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Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня:

Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності на COVID-19. Для України зараз головне не допустити колапсу медичної системи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.

"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.

У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.

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"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8017
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12.11.2020 10:00
+5
Главный результат - это угробить малый и средний бизнес карантином от которого нету толку. Если уже чота вводить то полный лок-даун на месяц!!!
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12.11.2020 09:57
+5
что решает два дня локдауна, по сравнению с карантином весной. Что дадут эти два дня по сравнению с провалами на протяжении полгода? Только то что добьют остаток малого бизнеса.
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12.11.2020 10:01
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Главный результат - это угробить малый и средний бизнес карантином от которого нету толку. Если уже чота вводить то полный лок-даун на месяц!!!
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12.11.2020 09:57 Відповісти
прям с языка сорвал)
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12.11.2020 09:58 Відповісти
Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи" - Цензор.НЕТ 8377
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12.11.2020 10:27 Відповісти
А Велюр і Епіцентр будуть працювати ?
Навіть не сумніваюсь.
То чому іншим не можна ?
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12.11.2020 09:58 Відповісти
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8017
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12.11.2020 10:00 Відповісти
Ні, не мона. Буде Степашка вихідного дня.
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12.11.2020 10:03 Відповісти
график растет... наверное правильное решение
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12.11.2020 10:01 Відповісти
График растёт потому что каждый месяц количество ежедневно заболевших *2
Потому до задницы ему эта профанация
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12.11.2020 10:12 Відповісти
Краще навчіть людей маски носити.
Не під носом і не на бороді.
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12.11.2020 10:01 Відповісти
Не поможет
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12.11.2020 10:12 Відповісти
обезьян сложно учить
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12.11.2020 10:15 Відповісти
Поэтому и хотят хоть часть их привязать по будем.
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12.11.2020 10:18 Відповісти
Из вашего текста следует, что не фото Л.И. Брежнева надо размещать, а Н.С, Хрущева. Ибо-
"Но свалилося горой горе неутешное
На посту погиб герой - голубь мира Брежнев" Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 7520

