Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк
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Президенту України Володимиру Зеленському в рамках підготовки до інтерв'ю потрібні тільки довідкові матеріали, йому не пояснюють, як відповідати на запитання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Володимир Олександрович, на відміну від багатьох інших президентів, мені знайомих, володіє унікальною особливістю - він заглиблюється в будь-яку тему самостійно. Йому не потрібно, щоб йому розповідали, як відповідати на те чи інше питання. Йому потрібні тільки довідкові матеріали", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, в ОП планують знову вести комунікацію через відеоблог, але цього разу хочуть запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.
"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики - це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований - це саме те", - сказав Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
НЕВОЗМОЖНО глубоко вникнуть во ВСЕ вопросы.
Вник в дело шеремета
В случае с управлением страной и при таких слабых способностях к проникновению это опасно для страны.
Та ахинея, которую Зеленский несет на интервью, была бы смешной, если бы он не был президентом НАШЕЙ страны...
Після таких слів десь почервоніла якась "Мендель"
Зе клоун це політичний пасивний гєй
Какие мнения, посетители сайта?
Может, он кем-то специально для этого и нанят?
Ну а то, что зевова может это воспринимать как его восхваление, вполне возможно. Там ведь ума нет.
Зе будет гораздо более жалок, чем предатель Ющ, взявший от регионалов астрономическую взятку за то, что поставил Януковича премьером.