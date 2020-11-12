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Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів розповів про те, що він інвестував в Україну 3,5 мільярда доларів, але особиста війна директора НАБУ Ситника проти нього знищує його підприємства.

Про це пишуть Українські новини.

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону про те, як переслідування його Артемом Ситником призвело до величезних втрат як для компанії, так і для бюджету країни. "Скільки я інвестував? Десь, напевно, порядку трьох мільярдів доларів. Трьох з половиною, якщо говорити за всю діяльність. Ми побудували елеваторів на 3 мільйони тонн зберігання. Ми збудували дві найбільші птахофабрики у світі - кожна птахофабрика виробляє 1.5 мільярда яєць. Ми збудували насіннєві заводи, інкубатор у Макарові теж найбільший у Європі, ми закупили техніки десь на 500-600 мільйонів. Тобто ми побудували кластер, який мав високу продукційну можливість і можливість виходу на зовнішні ринки. Ми для цього залучали зовнішні запозичення. Це порядку 2-х мільярдів доларів протягом 8-ми років. Якщо взяти по усій Україні, це порядку 4-х тисяч об’єктів різнопланового ведення діяльності. Це живий організм, який у 600 населених пунктах у кожному практично регіоні України: може, у 23-х регіонах, а не у 25-ти. У Криму ми втратили свої активи, у частині Донецька ми втратили свої активи якраз після експансії Російської Федерації. Ми тоді загубили порядку 30-40-ка процентів Авангарду в 14-му році. Якраз компанія була друга у світі – і впала в об’ємі майже у 2 рази. Потім ми поетапно до 2018-го року відновили", - розповів бізнесмен.

Бахматюк розповів, що незаконно відновлена проти нього колишнім заступником генпрокурора Каськом справа, яку розслідує НАБУ, принесла втрат більше, ніж російська агресія. "Якщо взяти на 2019-й рік, у нас на піку було десь 30 тисяч людей. Зараз працює менше 22-х тисяч. Я думаю, десь 21500-21300, якщо так взяти, в цілому. Ми втратили десь 30 процентів людей, і десь порядку 35-ти компаній: позакривали ряд виробництв, позакривали ряд підрозділів, які в основному були націлені на розвиток або на інвестиції, які потребують довгого оборотного капіталу. Тому що війна, в якій я останній рік, на жаль, змушений жити, – вона забирає репутаційні можливості, банки закривають ліміт, постачальники посилюють умови, покупці з опаскою купують твій товар: тільки на певних умовах. Тобто ти фактично живеш у набагато складніших умовах, ніж будь-який нормальний суб’єкт підприємницької діяльності. А пандемія – вона ще більше підкосила.

Ми таку статистику давали: що ми до 2015-го року за 3 роки сплатили 7.7 чи 7.8 мільярда податків усіх рівнів. Тобто в рік ми платили десь від 2-х до 3-х мільярдів гривень. Навіть трошки іноді більше. Зараз, я думаю, ми сплатимо половину. Тому що стараннями НАБУ і усіх гончих, які імітують велику діяльність і розказують, що вони переслідують інтереси держави, а насправді вони її знищують і займаються імітацією, що я можу аргументовано доказати без будь-якої емоції, на жаль, я опинився у тій ситуації". Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Бахматюка на НАРЫ ,обовязково !!! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1464
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12.11.2020 11:27
+16
Еще один герой борьбы с антикоррупционными органами. Вторая жертва после Коломоя. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4962

Верните все взад!!!
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12.11.2020 11:30
+14
Ах да. Война с Роисей конечно должна была быть упомянута человеком, бизнес которого очень плотно завязан на Роисю.
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12.11.2020 11:32
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Бахматюка на НАРЫ ,обовязково !!! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1464
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12.11.2020 11:27 Відповісти
Всі бізнеси в Україні побудовані на вкрадені в банках гроші. За оцінкою провідного банкіра та економіста України екс заступника Голови НБУ Олександра Савченка - в Україні за 30 років вкрадено з банків різними схемами більше 200 млрд. доларів. Ось Вам і початковий капітал всіх цих говноолігархів. Бахматюка на нари, а агрохолдинг конфіскувати і продати іноземним власникам.
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12.11.2020 11:35 Відповісти
ВСЕХ этих ЧЕРТЕЙ ловить и на НАРЫ ! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3838
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12.11.2020 11:36 Відповісти
Еще один герой борьбы с антикоррупционными органами. Вторая жертва после Коломоя. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4962

Верните все взад!!!
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12.11.2020 11:30 Відповісти
Ах да. Война с Роисей конечно должна была быть упомянута человеком, бизнес которого очень плотно завязан на Роисю.
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12.11.2020 11:32 Відповісти
Мы-мы-мы? За какие деньги? За кредитные? Я так тоже умею. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7168
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12.11.2020 11:32 Відповісти
"Мы построили две крупнейшие птицефабрики в мире"

