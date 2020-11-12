Щоб обрати спосіб лікування COVID-19, треба зробити шість аналізів крові, - завідувачка інфекційного відділення Гук
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Щоб вибрати спосіб лікування, людям із симптомами COVID-19 потрібно робити шість аналізів крові.
Про це сказала в інтерв'ю Укрінформу лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше - висота температури і її керованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге - сатурація, вона повинна бути не нижче 94%. Третє - 6 аналізів крові (загальний , СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування", - розповіла Гук.
За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнювальних чинників (судомний синдром тощо).
Будь ласка, зачекайте...
10 дней температура 39 ! Сатурация меньше 90.
На вызовы - не реагируют: "Записывайтесь на прием".
Ага, выстойте очередь вместе с другими больными и мы вам дадим направления на 6 анализов.
А если по простому - **** вы шары гоняли 9 месяцев то?
6 анализов - а 6 раз на *лык не хохо?
что за бред они несут то? да пока 6 анализов сделают, то православный уже 6 дней будет на дудке Яхве играть то. А атеист - прииграет 6 триллионов евро в карты(там просто бабло - как в Зимбабве - хоть на грузовике вози )
Я так думаю к концу карантина много вакцин покупать не нужно, у людей денег не будет даже на анализы ...
А ваша вакцина наверное будет такой же бесплатной как тесты на корону .
чтобы уже сразу выкачать все деньги в первый же день пребывания в больнице. После них сразу можно выписывать и браться за следующего "клиента"
https://www.youtube.com/watch?v=YwxYZmmQJAo
он безвреден для людей с хорошей иммунной системой, но опасен для имеющих серьёзные заболевания органов - по той же причине сниженного иммунитета
закаляйтесь, меньше жрите, больше двигайтесь, обливайтесь холодной водой - и можно забыть про Корону - такие люди ей не по зубам
и ни в коем случае не делайте вторую прививку Пфайзером - она провоцирует тромбофлебит, а за ним и инсульт - даже у детей и молодёжи