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Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша

Житомирський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про повернення до в'язниці засудженого ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Раніше він був звільнений за станом здоров'я.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Суд 11 листопада розглянув апеляцію прокуратури, яка вимагала повернути Ганиша під варту.

"Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору", - повідомили в суді, зазначивши, що повний текст рішення буде 16 листопада.

Ексдепутат був звільнений з місць ув'язнення 1 жовтня поточного року за станом здоров'я. Прокуратура назвала незаконним це рішення і подала апеляцію. У той же час апеляція була з запізненням, що, можливо, і стало причиною відмови.

Ганиш був засуджений київським судом до 12 років в'язниці за держзраду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд звільнив Ганиша від тюремного ув'язнення за станом здоров'я.

Він є єдиним кримським депутатом, який був затриманий на материковій Україні й отримав тюремний термін за держзраду. Вирок набув чинності наприкінці січня 2020 року, але захист просив відхилити його у зв'язку з важким станом здоров'я - Ганишу планували зробити операцію на серці.

Його визнали винним у підривній діяльності проти України, коли він голосував за російську "конституцію Криму", а також брав участь у так званих виборах за російським законодавством.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Это какой-то ПОЗОР ...
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12.11.2020 11:38
+22
Тюрьма что пионерский лагерь, что из нее по состоянию здоровья освобождают?
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12.11.2020 11:41
+20
... апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа... Совпадение? Не думаю. Как уже доказано прокурворы работают в тандеме с судьями и знают как развалить любое дело. У меня только один вопрос, нах. нам ети суды и прокурворы которые кстати еще и неплохие деньги получают с нашего бюджета? На нормальной работе если человек не работает или саботирует то его минимум уволят. А здесь одни вредители а мы упорно продолжаем их держать на работе.
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12.11.2020 11:42
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Это какой-то ПОЗОР ...
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12.11.2020 11:38 Відповісти
Это не позор, это Зевлада
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12.11.2020 12:18 Відповісти
это не позор и не зевлада. это мыролюбно отреформированый суд.
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12.11.2020 12:48 Відповісти
А то что при Порошенко был реформирован только Верховный суд вам зебилам неизвестно, лишь бы ляпнуть.
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12.11.2020 13:00 Відповісти
"Верховный Суд действует синхронно с противниками перехода религиозных общин из УПЦ МП в ПЦУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230695"
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12.11.2020 17:44 Відповісти
🤢🤡💩🎪лижет на коленях анус ***** , он его миникопия , а скоро таких , как этот будут награждать за освобождения Крыма
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12.11.2020 12:57 Відповісти
Без разрешения сверху , судьи , какими-бы они не были хапугами ,не могли -бы принять такое решение
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12.11.2020 13:01 Відповісти
ЦЕ НЕ ПОЗОР ЦЕ ЗЛОЧИН ДІЮЧОЇ ВЛАДИ, ЯКА СВОЄЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ НА РІШЕННЯ ТАК ЗВАНИХ СУДІВ ЗНИЩУЄ ДЕРЖАВНІСТЬ.
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12.11.2020 13:04 Відповісти
Все-таки судебную систему таки надо перетрАхивать, как говорил лУКАШЕСКУ.
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12.11.2020 11:38 Відповісти
Он сделал много ошибок в слове "перестреливать", прости Алла, я просто православный и люблю мощи с пророком Исаей))
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12.11.2020 11:42 Відповісти
Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 3145
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12.11.2020 11:41 Відповісти
Тюрьма что пионерский лагерь, что из нее по состоянию здоровья освобождают?
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12.11.2020 11:41 Відповісти
Вот товарищ Сталин удивился бы
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12.11.2020 12:59 Відповісти
У товарища сталина этот крымский шлимазл давно с простреленым затылком в какой-нить яме зарыт был бы вместе с его болезнями. Пуля - лучшее лекарство для предателя.
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12.11.2020 15:16 Відповісти
... апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа... Совпадение? Не думаю. Как уже доказано прокурворы работают в тандеме с судьями и знают как развалить любое дело. У меня только один вопрос, нах. нам ети суды и прокурворы которые кстати еще и неплохие деньги получают с нашего бюджета? На нормальной работе если человек не работает или саботирует то его минимум уволят. А здесь одни вредители а мы упорно продолжаем их держать на работе.
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12.11.2020 11:42 Відповісти
Оце так суд))Всіх суддів треба лінчувати,всіх до одного.
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12.11.2020 11:45 Відповісти
Грохнуть ету мразь вечером из-за угла и дело с концом. А заодно и судью с прокурором которые его отпустили.
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12.11.2020 11:46 Відповісти
А зачем?
Это как была новость шо ОХ, на вокзале в Киеве ***** грабят холопов.
И мусора на это глядят... Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 4795 как будто их подкупили.

