Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"

Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності на COVID-19. Для України зараз головне не допустити колапсу медичної системи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.

"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.

У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.

Також читайте: Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"

"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.