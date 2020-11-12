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За добу в Києві через COVID-19 померли 11 осіб, видужали - 506, виявили 931 новий випадок, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що за добу в столиці померло 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 925 киян.

На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли▫️497 жінок віком від 18 до 88 років, 367 чоловіків віком від 18 до 85 років, ▫️34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчика від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 164, в Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі

"Дбайте про своє здоров'я! Якщо відчуваєте перші симптоми захворювання, звертайтеся до сімейного лікаря. Якщо контактували з тими, у кого виявили коронавірус, перебувайте самоізоляції. Своїм свідомим ставленням ми можемо запобігти стрімкому поширенню хвороби!"- написав Кличко.

За добу в Києві через COVID-19 померли 11 осіб, видужали - 506, виявили 931 новий випадок, - Кличко 01
За добу в Києві через COVID-19 померли 11 осіб, видужали - 506, виявили 931 новий випадок, - Кличко 02

Автор: Анастасія Потіха
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школы и садики закрыть слабо?!
и перевести на дистанционное..ну нет..хай умирают люди..вам же всем до сраки..видосики...и ковид19 пустышка..только когда клюнет вам в задницу эта пустышка или вашим близким.....
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12.11.2020 11:09 Відповісти
Под каким контролем врачей?!!!
Врачу дозвониться не возможно, лечатся почти все сами... Детей записали на завтра на ПЦР-тест результат которого сказали будет через 10! - дней. Через регистратуру Поліклініка № 1 Деснянського району Києва получили номер направления на ФЛЮРАГРАФИЮ. по нему записали нас сегодня 12.11.20 на !!! 30.11.20 - я так понимаю что бы тихо сдохнуть дома и не знать от чего до последнего вдоха...
По улице ходят люди (Деснянский р-он.) с кашлем, с красными глазами (явно с температурой), и так каждый 4 - 5. А у них видите ли "Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей." Источник: https://censor.net/ru/n3230610
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12.11.2020 11:40 Відповісти
 
 