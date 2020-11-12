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Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство: експерт назвав головні проблеми лісової галузі України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство: експерт назвав головні проблеми лісової галузі України

Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство – такими є ключові проблеми українського лісового господарства. А от інформація про зменшення "зелених масивів" не відповідає дійсності.

"Щодо стану лісів в Україні існує багато міфів, – пояснив сайту 24 каналу експерт лісового напрямку Української природоохоронної групи (УПГ) Єгор Гриник. – Наприклад, що ми втрачаємо наші ліси, що їх площа скорочується... Але це правда лише частково. Насправді, з моменту отримання незалежності площа лісів є доволі стабільною – близько 16% території країни".

Втім, і реальних проблем у лісової галузі України дуже багато. Природоохоронець переахував найважливіші.

Треба розуміти, що поняття "відновити дерева" – не значить відновити ліс, – розповідає Гриник. – Дійсно, лісівники кажуть про те, що відновлюють ліси. Однак насправді ліс – це не купа дерев, це складна екосистема, у якій окрім дерев існують ще тисячі різних видів живого. Дерева після рубок відновлюються, а от екосистема – ні.
В Україні більше половини лісів мають штучне походження, тобто були висаджені після вирубок. Дуже часто на місці зрубаного природного лісу, який складався з дерев багатьох видів, висаджують одновидовий ліс – так звані монокультури. Такі штучні ліси часто є нестійкими до певних зовнішніх факторів і часто гинуть.

Як приклад, експерт навів масштабні пожежі цьогоріч у Чорнобилі та Житомирські області, де якрах горіли величезні площі соснових монокультур.

"Багато де пожежі могли б бути не такими катастрофічними, якби там зростав природний ліс з різними видами дерев, які не так добре горять, – зазначає природоохоронець. – До того ж, у монокультурах перестають існувати багато видів тварин і рослин, характерних для природних лісів – так ми втрачаємо лісове біорізноманіття. На жаль, в Україні й досі поширена практика створення монокультур на місці вирубок, навіть там, де від цього можна відмовитись. Питання необхідно вирішувати на законодавчому рівні".

На думку Гриника, серйозною проблемою також є незаконні рубки:

Керівництво лісової галузі України часто розказує, що намагається боротися з ними. Проте під незаконними вони мають на увазі виключно рубки "без документів", які проводять сторонні люди. При цьому реальною проблемою є незаконні рубки "з документами", які проводяться самими лісгоспами. І такі рубки набагато масштабніші, ніж незаконні самовільні рубки. Для прикладу, це і незаконні санітарні рубки здорових лісів, і рубки з порушеннями певних природоохоронних обмежень.

Нещодавно з'явився новий голова Державного агентства лісових ресурсів України (Василь Кузьович – Прим. 24), але він, як і його попередники, закриває очі на масштабні незаконні рубки, які проводять його підопічні – лісгоспи. На жаль, лісова галузь залишається надзвичайно корумпованою. Проблема ускладнюється неналежним контролем – екоінспекція наразі дуже обмежена у повноваженнях і фінансуванні. Існують ініціативи, направлені на реформу екоінспекції, але поки вони чомусь не пріоритетні для Верховної Ради.

Експерт також відзначає, що в Україі дуже застаріле лісове законодавство, яке робить законними навіть найбільш катастрофічні рубки. Так, у Польщі у гірських лісах Карпат суцільні рубки – велика рідкість. А в Україні вони поширені і дозволені, що має жахливі наслідки.

Ще один приклад – наше законодавство не дає конкретного механізму, як охороняти рідкісні види тварин чи рослин у лісах. У розвинених країнах створюються певні охоронні зони для таких видів, а у нас це просто ніяк не передбачено.

