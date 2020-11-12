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Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН

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Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН

Унаслідок вторгнення Росії до Криму і на Донбас понад 13 тис. людей загинуло, а 30 тис. зазнали поранень.

Про це заявив заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

"Через вторгнення Росії до Криму і на схід України понад 13 000 осіб загинули і майже 30 000 поранені. Не менш пів мільйона жителів України стали внутрішньо переміщеними", - зазначив постпред.

Вітренко також нагадав російській делегації, що нерозумні спроби Росії взяти під контроль ядерні об'єкти і матеріали, розташовані на Кримському півострові, суперечать міжнародному праву і Статуту МАГАТЕ.

Також читайте: На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових РФ, - Україна в ОБСЄ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Зараз люди теж гинуть.
Але Зеля прикриває злочини фуйла.
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12.11.2020 09:21
+6
агент Єрмак, а Зе- дурак..
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12.11.2020 09:28
+6
У ваших мріях.
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12.11.2020 09:39
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Зараз люди теж гинуть.
Але Зеля прикриває злочини фуйла.
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12.11.2020 09:21 Відповісти
Ваш Зеля - это законсервированный агент ФСБ.
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12.11.2020 09:25 Відповісти
агент Єрмак, а Зе- дурак..
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12.11.2020 09:28 Відповісти
Считаете Порошенко был умнее?
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12.11.2020 09:31 Відповісти
А він і є, чи у вас на росії його вже не має?
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12.11.2020 09:32 Відповісти
Нет конечно, Порошенко - это сбитый летчик.Ставка будет на Бойко, кстати оппозиционная партия лидирует по опросам.
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12.11.2020 09:38 Відповісти
У ваших мріях.
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12.11.2020 09:39 Відповісти
Мечты мечты.Медведчук вже утомился рейтинги заказывать,щоб Пуйлу на стол положительные отчёты о потраченных грошах мордовских в Украине.Вот и ты попалась на то,що читает Пуйло в отчётах Медведчука.Що мол в Украина вже за мир и сотрудничество с Рашкой,але ще треба с москальских налогов грошей на выборы в Украине.Ще чуть чуть и Украина вже точно выбирет промордовскую партию. Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 2197
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12.11.2020 10:14 Відповісти
Кацапочка, Порошенко не літав, він є тим, хто збиває Ваших кугутів.
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12.11.2020 09:48 Відповісти
Настя, нічого і нікому він не програв. Просто нарід, який був обдеркний москальськогою пропагандою побачив, що його надурили, а мародери є ху@ло і Беня і більше ніколи не попадуться на шахрайські схеми. Всі вигадки і фейки московитів смішні і не мали свого підтвердження.
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12.11.2020 11:07 Відповісти
Что Настенька, в маске не тот заработок на окружной?
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12.11.2020 10:15 Відповісти
Я вроде не из Украины чтобы на окружной зарабатывать.
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12.11.2020 10:20 Відповісти
Та видно, що кацапська баба.
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12.11.2020 10:25 Відповісти
А у ваших **...нях на москальщині і окружних доріг не має? Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 768
Слухай лаптєрила, а чому ви убогі кажете на свій флаг трі калор , а не тріцвєт?? Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 768
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12.11.2020 10:31 Відповісти
"вроде"? - Настенька, ты ещё и обколотая? - так тебе никто в рот, пардон, денег не даст.
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12.11.2020 10:44 Відповісти
Порошенко буде сьомим президентом України.
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12.11.2020 10:27 Відповісти
)) Еталон москальського начальника - тупого та жорстокого. Мало вам януковоча, так матимете ще й цього дундука на растові.
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12.11.2020 11:00 Відповісти
Не агент ФСБ а презерватив который используют агенты ФСБ. Он безграмотное чмо, случайным образом оказалось в кресле президента, благодаря проваленной идеологической политике в информационном пространстве Украины министрами по культуре и пропаганды Кириленко и т.д ....
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12.11.2020 09:44 Відповісти
13000, это с учотом кацапов или нет?
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12.11.2020 09:21 Відповісти
Лапті не люди.
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12.11.2020 09:25 Відповісти
за офіційними даними обсє, в Україні загинуло приблизно 52 000 кацапів.
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12.11.2020 09:30 Відповісти
Давай им фотографии и видео зверств парашников, а не статистику. Им статистика до лампочки то.
Хороша "посада" - мямлить - Ой, а нас обидили В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН - Цензор.НЕТ 553
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12.11.2020 09:29 Відповісти
 
 