Ну так себе повод для гордости, развитые страны стараются выводить за свои пределы мощности по промышленному выращиванию птицы, дающие сильную нагрузку на местную экологию.
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12.11.2020 11:33 Відповісти
Прям такой герой и столько много везде... Деньги пад..о верни людям со своих банков, откуда ты деньги вывел.
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12.11.2020 11:33 Відповісти
А где он взял эти 3,5 млрд долларов? У народа и украл.
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12.11.2020 11:33 Відповісти
Не знав ні дня ні ночі. РаботаФ, работаФ і на наработаФ лярди цих вЄчно зільОних долярів Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 905
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12.11.2020 11:46 Відповісти
Такое возможно только в Украине. деньги спиз...л и остался миллионером.
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12.11.2020 11:34 Відповісти
Ну так вернул бы деньги которые брал в кредит, и никто бы с тобой не воевал.
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12.11.2020 11:37 Відповісти
Так он же считает, что это - уже его деньги. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6979
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12.11.2020 11:40 Відповісти
Всі з усіма воюють. Цирк шапіто.
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12.11.2020 11:40 Відповісти
На следующие выборы, президента своего ставь, как Беня, и будешь уважаемым человеком, а Офисе президетнта заседать, влиять на судьбу страны.
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12.11.2020 11:40 Відповісти
Докладаю.
Так называемый бизнес бахматюка состоит из отжатых у Ходорковского украинских активов
Когда Ходорковского посадили, на его активы разинули рот Бродский и бахматюк.
Но, не судьба.
Пришел ко власти Ющенко, а Тимошенко побоялась вмешиваться в эту заваруху, хоть Бродский вступил в БЮТ и всячески уговаривал Юльку заняться дерибаном.
Бродский в результате вышел из БЮТ и начал печатать на Юльку компромат, в частности о ее половой связи с шуфричем.
Как только пришел Янукович, Бродский вскочил на нужную должность и дерибан состоялся.
С этой целью доверенное лицо Ходорковского - Максимова бросили в СИЗО и выпустили только после того, как он переписал все активы на бахматюка и бродского.
Эта история должна когда нибудь закончиться посадкой обоих.
Поживем-увидим
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12.11.2020 11:49 Відповісти
о ее половой связи с шуфричем і усіма іншими окрім чоловіка... Бо порядна? Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8997
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12.11.2020 12:38 Відповісти
Еще один инвестор Украины, после Ахметова и Коломойского Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1904
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12.11.2020 12:03 Відповісти
Бахматюка не жаль, ну ни сколечки. Конечно может быть я его и пожалел, если бы он сел лет так на 15-ть. А главное вернул деньги в казну.
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12.11.2020 12:08 Відповісти
Святий обізвався...німб треба протерти, бо вже не сяє
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12.11.2020 12:10 Відповісти
Слышь, Бахматюк, если ты всё честно вернул - откуда у тебя миллиард?
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12.11.2020 12:20 Відповісти
Бахматюк собирает барыши с ворованной
У лохов земли и поучает быдло
Теперь глядя на Ослаблять решил
В президенты сам податься
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12.11.2020 12:20 Відповісти
Так воно, виявляється, ще з росією воювало? Поки що всі бачили лише його війну з державою Україна.
Може краще припинити воювати з державою, припинити красти, повернути вкрадене сплатити податки, та працювати чесно (якщо такий гарний)?
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12.11.2020 13:10 Відповісти
10.5 миллиарда долга перед банком украины НБУ, вот за какие шышы все это построено, заемщик номер один в украине. строитель ты наш!))))))))))
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12.11.2020 13:17 Відповісти
Не забуду,когда он хвастался ,что селу добро на тысячу гривен сделал.А маржа с 1 га у него тысяч 20 минимум с учётом пром производства.А этой земельки 650 тыс га.Латифундии величиной с Полтавскую область.До какого монополизма доросла Украина.Теперь Богдан в Бахматюки рвётся
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12.11.2020 13:28 Відповісти
Бутусов, що на подтанцовке в Бахматюка? Скільки можна цього мародера рекламувати???
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12.11.2020 13:43 Відповісти
Надо у него вообще национализировать всё имущество.
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12.11.2020 14:27 Відповісти
Давайте по порядку: активы в Крыму и Донбассе,ПТФ Южная в Крыму была уже в 2012 году закрыта ,учитывая ,что она была одной из самых старых еще во времена СССР ,то можете себе предстваить ее тех состояние.ПТФ Червоный прапор ,ВОлновахская ,Донецкая ,Шахтерская это был еще тот непотреб который никому был не нужен ,короче хлам ,кроме ну может Донецкая еще куда ни шло.Так что тут Бахматело сыграл с иностранными инвесторами ,которых он просто кинул на бабло ,а укрывался под лозунгами война на Донбассе.Что касается уиеньшение количества работников ,есть такое дело ,но причем здесь Сытник? Если бы бы лна месте АМКУ то онбы выяснил ,что монополисты яичного рынка договорились о снижении обьемов производства и поделили рынок .Снижают обьемы - уменьшается численность работников.Так что господин Бутусов не тех проходимцев вы пиарите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:24 Відповісти
А миллиарды которые будто он вложил - это вообще смех .Занял 500 млн зеленых долларов под 10% годовых ни денег ,ни процентов ,опять проходимец прикрывается войной на Донбассе
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12.11.2020 15:26 Відповісти
 
 