Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, перший транш буде близько 1,2 млн доз, - Ляшко. ВIДЕО

Рішення про орієнтовну дату поставки в Україну вакцини проти коронавірусу ухвалять 19 листопада. Україна отримає близько 8,5 млн доз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Йдеться, якщо відштовхуватися від нашої офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, тоді стане відомо про орієнтовні дати поставок, орієнтовна кількість, і орієнтовна вартість", - сказав Ляшко.

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Головний санлікар також нагадав, що Україна увійшла в список 99 країн, яким запропонують або спеціальну ринкову ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться, або вакцину в рамках механізму COVAX без оплати.