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COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (931), Запорізькій (799) і Київській (700) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 12 листопада в Києві на коронавірус захворіла 931 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 47 563 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 925 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 17 979 пацієнтів.

Станом на 12 листопада кількість активних хворих в Києві становить 28 659 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1002 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька та Київська області.

Так, у Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 799 осіб. Загальна кількість інфікованих - 16 084. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 163 людини, за минулу добу - 12. З початку епідемії одужали 9 456 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 12 451.

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У Київській області на коронавірус захворіли 700 людей. Загальна кількість інфікованих становить 22 431 особу. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 524 людини, за минулу добу - 14. З початку епідемії одужали 9 337 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 12 584 особи.

Автор: Анастасія Потіха
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По ковіду 19 - ми не в червоній зоні, а в зеленій сраці. COVID-19: за сутки больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 931, Запорожской и Киевской областях - 799 и 700 соответственно - Цензор.НЕТ 7420
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12.11.2020 08:50 Відповісти
ну.. якщо ти себе відчуваєш у сраці -то ти -глиста ))))
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12.11.2020 09:07 Відповісти
підключили сцикуну швл, а на ньому наклейка- цей апарат благодійна допомога від Петра Порошенка. COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 8156 сраку ти ще побачиш.....
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12.11.2020 09:19 Відповісти
Вам в цирку виступати, цифрами жонглювати.
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12.11.2020 08:55 Відповісти
Госпіталізовано за добу всього лишень 1500 осіб.
Решта лікується вдома. Деякі пацієнти тяжко переносять перебіг хвороби, але місця в лікарні немає.
Зате ЗЕ з легкою формою відпочивають у Феофанії, в яку звичайних президентів з народу не пускають.
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12.11.2020 09:01 Відповісти
На 12 листопада, у Полтавській області зафіксували 624 випадки COVID-19. З початку карантину в регіоні на коронавірус вже захворіли 13767 людей.
Такі дані подає система моніторингу апарату РНБО.

Це найбільша кількість хворих на коронавірус, яких виявили за добу у Полтавській області з початку карантину.
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12.11.2020 09:06 Відповісти
COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 5677
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12.11.2020 09:13 Відповісти
Зєлєнскій: "...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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12.11.2020 09:32 Відповісти
COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 8275
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12.11.2020 09:40 Відповісти
 
 