А как раз Хрущев умер на даче в стороне от дел державных, под опекой КГБ
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 64
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12.11.2020 10:11 Відповісти
Та бо Брежневу совали бамашки и он их, сысь-масысь, старался читать.
Так и это что лысое - вы слушал его брифинг? - эээ, бебе, ууу, ыыыы, ммм - это же позор.
Как и этот, Тупицын с КС - Лещенко неплохо его обосрал - без суржика и меканья два слова связать = Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 6391
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12.11.2020 10:16 Відповісти
что решает два дня локдауна, по сравнению с карантином весной. Что дадут эти два дня по сравнению с провалами на протяжении полгода? Только то что добьют остаток малого бизнеса.
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12.11.2020 10:01 Відповісти
А поточнее можно? Какого именно малого бизнеса? И в каком количестве? На примере любого насс. пункта...в процентах к общему его населения....хоть в отдаленном приближении
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12.11.2020 10:25 Відповісти
А график рецессии тебе не нарисовать? а модульная прогнозирование рассчитать не надо? Губу закатай, стопор. Хватай гугл в зубы и грызи гранит статистики," умник"
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12.11.2020 10:40 Відповісти
Во!! Так если карантин добьет бизнес такого хамла страна только выиграет!
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12.11.2020 13:29 Відповісти
Со статистикой разобрался? Теперь урок номер 2. "Малый бизнес и короновирус". Подсказка. Вся поддержа малого бинзеса сводится практически к получению пособия по безработице.
П.С. Остальные консультации платные. Посмотрел твою "родословную". вроде и не зебил, а вопросы задаешь как лохи из отары Клоуна
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12.11.2020 13:41 Відповісти
Мені це нагадує щось на кшалт: "Ми опинились на краю економічної прірви, але завдяки діям уряду нам треба зробити лише крок до економічного ривку".
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12.11.2020 10:04 Відповісти
Зебіли, кого ви привели до влади? Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8570
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12.11.2020 10:04 Відповісти
Кого, кого! Себе подобных и привели Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 1075
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12.11.2020 10:12 Відповісти
знов піздно всрався. вже допустив. не допускать треюа було з березня.
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12.11.2020 10:06 Відповісти
колапс любой системы ,в том числе и системы здравоохранения, делают колапсные руководители,
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12.11.2020 10:10 Відповісти
а ще тупі і безвідповідальні громадяни. Які ігнорують правила безпеки.
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Пипець медицині прийшов разом з вами.
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12.11.2020 10:11 Відповісти
Так ты ж это в апреле-мае-июне тоже рассказывал? идиот
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12.11.2020 10:11 Відповісти
Как знать , то что глупость я согласен ,а вот жесткие меры принимать надо , и первую очередь дистанцирование и поголовное ношение масок без исключений. А также антисептирование всех поверхностей.И жесткие ограничения для болеющих , а то посмотрите в инстаграм, там они прямо ряссказывают что болеют и показывают как лазят по супермаркетам,все лапают и маску дергают , а то и без нее. За такие репортажи штрафовать так надо, что бы бабла на супермаркеты больше не осталось! Задолбали - ЕСЛИ ВЫ КОЗЛЫ БОЛЕЕТЕ ЛЕГКО ,ТО ИЗ ЗА ВАС УМИРАЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ ! Вы УБИЙЦЫ! Сидите дома и лечитесь! А нашей власти привет - ВЫ ТОЖЕ УБИЙЦЫ - спустили 65 лярдов в унитаз!
11.11.2020 18:10
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12.11.2020 10:12 Відповісти
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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12.11.2020 10:14 Відповісти
якби люди були більш відповідальними, то і карантин не доводилось би вводити. А так, всім *****. Та бодай би ще їм було байдуже тільки до свого життя та здоров"я, але ж їм байдуже і до безпеки оточуючих. Тупа отара якась.
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12.11.2020 10:14 Відповісти
то есть это все крупные города
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12.11.2020 10:17 Відповісти
як думаєш,а чи вірус чіпляється до грошей, які ходять і тусуються під час карантину ??? А чи він дивиться на Твою маску і до грошей,котрими Тобі дають здачу ,і не чіпляється ,бо боїться маски? Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи" - Цензор.НЕТ 3262
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12.11.2020 15:21 Відповісти
В стране правят ликвидаторы!!! Всё к чему они прикасаются - умирает. Конституция, бизнес, армия, украинцы... Их цель - стереть с карты мира Украину. Спасибо зебилоиды за ваш выбор.
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12.11.2020 10:16 Відповісти
Может стоило сделать локдаун выходного дня?
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Закрыть всё! на 2 выходных дня.
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12.11.2020 10:18 Відповісти
Єдине що робить нинішня зевлада професійно, так це розвальює країну
Насолоджуйтесь зедебіли, ви це заслужили.
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Зебилы должны страдать!
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12.11.2020 10:18 Відповісти
не збираюсь захищати зелену владу, але і безвідповідальних громадян також захищати не треба. Спочатку ви, дебілоїди, обрали собі таку владу, яка за гроші виділені на боротьбу з пандемією, за які мали б купувати ліки, платити медикам, облаштовувати лікарні всім необхідним, натомість тратять ті гроші на відосіки та на дороги, а тепер самі ж і цькуєте її. Якщо вже вибрали собі блазнів, то й робіть те, що вони наказують. Хоча, якщо в вас відмовив здоровий глузд у квітні 2019-го, то, наврядчи він з"явиться у 2020-му. Жеріть тепер.
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12.11.2020 10:24 Відповісти
главное не допустить коллапса медицинской системы...

Ага.. 200 трупов ежедневно - да наплевать!! У них главное другое, не допустить коллапс, даже если будет по 1000 трупов в день... Почему **** зеленая молчит????
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12.11.2020 10:27 Відповісти
Не в состоянии - занят самоизлечением в Феофании вместе со своим партнером по постельке Ермаком.
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12.11.2020 11:08 Відповісти
"Главное не допустить коллапса медицинской системы" - чтобы не потерять работу, или чтобы реально, а не по телику, лечить больных? Уже детей у порога роддомов рожают, в то время, как персонал сидит внутри, закрыв двери. То, такой роддом - это уцелевший от коллапса?
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12.11.2020 10:28 Відповісти
Живемо в паралельній реальності.У них ще колапсу немає,у нас він вже давно присутній. Впевнився особисто.
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12.11.2020 10:46 Відповісти
Вам главное умишка насобирать - отгуляли лето кодляками несмотря на запрет - теперь жуйте сопли.
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12.11.2020 11:06 Відповісти
 
 