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Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки

Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ - ці хаотичні і безглузді кроки.

Про це заявив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, коментуючи запроваджений Кабміном карантин вихідного дня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (11 листопада. - Ред.) ми дізнались, що вірус на вихідних набагато страшніший, аніж в робочий день. Що продуктові магазини захищені від вірусу, а магазини одягу - ні. Що в метро вірус небезпеки на становить, а на біговій доріжці косить людей направо і наліво. Що комп‘ютери на вихідних ремонтувати можна, а в музей ходити - ні. Що в п‘яницю ввечері можна спокійно посидіти в кав‘ярні, а в суботу зранку це смертельно небезпечно.

Короче, ми в черговий раз отримали підтвердження, що нашею медициною керують карго-культисти. Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ маємо оці хаотичні і безглузді кроки. Невдобно перед людьми з Нових Санжар тільки...

Також читайте: Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"

Що ви можете зробити?

з‘їжте пиріжок чи випийте каву в кафе поруч з вами

залиште офіціанту додаткові 5% чайових

купіть подарункову карту магазину чи спортклубу, яким і так користуєтесь

спробуйте доставку продуктів чи онлайн-шопінг

підтримайте театр чи музей, який любите, як правило, вони збирають пожертви

носіть маски і відповідально ставтесь до здоров‘я", - заявив Нефьодов.

Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А війна вихідного дня буде? Чи сцикун на вихідні відведе війська до Київа?
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12.11.2020 09:03
+9
Шукають де би гроші зекономити.
Ми вже втратили час на підготовку.
Нічого не закуплено, не встановлено.
Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
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12.11.2020 09:09
+8
зебіли кончені
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12.11.2020 09:13
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А війна вихідного дня буде? Чи сцикун на вихідні відведе війська до Київа?
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12.11.2020 09:03 Відповісти
Війна, до понеділка стаять!
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12.11.2020 09:07 Відповісти
зебіли кончені
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12.11.2020 09:13 Відповісти
а кого это удивляет у того нариду и производного особенно который тут и везде сразу ксенофоб антисемит орут сами же твари и орут когда дерьмо лайном называют так вот пока самого клоуна шмыгло степашу разумного и онных олигарха особенно не ханесут в морг и не скинут пусть поваляется у паталого-анатома полно трупов мосх не включат я сравниваю карантин выходных дней- как мужику в публичном доме или порно кинозале запретить занятия сексом или все одно на АЗС поставить автомат прикуривания сигарет.. и так далее.. все через оппу (пардон) реальней и лучше сделать полный карантин или как говорят модно локдаун до 2-4 недель чтобы реально разорвать"пищевую цепочку" для Вируса Ковид 19 и добавим сюда сезонные ОРЗ,гриппозные вирусы и прочую лабуду...
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12.11.2020 09:30 Відповісти
сцикун це доля
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12.11.2020 09:10 Відповісти
Почему нам должно быть интересным мнение вороватого хипстера? Если не ошибаюсь, этот сбитый лётчик никто и звут его никак.
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12.11.2020 09:05 Відповісти
Если он хипстер, то Усама бин Ладен тогда кто? Одно же лицо с Нефедычем:
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5349 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 7220
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12.11.2020 09:13 Відповісти
Тю, це ж Сєня моджахед.
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12.11.2020 09:15 Відповісти
Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги - Цензор.НЕТ 7480
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12.11.2020 09:06 Відповісти
з народження. просто генофонд такий.
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12.11.2020 09:16 Відповісти
Это не новость! Мы это давно знали. На голову! Проблема в другом - они не лечатся и не хотят.
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12.11.2020 13:24 Відповісти
Шукають де би гроші зекономити.
Ми вже втратили час на підготовку.
Нічого не закуплено, не встановлено.
Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
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12.11.2020 09:09 Відповісти
"Шукають де би гроші зекономити".? Може вкрасти Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 4248 ? Чи тому економлять бо вже все вкрадено. Але на себе любих, грошей вистачає

Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут почти на 40%

Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 8494
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12.11.2020 09:19 Відповісти
карантин на вихідний робить не лише Україна, австріяки мають його кожен день з 20:00. ціль: посидіти місяць вдома, щоб у грудні відкрити лижні курорти і дать заробити цій сфері і самім відпочити. але так, лише так справу не вирішити, комплексно можна.
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12.11.2020 09:20 Відповісти
В нас хаос. Рішення влади ігнорується місцевими. Люди взагалі махнули рукою на зелене кодло. Жодної системності.
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12.11.2020 09:24 Відповісти
А что в австрии ездят переполненные маршрутки в час пик? А что в австрии во время локдауна работают рестораны, которые принадлежат другу федерального канцлера? А что в австрии федеральное правительство само похерило карантинные меры и не стыдится показывать это на камеру?
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12.11.2020 09:27 Відповісти
смертньіе ездят. правила: намордник и 1 метр расстояие между особоами, не жрущих из одного холодильника. остальньіе на личньіх тачка. к врачу в практике в комнату ожидания уже не пускают, ждут все на улице. но люди придерживаются правил. их не надо силой и ногой в морду вьіталкивать из трамвая.
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12.11.2020 09:46 Відповісти
Ну, вы замахнулись! В первую очередь, в Австрии не выбрали дебила руководителем страны. Все остальное - производное от этого.
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12.11.2020 13:27 Відповісти
Так, зрозуміло, що це кращє аніж нічого. Ось лише проблема в тому, що вже до звєзди це. Бо понєслось. Й потрібен локдаун. А він вже неможливий. А те, чого не вийде зробити у Сб-Нд наші люди пороблять у Пн-Пт після роботи. Й буде те й саме. Все це вдарить лише по закладах харчування та культури. А по ковіду вже ні. Мене це не тішить.
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12.11.2020 09:37 Відповісти
ну для українського упертого бидла потрібен. так люди в інших країнах усе то роблять у робочі дні. а руцкоє бьідло і там своє чяловеческое происхождение доказьівает. https://www.youtube.com/watch?v=kXs-ksrmi8E
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12.11.2020 09:59 Відповісти
Зелень вже повним ходом штампує купюри в 1000 гривень. Для того і замінили голову Нацбанку на свого чілавєка.
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12.11.2020 09:30 Відповісти
Вы, господин Нефедов, или дурак или придуриваетесь. Понятно же, что эти шаги вовсе не "хаотические", а те на которые не надо тратить деньги! Ну а дальше все знают к чему приводит "бесплатный сыр" ...
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12.11.2020 09:10 Відповісти
Поки що маємо: "Бюджєц ЗЄ від Шмугелєвіча"(ЦН)
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12.11.2020 09:11 Відповісти
"Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги". Это очень корректная оценка деятельности преЗЕдента и его горе-команды
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12.11.2020 09:12 Відповісти
Зебіли відповідають ми думалі хуже нібудіт.
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12.11.2020 09:17 Відповісти
По моему все что делает осел и его зеленое стадо имеет один единственный смысл...набить свои карманы..
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12.11.2020 09:19 Відповісти
они уже набили. ковид фонд пустой. а теперь выкручиваюся как могут.
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12.11.2020 13:04 Відповісти
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 8037
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12.11.2020 09:26 Відповісти
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 1841
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12.11.2020 09:29 Відповісти
ага, і руку на плече поклали для вчасного відчуття несанкціонованих рухів. не схожий на хворого.
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12.11.2020 09:47 Відповісти
у одного рука на плече,а другого в ж... для фиксации
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12.11.2020 11:41 Відповісти
Обиделся. Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 9616
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12.11.2020 09:34 Відповісти
В народе есть такая поговорка: "заставь дурака богу молиться, так он и лоб разобьет". дурантин выходного дня - это ни что иное как имитация бурной работы зеленых долбодятлов. Данные меры вообще не остановят ковид, а только уничтожат малые бизнесы у которых 60-70% выручки идет на выходных.
По факту зебилы просрали не только 9 месяцев, так они еще просрали все деньги из короновирусного фонда. И теперь, дурантином, делают искуственное дыхание трупу.
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12.11.2020 09:38 Відповісти
ну чогось для інших країн і українців в них живущих, не дурантін. чи ти завджи знаєш, де ти з носієм вірусу чи хворим пересічешся?
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12.11.2020 09:48 Відповісти
Який кисень, які тести, які компенсації? Тут на дороги коштів не хватає, взагалі потрібно ввести новий податок типу "військового збору" - податок на COVID19 "Велике Будівництво".
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12.11.2020 09:49 Відповісти
А в Польщі наприклад і без карантіну в неділю не працює ВСЕ. Тільки костьоли відчинені.🙄
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12.11.2020 10:38 Відповісти
Тут тепер зробили карантін і все позамикали, можна купити товари тільки в продовольчих, аптеках і будівельних супермеркетах.
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12.11.2020 10:47 Відповісти
Кто такой Нефьодов - лузер. Его высказывания до фонаря! А искать решение возле фонаря могут только такие же лузеры - - там светло. Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189
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12.11.2020 11:39 Відповісти
Много адекватных людей собралось в "Голосе". Жаль, что партия не смогла много набрать на выборах.
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12.11.2020 13:02 Відповісти
В кожній сім`ї своє сонечко! Так и у вас - адекватные в "Голосе". Откуда в ж...пе изумруд?
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12.11.2020 13:30 Відповісти
 
 