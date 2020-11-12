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Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня:

Влада Слов'янська (Донецька область) поки не має наміру виконувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Вчора уряд прийняв рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Однак вихідний в 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності. Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні прийматися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій і направив до Кабміну відповідний лист.

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"Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень приймемо рішення. Головне зараз - не панікувати, дотримуватися маскового режиму і соціальну дистанцію. Це допоможе уникнути негативних наслідків", - підсумував мер Слов'янська.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А як там мальчік в трусіках, ще живий?
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12.11.2020 10:08
+5
Разве только для Славянска? Выходные дни - это возможность и для работающих в городе, что-то купить на рынке по вменяемым ценам, и селянам заработать копейку
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12.11.2020 10:15
+3
Хотя с женщинами не спорю, но разрешите вопрос.
А без жратвы, средств гигиены и в рваных носках - трусах в той же реанимации комфортнее?
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12.11.2020 10:32
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А як там мальчік в трусіках, ще живий?
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12.11.2020 10:08 Відповісти
Его беременная ветеранша бульоном из снегирей выходила Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 8215
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Карантин нужно делать в рыбные дни во вторник и четверг
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12.11.2020 10:10 Відповісти
Допригаються. Коли знищували малий бізнес і віджимали на користь своїх робичів то їх не хвилювало. А зараз коли майже весь малий бізнес в Україні належить родичам місцевих тузів, то їх хвилює.

Якби населення ще не напивалося і було більш грамотне і дисципліноване, то ї з ковідом такої ситуації не було б. Яки 10 основних базових правил власної гігієни? Ніхто навіть 5 не назове.
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12.11.2020 10:11 Відповісти
Разве только для Славянска? Выходные дни - это возможность и для работающих в городе, что-то купить на рынке по вменяемым ценам, и селянам заработать копейку
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12.11.2020 10:15 Відповісти
ринок на повітрі. намордніки і відстань. наче умови дозволяють. до речі, у заборонах про ринок немає ні слова. у робочі дні працюватиме.
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12.11.2020 10:23 Відповісти
Бессарабский рынок на открытом воздухе Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 3594 ? И на большинстве рынков есть крытые павильоны... Например тот же "Привоз"
Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 919
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12.11.2020 10:29 Відповісти
великий ангар. нормально. двері завжди відкриті, якщо люди будуть тримати дистанцію і намодніки на носі, ане під ним, то усе буде норм.
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12.11.2020 10:31 Відповісти
ну ну..с покупками в реанимацию?
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12.11.2020 10:17 Відповісти
то вибір особистий. а особливо вату не жалько.
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12.11.2020 10:27 Відповісти
Хотя с женщинами не спорю, но разрешите вопрос.
А без жратвы, средств гигиены и в рваных носках - трусах в той же реанимации комфортнее?
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12.11.2020 10:32 Відповісти
А что так можно?
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12.11.2020 10:20 Відповісти
по закону децентралізації можна. якщо руководство співвідносить кількість захворівших з антиепідемічними мірами. чим менше село, тим меньше людей, тим менше захворівших. проблема завжди з великим містами, де народ на голові один у одного.
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12.11.2020 10:26 Відповісти
Всі Вовочку послали. Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 2824
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12.11.2020 10:26 Відповісти
=А ти сам в хаті прибрати не здатний ?
На свиню чекаєш ?
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12.11.2020 10:31 Відповісти
В цьому випадку чекаєте ви....
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12.11.2020 10:40 Відповісти
если бы вовочку то хр с ним. посылают власть Украины,если вы не заметили. если проконает без последствий отказ выполнять решение кабмина то дальше будет больше. с этого и начинается сепаратизм.
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12.11.2020 10:36 Відповісти
Як же це вони назвали себе прифронтовим містом? Там же вважають, що з Росією війни нема, а Гіркін був в місті на екскурсіЇ, проїздом зі Славяногірська і Штепа його знайомила з визначними місцями міста.
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12.11.2020 10:26 Відповісти
Точно!
Ресторанов в Славянске столько, что нужно бороться с карантином!
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12.11.2020 10:38 Відповісти
Плевать что будет с жителями Славянска. Больше сдохнет- меньше пособников рускава мiра со Штепой во главе.
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12.11.2020 12:22 Відповісти
 
 