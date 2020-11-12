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Щоб обрати спосіб лікування COVID-19, треба зробити шість аналізів крові, - завідувачка інфекційного відділення Гук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Щоб обрати спосіб лікування COVID-19, треба зробити шість аналізів крові, - завідувачка інфекційного відділення Гук

Щоб вибрати спосіб лікування, людям із симптомами COVID-19 потрібно робити шість аналізів крові.

Про це сказала в інтерв'ю Укрінформу лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше - висота температури і її керованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге - сатурація, вона повинна бути не нижче 94%. Третє - 6 аналізів крові (загальний , СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування", - розповіла Гук.

За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнювальних чинників (судомний синдром тощо).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
И как это сделать тем кого не госпитализируют как осла и шмыгла в феофанию...а отправляют на самоизоляцию домой??
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12.11.2020 10:31
+7
Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам! Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук - Цензор.НЕТ 6851
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12.11.2020 10:38
+6
Мало они крови выпили!
10 дней температура 39 ! Сатурация меньше 90.
На вызовы - не реагируют: "Записывайтесь на прием".
Ага, выстойте очередь вместе с другими больными и мы вам дадим направления на 6 анализов.
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12.11.2020 10:31
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И как это сделать тем кого не госпитализируют как осла и шмыгла в феофанию...а отправляют на самоизоляцию домой??
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Ніяких аналізів не потрібно, коронавірус не лікується, досить витягувати гроші з пацієнтів. Коронавірус неможливо вилікувати, бо немає ліків, а коли починаєтсья температура та задишка, тоді вже активного коронавірусу немає в організмі, а є лише його залишки і саме на них починає реагувати імунна система людини, бо активний коронавірус блокує імунну відповідь організму. Боротись потрібно не з коронавірусом, а з запізнілою імунною відповіддю організму, яка вбиває сам організм.
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам! Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук - Цензор.НЕТ 6851
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12.11.2020 10:38 Відповісти
Мало они крови выпили!
10 дней температура 39 ! Сатурация меньше 90.
На вызовы - не реагируют: "Записывайтесь на прием".
Ага, выстойте очередь вместе с другими больными и мы вам дадим направления на 6 анализов.
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Ну а как? Подхватил грипп, пошел, пообжимался в очереди с бабушками, плюнул, ... и прошел домой "коронованной особиной" Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук - Цензор.НЕТ 5716
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12.11.2020 10:36 Відповісти
мдааа, хорошо шо все тут учились на медсестер, или докторов, что знают эту всю сатурнацию, меркурилизацию, пцр-ы и насыщение крови температурами грипповалентных интоксикантов...
А если по простому - **** вы шары гоняли 9 месяцев то?
6 анализов - а 6 раз на *лык не хохо?
что за бред они несут то? да пока 6 анализов сделают, то православный уже 6 дней будет на дудке Яхве играть то. А атеист - прииграет 6 триллионов евро в карты(там просто бабло - как в Зимбабве - хоть на грузовике вози Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук - Цензор.НЕТ 8457 )
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12.11.2020 10:34 Відповісти
Озвучьте цены на анализы.
Я так думаю к концу карантина много вакцин покупать не нужно, у людей денег не будет даже на анализы ...
А ваша вакцина наверное будет такой же бесплатной как тесты на корону .
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12.11.2020 10:40 Відповісти
Не знал, что температура измеряется высотой - видимо, в средней школе плохо учился ( хоть и окончил ее с отличием).
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12.11.2020 11:01 Відповісти
копметентна лікарка пані Гук. Подобається вона мені. Цікаво її слухати. 15 років роботи у відділенні пульмонології це не аби який досвід.
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12.11.2020 11:02 Відповісти
+ все возможные тесты на Ковид
чтобы уже сразу выкачать все деньги в первый же день пребывания в больнице. После них сразу можно выписывать и браться за следующего "клиента"
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12.11.2020 11:03 Відповісти
ні, з досвіду: є симптоми ковіду, ПЦР негативний, рекомендація: одночсно зробити щонайменше два тести - ПЦР та на антитіла. Найбільш інформативна форма дослідження на даний час.
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12.11.2020 11:08 Відповісти
Кто производит реактивы для тестов? Сертификаты? Лицензии? Где? Кто?
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12.11.2020 12:17 Відповісти
я цим питанням не цікавився. Весь світ використовує одні й ті самі тести, тож, світ довіряє, а Vi Wa ні, ну що ж, тоді єдина вам порада - зробіть свій власний зразок тесту і ним тестуйтеся)).
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12.11.2020 12:24 Відповісти
пис, ця лікарка, до речі, радить ще й дивитися на показники крові, чи такі "нєпрімірімиє" як ви не читають зміст публікації?
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12.11.2020 12:25 Відповісти
пропоную цікаве відео з цією лікаркою.
https://www.youtube.com/watch?v=YwxYZmmQJAo
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12.11.2020 11:06 Відповісти
давайте цю тьотю на міністра. вона мені подобається
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12.11.2020 14:51 Відповісти
В котрий раз переконуюсь що без аналізу крові при лікуванні будь-якої хвороби ну ніяк не справитись....
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24.02.2023 13:23 Відповісти
Так, Ігор. І сімейні лікарі завжди нам повторюють, що для підбору правильної стратегії лікування завжди під руками має бути готовий аналіз крові. Ми навіть можемо не замислюватись над тим, про які хвороби розповість аналіз крові адже ми не медики. А от для лікаря результат аналізу це є розгорнута книга.
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27.02.2023 12:30 Відповісти
Господи, да уже всем нормальным людям понятно, что Ковид-19 - обычный, но слегка усиленный в российских и китайских лабораториях вирус
он безвреден для людей с хорошей иммунной системой, но опасен для имеющих серьёзные заболевания органов - по той же причине сниженного иммунитета
закаляйтесь, меньше жрите, больше двигайтесь, обливайтесь холодной водой - и можно забыть про Корону - такие люди ей не по зубам
и ни в коем случае не делайте вторую прививку Пфайзером - она провоцирует тромбофлебит, а за ним и инсульт - даже у детей и молодёжи
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27.02.2023 12:44 Відповісти
 
 