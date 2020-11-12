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Новини Політика України
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Зеленський (17450) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк

Президенту України Володимиру Зеленському в рамках підготовки до інтерв'ю потрібні тільки довідкові матеріали, йому не пояснюють, як відповідати на запитання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Володимир Олександрович, на відміну від багатьох інших президентів, мені знайомих, володіє унікальною особливістю - він заглиблюється в будь-яку тему самостійно. Йому не потрібно, щоб йому розповідали, як відповідати на те чи інше питання. Йому потрібні тільки довідкові матеріали", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, в ОП планують знову вести комунікацію через відеоблог, але цього разу хочуть запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики - це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований - це саме те", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Это новвй анекдот! 😁😄🤣😂
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12.11.2020 11:20
+37
,, Прониконовение ,, языка Подоляка засчитано .
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12.11.2020 11:22
+33
глубокое проникновение
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12.11.2020 11:20
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Не трудно согласится.Его проникновение показывает его слабоумие.
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12.11.2020 12:07 Відповісти
проникает он только в Мендель
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12.11.2020 12:08 Відповісти
Ну конечно бубочка проникает Своим языком в жопу Бени.
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12.11.2020 12:11 Відповісти
Подоляк, ты классический сраколиз.
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12.11.2020 13:32 Відповісти
Глубина проникновения, однако, не достаточна! Глубже, глубже нужно!
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12.11.2020 12:15 Відповісти
Подоляк, ты - идиот.
НЕВОЗМОЖНО глубоко вникнуть во ВСЕ вопросы.
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12.11.2020 12:16 Відповісти
Президенты, которые глубоко вникают в темы, не нуждаются в подлизюках.
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12.11.2020 12:17 Відповісти
Сраний Гельмінт
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12.11.2020 12:22 Відповісти
Точно, все видели, как ЗеПодонок
Вник в дело шеремета
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12.11.2020 12:23 Відповісти
Это ты проник языком глубоко в дупу ЗЕбилу))))
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12.11.2020 12:29 Відповісти
Еденственное,что глубоко проникло,так это рука Коломойского в жопу Янелоха. Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9807
Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1364
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12.11.2020 12:30 Відповісти
при других президентах люди по пол года в палатках в киеве под кмда не жили!!!Вникатель недоделанный....
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12.11.2020 12:31 Відповісти
На відміну від інших президентів у нього мізків з сірникову коробку, тому проникати він може глибоко куди і скільки завгодно, тільки толку від цього нуль.
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12.11.2020 12:35 Відповісти
Неглубокое проникновение у Зеленского.
В случае с управлением страной и при таких слабых способностях к проникновению это опасно для страны.
Та ахинея, которую Зеленский несет на интервью, была бы смешной, если бы он не был президентом НАШЕЙ страны...
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Подоляка! Что ты все время врёшь!! Что мы не видим,. что зеленский часто, даже с помощью суфлёра, не может правильно, с интонацией прочитать тот или иной текст!!
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12.11.2020 12:49 Відповісти
Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8319
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Эта ********* кризиспиарменеджер, воспринимать его надо однозначно , чтобы он говорил и когда - ЭТО У ВОВЫ С АНДРЮШЕЙ ЖОПА! Мендель просим сюда не мешать - она обиженна у нее коронки нет.
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12.11.2020 12:56 Відповісти
АНДРЕЙ I уже не выдерживает , разоблачает это кубло!
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12.11.2020 12:58 Відповісти
"Владимир Александрович, в отличие от многих других президентов, мне знакомых, обладает уникальной особенностью - он глубоко проникает в любую тему самостоятельно..."Источник: https://censor.net/ru/n3230620
Після таких слів десь почервоніла якась "Мендель" Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5575
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12.11.2020 12:56 Відповісти
Какие "проникновенные" клоуны
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12.11.2020 12:56 Відповісти
"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован - это самое то", - сказал Подоляк. Источник: https://censor.net/ru/n3230620

