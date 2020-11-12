Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада Слов'янська (Донецька область) поки не має наміру виконувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження карантину вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"Вчора уряд прийняв рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Однак вихідний в 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності. Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - йдеться в повідомленні.
За словами Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні прийматися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій і направив до Кабміну відповідний лист.
"Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень приймемо рішення. Головне зараз - не панікувати, дотримуватися маскового режиму і соціальну дистанцію. Це допоможе уникнути негативних наслідків", - підсумував мер Слов'янська.
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.
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Якби населення ще не напивалося і було більш грамотне і дисципліноване, то ї з ковідом такої ситуації не було б. Яки 10 основних базових правил власної гігієни? Ніхто навіть 5 не назове.
А без жратвы, средств гигиены и в рваных носках - трусах в той же реанимации комфортнее?
На свиню чекаєш ?
Ресторанов в Славянске столько, что нужно бороться с карантином!