіла 931 особа.
Загальна кількість інфікованих становить 47 563 особи.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 925 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 17 979 пацієнтів.
Станом на 12 листопада кількість активних хворих в Києві становить 28 659 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1002 людини.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька та Київська області.
Так, у Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 799 осіб. Загальна кількість інфікованих - 16 084. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 163 людини, за минулу добу - 12. З початку епідемії одужали 9 456 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 12 451.
У Київській області на коронавірус захворіли 700 людей. Загальна кількість інфікованих становить 22 431 особу. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 524 людини, за минулу добу - 14. З початку епідемії одужали 9 337 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 12 584 особи.
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