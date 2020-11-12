На виборах у Київську та Одеську облради ЦВК має самостійно встановити результати виборів, - Комітет виборців

Комітет виборців України вважає, що ЦВК повинна втрутитися і самостійно встановити результати в проблемних громадах, зокрема на виборах до Київської та Одеської обласних рад.

Про це заявив аналітик КВУ Денис Рибачок під час пресконференції.

Він зазначив, що на фоні інформаційного шуму губляться справді важливі рішення у тих громадах, де реально були проблеми, а не вигадані політтехнологами. "На думку Комітету виборців, наразі вкрай важливо припинити всі маніпуляції, пов'язані зі встановленням результатів виборів. Ми вважаємо, що в ситуацію повинна втрутитися Центральна виборча комісія і самостійно встановити результати виборів у проблемних громадах. Є частина 6 статті 205 Виборчого кодексу, яка чітко говорить, що у разі, якщо територіальна виборча комісія не встановила в порядок і в терміни, передбачені Виборчим кодексом, результати відповідних місцевих виборів, то в такій ситуації результати місцевих виборів може встановити безпосередньо ЦВК", – зазначив аналітик КВУ Денис Рибачок.

Зокрема, за його словами, Одеська обласна ТВК уночі 10 листопада відмінусувала від результату партії "Наш край" 1000 голосів. Та ж історія сталася у Фастові та Богуславі – що стосується вже виборів до Київської обласної ради.

"За результатами перших початкових протоколів дільничних виборчих комісій у Фастові партія "Наш край" до обласної ради набрала 380 голосів. Та вже після так званого уточнення ця кількість зменшилася на 340 голосів, а кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, взагалі зросла на одну тисячу. Водночас, кількість голосів, які набрала ОПЗЖ, з півтори тисячі раптом зросла до 2,5 тисяч", – повідомив Рибачок.

Аналогічна ситуація, наголосив аналітик КВУ, склалася у Богуславі, де партія "Наш край" спочатку набрала 1150 голосів, а потім після уточнення фактично половину голосів втратила – вони були розподілені між іншими партіями. Також він згадав про Обухів, де політична партія "Голос" заявила про фальсифікацію виборчої документації.

"Первинний та уточнюючий протоколи відрізняються у частині результатів за одну партію у 40 голосів. Йдеться про партію "За майбутнє", що дало їм змогу отримати один мандат. Відповідно, партія "Голос" цей один мандат втратила. Є заява голови ДВК, який заявив, що уточнюючий протокол – підроблений. Ситуацію в Обухові підтвердили представники одразу кількох політичних партій", – повідомив Рибачок.

Ми вважаємо, що в усіх цих історіях треба дуже серйозно розібратися для того, щоб ми встановили об’єктивні причини, чому партії заявляють, що вони втрачають частину голосів на користь інших політичних сил. Це питання довіри до результатів виборів", – підсумував Рибачок.