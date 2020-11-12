Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки
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Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ - ці хаотичні і безглузді кроки.
Про це заявив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, коментуючи запроваджений Кабміном карантин вихідного дня, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (11 листопада. - Ред.) ми дізнались, що вірус на вихідних набагато страшніший, аніж в робочий день. Що продуктові магазини захищені від вірусу, а магазини одягу - ні. Що в метро вірус небезпеки на становить, а на біговій доріжці косить людей направо і наліво. Що комп‘ютери на вихідних ремонтувати можна, а в музей ходити - ні. Що в п‘яницю ввечері можна спокійно посидіти в кав‘ярні, а в суботу зранку це смертельно небезпечно.
Короче, ми в черговий раз отримали підтвердження, що нашею медициною керують карго-культисти. Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ маємо оці хаотичні і безглузді кроки. Невдобно перед людьми з Нових Санжар тільки...
Що ви можете зробити?
з‘їжте пиріжок чи випийте каву в кафе поруч з вами
залиште офіціанту додаткові 5% чайових
купіть подарункову карту магазину чи спортклубу, яким і так користуєтесь
спробуйте доставку продуктів чи онлайн-шопінг
підтримайте театр чи музей, який любите, як правило, вони збирають пожертви
носіть маски і відповідально ставтесь до здоров‘я", - заявив Нефьодов.
Будь ласка, зачекайте...
Ми вже втратили час на підготовку.
Нічого не закуплено, не встановлено.
Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут почти на 40%
По факту зебилы просрали не только 9 месяцев, так они еще просрали все деньги из короновирусного фонда. И теперь, дурантином, делают искуственное дыхание трупу.