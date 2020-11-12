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Новини За кордоном Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Дані про 6 підозрюваних у справі про збитий Іраном "Боїнг" цілеспрямовано замовчуються, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дані про 6 підозрюваних у справі про збитий Іраном

Іранська сторона не хоче надавати інформацію про шістьох підозрюваних у справі про катастрофу літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник Генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

"Іранська сторона ретельно замовчує цю інформацію. Ще в січні ми просили надати копії процесуальних документів для підтвердження провини. Відповіді немає досі. Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їхні анкетні дані, повноваження і обов'язки, міра причетності і рівень відповідальності кожного", - розповів Мамедов.

При цьому він підкреслив, що міжнародне право зобов'язує кожну державу надавати якнайповнішу інформацію один одному в рамках кримінального провадження.

Повний текст інтерв'ю з Гюндуз Мамедовим читайте за посиланням.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: Анастасія Потіха
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Ваз для чего эта информация?дерьма на вентилятор накидать?
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12.11.2020 10:22 Відповісти
Я не понимаю зачем этот принцип? Давить ради давления? На угоду США и Израилю? Самолёт сбили случайно, признали, выплаты пострадавшим будут. Объясните мне, зачем нагнетать?
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12.11.2020 10:28 Відповісти
І для чого дані військовослужбовців? Хіба Іран відмовляється? І хіба основним завданням Мамедова є не компенсації сім'ям загиблих?
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12.11.2020 10:35 Відповісти
А в чем проблема признать это "человеческой ошибкой"? Кому мы на х... нужны, чтобы сбивать специально? А из-за тупой упрямости компенсация так и не получена, хотя Иран был готов это обсуждать еще зимой.
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12.11.2020 11:17 Відповісти
 
 