Таких прикладів можна наводити багато, – резюмує Єгор Гриник. – Потрібно комплексно змінювати лісове законодавство, але це титанічна робота і поки незрозуміло, чи є взагалі людські та інші ресурси це робити.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6540
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12.11.2020 09:43
+2
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 510
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12.11.2020 09:54
+2
...і ненажерливість паразитів-чинуш та "бізнесменів" усіх рівнів...
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12.11.2020 10:12
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Зеля ліс рубає, бурштин копає - всі мовчать.
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12.11.2020 09:38 Відповісти
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6540
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12.11.2020 09:43 Відповісти
Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство: експерт назвав головні проблеми лісової галузі України - Цензор.НЕТ 3654
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12.11.2020 10:56 Відповісти
В "Феофании" уже ни одного дерева не осталось.
Один руки рубал, другой - лес...
Рубака-парни.
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12.11.2020 09:45 Відповісти
Скайхок Дуглас,
Живу у Фeофаніі, за 30 м від лісу. Дивлюся у вікно. Бачу густий і високий грабово-дубовий ліс, в т. ч. дуби віком 200 років.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Расскажи это Ксении ВБ.
Знаешь, что такое сарказм?
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12.11.2020 11:00 Відповісти
З давен злодіїв що крали ліс вішали на гіляках при в'їзді на територію лісового масиву. Бо діяв "закон лісу".
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12.11.2020 09:43 Відповісти
Ну у тебя и память...
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12.11.2020 09:47 Відповісти
Вот почему нужно т.н. "мировое правительство". Шоб вуйка, срубившего смереку, на другой смереке и повесили с табличкой "инх не хотилен любитен лесен" Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 1569
Ну просто как? Как иначе остановить дебилов, которые потом плачут - А че это нас затопило, спасите и дайте бабла, а не то - дорогу перекроем - совсем без импорта будете.
Как каменный век блин - срубил ветку на которой сидел - и оказался в пещере, ноя про пло..ую сотону и боброго Боба. гггг
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12.11.2020 09:45 Відповісти
Помнится, зеленский ОБЕЩАЛ бороться с незаконными вырубками. Интересно: что ему мешает? Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 4446
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12.11.2020 09:45 Відповісти
Большая скромность.
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12.11.2020 09:56 Відповісти
обісцянки-цяцянки
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12.11.2020 10:34 Відповісти
Для нормальной экологии нужно минимум 35%,у нас 16,а по факту если есть 7,то это чудо.
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12.11.2020 09:54 Відповісти
Біля 35% зараз в європeйських краінах лісовоі зони, наприклад в Німeччині або Польщі. А Украіна наполовину знаходиться в стeповій зоні. І 16% в Украіні є, бeз тeндeнціі до змeншeння.
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12.11.2020 11:01 Відповісти
Немає 16,хворих дерев відсотків 70,будемо через 50 років жити у пустелі.
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12.11.2020 13:13 Відповісти
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 510
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12.11.2020 09:54 Відповісти
Где вы, плять, таких "экпердов" берете? А "незаконные вырубки" - это не коррупция? "Не правильное восстановление леса" - это не коррупция? А за законодательство, которое "устаревшее", кто отвечает? Не разу не коррупция?
В Украине только одна проблема - тотальная коррупция!
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12.11.2020 10:08 Відповісти
...і ненажерливість паразитів-чинуш та "бізнесменів" усіх рівнів...
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12.11.2020 10:12 Відповісти
г. Глухов Сумская область. такое ощущение , что в городе одни лесовозы.
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12.11.2020 10:42 Відповісти
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство - таковы ключевые проблемы украинского лесного хозяйства." -- Е ні, друзяки, це звичайно проблеми але ви чомусь забули наголовнішу. Бо більшої шкоди ніж нашим лісам завдають ЗАКОННІ РУБКИ не завдають навіть всі ваші перечислені проблеми разом взяті.

Відкрийте програму "гугл земля" чи "гугл карти" і погляньте на Карпати. Знайдіть таку річку як Тересва (в Закарпатській області) і погляньте, для прикладу, що оті ЗАКОННІ РУБКИ зробили з її верхівями!!! Там абсолюно голі гори. Беруть горб - і голять його налисо з усіх боків, - я такого законного звірства ще зроду не бачив. Потім сміливо гугліть "Осмолода" і погляньте що отой ДЛГ (моя б воля я б перейменував їх на ДЛБ) натворив в верхівях р.Лімниця і її притоках..
А потім, держава сипе грішми на ліквідацію паводків в Закарпатті і Прикарпатті.
Але друзяки, якщо хтось коли-небудь був в карпатському лісі і його застала гроза, то кожен на власному досвіді пересвідчився, що під добрячою ялиною, можна сидіти годину й на тебе жодна крапля не впаде. Тобто ліс, це фантастичний стримувач руйнівної сили грозової стихії. То що лисий горб від грози візьме - те він відразу, майже в ПОВНОМУ ОБЄМІ зливає в потоки. Натомість горб покритий ялиною грозову воду звичайно прийматиме, але величезна частина піде відразу в випаровування з ялинових "лап" інша частина поступово добиратиметься до землі де буде поглинута губкою ялинової хвої звідки ПОСТУПОВО віддаватиметься в потоки. Звичайно тривалі тижневі грози не стримають навіть ялинові ліси, але почекайте, у нас зараз навіть 1-2 денні рясні дощі з якоїсь мілкої Бистриці роблять Брахмапутру.
Притому всьому, якщо поглянути за паркан до поляків, то вони ліс ріжуть тонкими смугами. Таким чином, вирізана смуга заростає тим же самим лісом що його оточує з двох боків, тобто без суттєвої шкоди для екосистеми. У нас же - поголили начисто ялиновий пагорб та й плюнули, їдеш через десять років, а на місті колись густого ялинника росте всякий листяний непотріб. -- (не подумайте, що я бук непотребом називаю,маю на увазі інше - криволісся з мусорних порід дерев)
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12.11.2020 10:49 Відповісти
Я от бачив у ЦНАПі років зо три тому як дві групи китайців/в'єтнамців (чорт їх розбере), душ так 40, отримували на чолі з перекладачем (!!!) український паспорт. Так що скоро такми темпами в нас буде західний Китай, а ліс на палички піде.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Главная проблема Украины - эксперты и гетьманы.
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12.11.2020 11:23 Відповісти
 
 