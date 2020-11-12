В Україні серйозно знижують шкідливі викиди тільки окремі підприємства, - міністр екології Абрамовський
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Наявні плани зі скорочення шкідливих викидів промисловими підприємствами України постійно відкладаються, в тому числі, через відсутність фінансування. Серйозно знижують шкідливі викиди лише окремі підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.
"У нас є затверджений план скорочення викидів, який, на жаль, не виконується. Одного разу його вже відтермінували, тепер знову є ініціативи відкласти його ще на п'ять років. Міністерство категорично проти відтермінувань. Цей план узгоджений з європейським енергетичним співтовариством. Він стосується і викидів дрібнодисперсного пилу PM2,5 і PM10, і канцерогенних оксидів сірки та азоту. Так, на нього потрібно багато грошей, а ринок електроенергії зараз не в кращому стані, але ми будемо наполягати. Ми відповідальні за життя і здоров'я людей, якщо не буде зниження викидів, то складно буде гарантувати якісне і довге життя", - підкреслив міністр.
Він повідомив, що реального поліпшення ситуації вдалося домогтися лише з окремими підприємствами.
"Наприклад, в Києві на Дарницькій ТЕЦ ми питання викидів вирішили - вони будують фільтри, встановлять їх до кінця року і частину викидів, зокрема, дрібнодисперсного пилу, знизять. Якщо не будуть виконувати, будемо зупиняти ТЕЦ, штрафувати, вимагати компенсації збитків. Це компетенція Екологічної інспекції", - заявив Абрамовський.
Також, за його словами, серйозні досягнення в зниженні шкідливих викидів продемонстрував Комбінат імені Ілліча в Маріуполі, що належить групі "Метінвест". На підприємстві були встановлені датчики, які фіксують постійне зниження шкідливих викидів. Комплекс заходів щодо підвищення екологічності виробництва дозволив знизити викиди дрібно диспенсерного пилу в повітря більш ніж в 10 разів.
Однак промислові викиди, за словами міністра, не є єдиним джерелом забруднення атмосфери.
"Крім стаціонарних джерел викидів в тому ж Києві велику проблему становить транспорт. У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт. Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не найкращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорт, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі. Мені таке рішення незрозуміло", - заявив Абрамовський.
Раніше міністр Абрамовський розповів про плани міністерства на Чорнобильську зону. У Міністерстві думають над розширенням туристичного потенціалу покинутого міста і констатують: люди там не житимуть ніколи.
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Ivan Rusev
Національний природний парк "Тузлівські лимани"
5 год · Tatarbunary, Одеська область ·
"НОВЫЙ" АЛЧНЫЙ БРАКОНЬЕРСКИЙ СПРУТ ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ
Я часто пишу про отдельных рыбных браконьеров Тузловских лиманов или про небольшие группы браконьеров, но это все мелочи по сравнению с невероятно мощными промышленными браконьерами, по сравнению с тем алчным браконьерским спрутом, ежедневно тоннами вылавливающим кефаль из акватории Тузловских лиманов в этот период года. Раньше я много писал про ОК «Гранит-2», которые тотально выгребали кефаль из Тузловских лиманов. Особенно это происходило, когда температура воды в лиманах резко снижалась. И тогда банда злостных браконьеров, десятками тонн вылавливала безнаказанно рыбу. Службе госохраны нацпарка приходилось физически защищать возможность ей выйти в материнскую стихию-Черное море https://www.youtube.com/watch?v=6XNyjsZanfc. Но полиция как всегда на все закрывала глаза https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218860061633417 . А пограничники им содействовали https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749
https://www.youtube.com/watch?v=_YZQwXq1RVA.
К тому же, следует сказать, что бандитская организация ОК «Гранит-2» раньше полностью закрыла природную прорву в нацпарке на 24 км пересыпи, а затем много раз мешала сотрудникам нацпарка ее восстановить https://www.facebook.com/rusevivan/posts/590865354432894?__tn__=K-R. А.
И вот «новые» злодеи-браконьеры, которые недавно выкупили ОК «Гранит-2», создали на его месте свой, так называемый, Институт морской аквакультуры, о котором я писал
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1390262454493176. Они несколько месяцев «втирались» в доверие к администрации нацпарка, обещали помогать возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами на 24 км песчаной пересыпи, как компенсация за беспределы их предшественников ОК «Гранит-2». Но все это было блефом и «замыливанием глаз». И вот, вчера я посетил этот канал на 2-м км песчаной пересыпи и увидел, что они нагло и противозаконно выкопали свой «канальчик» на 2 км пересыпи в акватории нацпарка для тотального вылова всей кефали с Тузловских лиманов, протяженностью в 500 м, нанося ущерб нацпарку на миллионы. И с того канала, на так называемых ловушках-гардах, кефаль под покровом каждой ночи, вылавливается тоннами и вывозится рефрижираторами под присмотром полиции и пограничников. И, как и раньше по ОК "Гранит-2", злостные браконьеры из так называемого института морской аквакультуры, находятся под крышей как рыбинспекции, как полиции, так и пограничников. При этом, экоинспекция абсолютно бездействует и делает вид что ничего не происходит. Кроме противозаконно выловленой кефали с ущербом на десятки миллионов, экоинспекция также не насчитывает "институту" миллионные ущербы от незаконно проведенных гидротехнических работ, без оценки воздействия на окружающую среду. Причем, в это же время, чтобы кефаль не имела ни малейшего шанса, то есть ни одного шанса выйти в Черное море, мафия перекрывает и еще одну прорву - на Джантшейском лимане. О ней, - этой живой прорве, хоть как то дающей чуток морской воды в Тузловские лиманы, а также дававшей возможность кефали выходить на зимовку в Черное море, я писал летом.
На всем этом фоне, чиновники Миндовкилля, абсолютно не реагируют на оперативные сообщения администрации нацпарка и в очередной, уже 15 раз отказывают в помощи в приобретении спецтехники для поддержания водообмена и создания свободного миграционного коридора для кефали.
Чтож, выходит так, что ни экоинсппкция, ни правоохранители, ни суды, ни пограничники, ни наше профильное министерство навести порядок на этом месте тотального дерибана не могут и не желают. Это может сделать только вооруженное спецподразделение, которое будет организовано людьми, думающие про Украину и ее будущее. Найдутся ли такие в нашей стране? Сил у нацпарка бороться с таким спрутом, практически нет, к тому же - это несет высокий риск для безоружных сотрудников НПП «Тузловские лиманы». А настоящих, своих камикадзе, мы еще не взрастили.
Ирина Выхристюк
На фото показан противозаконный канал, гарды на канале и техника, которая рабтала по ночам, чтобы не было заметно.