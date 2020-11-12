Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша
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Житомирський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про повернення до в'язниці засудженого ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Раніше він був звільнений за станом здоров'я.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
Суд 11 листопада розглянув апеляцію прокуратури, яка вимагала повернути Ганиша під варту.
"Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору", - повідомили в суді, зазначивши, що повний текст рішення буде 16 листопада.
Ексдепутат був звільнений з місць ув'язнення 1 жовтня поточного року за станом здоров'я. Прокуратура назвала незаконним це рішення і подала апеляцію. У той же час апеляція була з запізненням, що, можливо, і стало причиною відмови.
Ганиш був засуджений київським судом до 12 років в'язниці за держзраду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд звільнив Ганиша від тюремного ув'язнення за станом здоров'я.
Він є єдиним кримським депутатом, який був затриманий на материковій Україні й отримав тюремний термін за держзраду. Вирок набув чинності наприкінці січня 2020 року, але захист просив відхилити його у зв'язку з важким станом здоров'я - Ганишу планували зробити операцію на серці.
Його визнали винним у підривній діяльності проти України, коли він голосував за російську "конституцію Криму", а також брав участь у так званих виборах за російським законодавством.
Будь ласка, зачекайте...
Это как была новость шо ОХ, на вокзале в Киеве ***** грабят холопов.
И мусора на это глядят... как будто их подкупили.
И вот я представляю - люди приезжают напр. шоб улетать отсюда, а их облапошили ****, а мусора такие:
Все же круто, все схвачены. Мне вот было бы прикольно шо, как пишут, т.н. "граф Дракула" делал - как Чингизхан - идешь се 15к. км., уронил золотую кружку, через пол-года идешь взад, подбираешь ее.
Я бы только за такое. сорри за некую муссолинскость....( )
Прочитав тут чтатью про *ган на вокзале в .... КИЕВЕ, думаю шо, .... фантазия, что если бы кто-то перестрелял всех мусоров в округе, то ситуация бы поменялась только тем шо *гане бы обосрались и свалили подальше.
profit??
Или это только для врагов и изменников?
адже якщо все написано вірно, то "Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору" Джерело: https://censor.net/ua/n3230624
а знаєте в яких випадках апеляційна скарга повертається?
ч. 3 ст. 399 КПК України
1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;
3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;
4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.
тож, якщо апеляційна скарга дійсно повернута, то я мав би питання до прокуратури зеленського-венедіктової.