Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності на COVID-19. Для України зараз головне не допустити колапсу медичної системи.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.
"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.
У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.
"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть не сумніваюсь.
То чому іншим не можна ?
Потому до задницы ему эта профанация
Не під носом і не на бороді.
"Но свалилося горой горе неутешное
На посту погиб герой - голубь мира Брежнев"
А как раз Хрущев умер на даче в стороне от дел державных, под опекой КГБ
Так и это что лысое - вы слушал его брифинг? - эээ, бебе, ууу, ыыыы, ммм - это же позор.
Как и этот, Тупицын с КС - Лещенко неплохо его обосрал - без суржика и меканья два слова связать =
П.С. Остальные консультации платные. Посмотрел твою "родословную". вроде и не зебил, а вопросы задаешь как лохи из отары Клоуна
11.11.2020 18:10
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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Насолоджуйтесь зедебіли, ви це заслужили.
Ага.. 200 трупов ежедневно - да наплевать!! У них главное другое, не допустить коллапс, даже если будет по 1000 трупов в день... Почему **** зеленая молчит????