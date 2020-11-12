Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство: експерт назвав головні проблеми лісової галузі України
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Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство – такими є ключові проблеми українського лісового господарства. А от інформація про зменшення "зелених масивів" не відповідає дійсності.
"Щодо стану лісів в Україні існує багато міфів, – пояснив сайту 24 каналу експерт лісового напрямку Української природоохоронної групи (УПГ) Єгор Гриник. – Наприклад, що ми втрачаємо наші ліси, що їх площа скорочується... Але це правда лише частково. Насправді, з моменту отримання незалежності площа лісів є доволі стабільною – близько 16% території країни".
Втім, і реальних проблем у лісової галузі України дуже багато. Природоохоронець переахував найважливіші.
Треба розуміти, що поняття "відновити дерева" – не значить відновити ліс, – розповідає Гриник. – Дійсно, лісівники кажуть про те, що відновлюють ліси. Однак насправді ліс – це не купа дерев, це складна екосистема, у якій окрім дерев існують ще тисячі різних видів живого. Дерева після рубок відновлюються, а от екосистема – ні.
В Україні більше половини лісів мають штучне походження, тобто були висаджені після вирубок. Дуже часто на місці зрубаного природного лісу, який складався з дерев багатьох видів, висаджують одновидовий ліс – так звані монокультури. Такі штучні ліси часто є нестійкими до певних зовнішніх факторів і часто гинуть.
Як приклад, експерт навів масштабні пожежі цьогоріч у Чорнобилі та Житомирські області, де якрах горіли величезні площі соснових монокультур.
"Багато де пожежі могли б бути не такими катастрофічними, якби там зростав природний ліс з різними видами дерев, які не так добре горять, – зазначає природоохоронець. – До того ж, у монокультурах перестають існувати багато видів тварин і рослин, характерних для природних лісів – так ми втрачаємо лісове біорізноманіття. На жаль, в Україні й досі поширена практика створення монокультур на місці вирубок, навіть там, де від цього можна відмовитись. Питання необхідно вирішувати на законодавчому рівні".
На думку Гриника, серйозною проблемою також є незаконні рубки:
Керівництво лісової галузі України часто розказує, що намагається боротися з ними. Проте під незаконними вони мають на увазі виключно рубки "без документів", які проводять сторонні люди. При цьому реальною проблемою є незаконні рубки "з документами", які проводяться самими лісгоспами. І такі рубки набагато масштабніші, ніж незаконні самовільні рубки. Для прикладу, це і незаконні санітарні рубки здорових лісів, і рубки з порушеннями певних природоохоронних обмежень.
Нещодавно з'явився новий голова Державного агентства лісових ресурсів України (Василь Кузьович – Прим. 24), але він, як і його попередники, закриває очі на масштабні незаконні рубки, які проводять його підопічні – лісгоспи. На жаль, лісова галузь залишається надзвичайно корумпованою. Проблема ускладнюється неналежним контролем – екоінспекція наразі дуже обмежена у повноваженнях і фінансуванні. Існують ініціативи, направлені на реформу екоінспекції, але поки вони чомусь не пріоритетні для Верховної Ради.
Експерт також відзначає, що в Україі дуже застаріле лісове законодавство, яке робить законними навіть найбільш катастрофічні рубки. Так, у Польщі у гірських лісах Карпат суцільні рубки – велика рідкість. А в Україні вони поширені і дозволені, що має жахливі наслідки.
Ще один приклад – наше законодавство не дає конкретного механізму, як охороняти рідкісні види тварин чи рослин у лісах. У розвинених країнах створюються певні охоронні зони для таких видів, а у нас це просто ніяк не передбачено.
Таких прикладів можна наводити багато, – резюмує Єгор Гриник. – Потрібно комплексно змінювати лісове законодавство, але це титанічна робота і поки незрозуміло, чи є взагалі людські та інші ресурси це робити.
Будь ласка, зачекайте...
Один руки рубал, другой - лес...
Рубака-парни.
Живу у Фeофаніі, за 30 м від лісу. Дивлюся у вікно. Бачу густий і високий грабово-дубовий ліс, в т. ч. дуби віком 200 років.
Знаешь, что такое сарказм?
Ну просто как? Как иначе остановить дебилов, которые потом плачут - А че это нас затопило, спасите и дайте бабла, а не то - дорогу перекроем - совсем без импорта будете.
Как каменный век блин - срубил ветку на которой сидел - и оказался в пещере, ноя про пло..ую сотону и боброго Боба. гггг
В Украине только одна проблема - тотальная коррупция!
Відкрийте програму "гугл земля" чи "гугл карти" і погляньте на Карпати. Знайдіть таку річку як Тересва (в Закарпатській області) і погляньте, для прикладу, що оті ЗАКОННІ РУБКИ зробили з її верхівями!!! Там абсолюно голі гори. Беруть горб - і голять його налисо з усіх боків, - я такого законного звірства ще зроду не бачив. Потім сміливо гугліть "Осмолода" і погляньте що отой ДЛГ (моя б воля я б перейменував їх на ДЛБ) натворив в верхівях р.Лімниця і її притоках..
А потім, держава сипе грішми на ліквідацію паводків в Закарпатті і Прикарпатті.
Але друзяки, якщо хтось коли-небудь був в карпатському лісі і його застала гроза, то кожен на власному досвіді пересвідчився, що під добрячою ялиною, можна сидіти годину й на тебе жодна крапля не впаде. Тобто ліс, це фантастичний стримувач руйнівної сили грозової стихії. То що лисий горб від грози візьме - те він відразу, майже в ПОВНОМУ ОБЄМІ зливає в потоки. Натомість горб покритий ялиною грозову воду звичайно прийматиме, але величезна частина піде відразу в випаровування з ялинових "лап" інша частина поступово добиратиметься до землі де буде поглинута губкою ялинової хвої звідки ПОСТУПОВО віддаватиметься в потоки. Звичайно тривалі тижневі грози не стримають навіть ялинові ліси, але почекайте, у нас зараз навіть 1-2 денні рясні дощі з якоїсь мілкої Бистриці роблять Брахмапутру.
Притому всьому, якщо поглянути за паркан до поляків, то вони ліс ріжуть тонкими смугами. Таким чином, вирізана смуга заростає тим же самим лісом що його оточує з двох боків, тобто без суттєвої шкоди для екосистеми. У нас же - поголили начисто ялиновий пагорб та й плюнули, їдеш через десять років, а на місті колись густого ялинника росте всякий листяний непотріб. -- (не подумайте, що я бук непотребом називаю,маю на увазі інше - криволісся з мусорних порід дерев)