Зе клоун це політичний пасивний гєй
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12.11.2020 13:03 Відповісти
Это еще раз подтверждает, что Зеленский так и не стал настоящим Президентом Украины, а продолжает играть эту роль,при помощи политтехнологов, сценаристов, спичрайтеров, режиссеров, ботов, блогеров и т.п. Неужели окружение не видит, что лепят " убогое и жалкое " зрелище.
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12.11.2020 13:12 Відповісти
Подоляк - май мужність, скажи "НІ НАРКОТИКАМ"
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12.11.2020 13:18 Відповісти
Самые дебильные генералы в армии лазят по тумбокам солдат, потом что не в состоянии поддерживать рабочую вертикаль управления, и потому занимаются контролем лично. Красноок вообще солдату показывал как мотокосой траву косить. Так и наш верховный головой командующий не умеет контролировать подчиненных, потому что они хитрее, умнее и проворнее его, и ********* его как могут, из-за чего эта овца наивная занимается всеми вопросами лично. Он понятия не имеет об аксиоме, которую выражали многие умные люди тысячелетиями от Сунь Цзы и до Клаузевица: чем больше личный контроль командующего, тем меньше эффективность управления, и в ответственный момент потрясений такая система распадется мгновенно, если у командующего не хватит времени контролировать всё лично.
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12.11.2020 13:33 Відповісти
Фуу. Извращенец
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12.11.2020 13:35 Відповісти
Ну этот радник уже прямо осуществил глубокое проникновение в очко преЗедента. Браво, далеко поедет, до самых гланд.
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12.11.2020 13:37 Відповісти
Яка цинічна брехня! Новий "месія" вимальовується. Людина, яка більшу частину свого життя казала тільки те, що написали в сценарії автори, раптом в усьому сама розбирається?! Щось останнім часом занадто часто почали зелену дупу лизати його посіпаки.
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12.11.2020 13:50 Відповісти
Бляха муха! Це ж так треба лизати тупій зеленій жабі! І не просто тупій, а АБОСОЛЮТНО ТУПІЙ ЗЕЛЕНІЙ ЖАБІ!
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12.11.2020 13:56 Відповісти
При чтении мишиных опусов не могу решить для себя - он дебил от природы или специально нанятый кем-то для высмеивания величайшего лидера современности.
Какие мнения, посетители сайта?
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12.11.2020 14:08 Відповісти
Миша умный. Но абсолютно беспринципный. Миша прекрасно понимает, в какую пропасть заводит страну Зе. Но у Миши очень хорошая зарплата. Миша знает, что Зе как актер жутко тщеславный и любит лесть. Поэтому господин Подоляк не стесняясь при всех демонстрирует мастерство анилингуса.
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Всё равно у меня остаются сомнения. Если он пытается льстить зевове,то почему же получается, что любой его пост вызывает только негатив по отношению к величайшему лидеру современности.
Может, он кем-то специально для этого и нанят?
Ну а то, что зевова может это воспринимать как его восхваление, вполне возможно. Там ведь ума нет.
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13.11.2020 12:42 Відповісти
В том-то и дело, что Миша пишет не для людей. Миша пишет для одного человека - нашего президента. То, что тексты Подоляка вызывают рвотный рефлекс у любого нормального гражданина, товарищу политтехнологу на это плевать. Зеленский не читает комментарии людей. А если и читает, то его окружение быстро объясняет, что не стоит обращать внимание великому Зе на проплаченных ботов. И та теплая ванна, в которую погружен Зеленский становится еще теплей, еще глубже, в нее добавляют морскую соль, пену и прочие благовония. В этой ванне так комфортно... Но пройдет еще немного времени и прольется ледяной дождь...

Зе будет гораздо более жалок, чем предатель Ющ, взявший от регионалов астрономическую взятку за то, что поставил Януковича премьером.
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13.11.2020 21:14 Відповісти
вот это подлизнул!!! Зачет!
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12.11.2020 14:17 Відповісти
Ага, це лице думаючої і вникаючої людини.

Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5520
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12.11.2020 14:29 Відповісти
Наркота - это зло! В любых ее формах
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12.11.2020 15:00 Відповісти
...и без мыла!!! Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3641
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12.11.2020 15:01 Відповісти
Чтобы быть глубоко в теме надо быть компетентным во многих областях знаний, это просто невозможно. Зеленский знаток только в шоу-бизнесе(кстати, низкого уровня), а популизм это только для балбесов...
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12.11.2020 15:11 Відповісти
Конечно! Мы все видим результат вникания! Чемпион мира по борьбе с вирусом,поборол коррупцию ,которая теперь стала больше чем при зеке,разворовали фонд борьбы с пандемией,дыра в бюджете 300 миллиардов!!! Куда еще вник? Просто лень перечислять,вы бы там меньше нюхали ! Смотришь некуда бы и вникать не надо было,все бы работало как первые 6 месяцев ,пока недоумки создавали офисы и искали куда вникнуть!
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12.11.2020 15:16 Відповісти
Так это типично для дураков во власти - во всё вникнуть, всё изгадить.
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12.11.2020 17:08 Відповісти
...deep penetrator... Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3653...ок... придурки.
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12.11.2020 15:23 Відповісти
В общем вывод в ОПэ сделали. Надо еще больше видосиков... *** это какой-то ежедневый нескончаемый трэш. (
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12.11.2020 16:34 Відповісти
Это кого Подоляк троллит - Зеленского или народа Украины?
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12.11.2020 17:07 Відповісти
Конешна проникает - все глубже и глубже проникает в анус.
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12.11.2020 17:24 Відповісти
клоун клоуну шершавым языком лизнул
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12.11.2020 17:56 Відповісти
Придворна Укр. правда опубліковала інтерв'ю з цим подоляком, і, між іншим, російською мовою. Зелене лайно і подоляк, і сайт.
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12.11.2020 18:40 Відповісти
пєнєтраторозидент
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13.11.2020 01:01 Відповісти
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