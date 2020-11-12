Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН
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Унаслідок вторгнення Росії до Криму і на Донбас понад 13 тис. людей загинуло, а 30 тис. зазнали поранень.
Про це заявив заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.
"Через вторгнення Росії до Криму і на схід України понад 13 000 осіб загинули і майже 30 000 поранені. Не менш пів мільйона жителів України стали внутрішньо переміщеними", - зазначив постпред.
Вітренко також нагадав російській делегації, що нерозумні спроби Росії взяти під контроль ядерні об'єкти і матеріали, розташовані на Кримському півострові, суперечать міжнародному праву і Статуту МАГАТЕ.
Топ коментарі
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Але Зеля прикриває злочини фуйла.
Слухай лаптєрила, а чому ви убогі кажете на свій флаг трі калор , а не тріцвєт??
в рот, пардон, денег не даст.
Хороша "посада" - мямлить - Ой, а нас обидили