И вот я представляю - люди приезжают напр. шоб улетать отсюда, а их облапошили ****, а мусора такие: Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 2294
Все же круто, все схвачены. Мне вот было бы прикольно шо, как пишут, т.н. "граф Дракула" делал - как Чингизхан - идешь се 15к. км., уронил золотую кружку, через пол-года идешь взад, подбираешь ее.
Я бы только за такое. сорри за некую муссолинскость....( Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 7132 )
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12.11.2020 11:59 Відповісти
На самом деле изменения огромные. Милиционеры пострадавших на хер посылали, а полиция может даже посочувствовать и поддержать морально. А что касается воровства на вокзале - так это же традиция
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12.11.2020 13:03 Відповісти
Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 3312Да ну?
Прочитав тут чтатью про *ган на вокзале в .... КИЕВЕ, думаю шо, .... фантазия, что если бы кто-то перестрелял всех мусоров в округе, то ситуация бы поменялась только тем шо *гане бы обосрались и свалили подальше.
profit??
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12.11.2020 13:25 Відповісти
Почему вы боитесь писать вонючие мрази цыгане?
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12.11.2020 15:16 Відповісти
я просто по виду как цыган..... ну и так.... толерантненько пишу... Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 4779
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12.11.2020 15:21 Відповісти
Говорят есть такие люди которые знают человека, который им рассказывал, что слышал в купе поезда как один мужик рассказывал, что его жена работает с женщиной, у которой есть замужняя дочка. Так вот, она говорила, что дочкиному мужу рассказывали его родственники, у которых есть сосед, и он им поведал, что еще в советской газете читал о честной цыганской семье. Не знаю, может правда, а может брешут Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 9579
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12.11.2020 15:40 Відповісти
Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 1554
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12.11.2020 17:36 Відповісти
Зато "Рифмастера" под стражей уже более года держат.Раз фоФка сказали,что виновен,так тому и бывать.Дойошь "преЗЕдентскую республику", как давеча огласил такой себе беняСлавский.
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12.11.2020 11:46 Відповісти
Терпилы, преступники, адвокаты, прокуроры, судьи - денежная цепочка, где судьи занимают высшую ступень.
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12.11.2020 11:46 Відповісти
Зрада у влади України - в тренді. Всіх відмажуть, і Медведчука б/у співробітника КДБ, і Штепу, і Лорзинського, і Портнова, і Каськів всіх злочинних мудил. Їм Україна потрібна лише як комора і площадка для розбудови проектів інших, здебільшого ворожих до України націй.
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12.11.2020 11:47 Відповісти
руськіє сваіх нє брасають! Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 9715
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12.11.2020 11:50 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с) Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 2175
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12.11.2020 11:58 Відповісти
Этот Гавныш еще всех нас переживет,скот помойный
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12.11.2020 12:00 Відповісти
Чтобы было все чин-чинарем, необходимо на буджетные деньги от налогоплательщиков Украины сделать ему бесплатную операцию. Чтобы жил гад и любовался Украиной.
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12.11.2020 12:23 Відповісти
Операцию он сделает на деньги, которые ему выплатит Украина по решению московского суда за незаконный арест : )) думаю наш Володя не будет возражать
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12.11.2020 13:06 Відповісти
Из тюрьмы домой если приболел.
Или это только для врагов и изменников?
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12.11.2020 12:30 Відповісти
Судьи совершили предательство. Кто будет судить их?
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12.11.2020 12:40 Відповісти
И я себе представляю и во что обошлось: медицинская справка и решение суда.
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12.11.2020 12:48 Відповісти
а чому власне панство має претензії до суддів? в даному конкретному випадку вони можуть бут необґрунтовані.
адже якщо все написано вірно, то "Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору" Джерело: https://censor.net/ua/n3230624
а знаєте в яких випадках апеляційна скарга повертається?

ч. 3 ст. 399 КПК України
1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;
3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;

4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

тож, якщо апеляційна скарга дійсно повернута, то я мав би питання до прокуратури зеленського-венедіктової.
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 8803
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12.11.2020 13:24 Відповісти
Скрізь судді з даунбаса і Криму, то якого ви рішення від них чекаєте?
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12.11.2020 13:25 Відповісти
Какие они все болезненные - изменники и мздомцы, но только когда речь заходит о тюремном заключении.
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12.11.2020 13:33 Відповісти
Чел сам признался, что с кацами у него всё на мази...раз так, возникает вопрос, нахрена Петя забрал из бюджета бабло и "поддержал" этого нерусофоба ?
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12.11.2020 14:01 Відповісти
От цікаво. Для чого платникам податків утримувати профнепридатних прокурорів і продажних суддів?
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12.11.2020 14:30 Відповісти
 
 