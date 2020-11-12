Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"

Влада Слов'янська (Донецька область) поки не має наміру виконувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Вчора уряд прийняв рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Однак вихідний в 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності. Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні прийматися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій і направив до Кабміну відповідний лист.

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"Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень приймемо рішення. Головне зараз - не панікувати, дотримуватися маскового режиму і соціальну дистанцію. Це допоможе уникнути негативних наслідків", - підсумував мер Слов'янська.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.