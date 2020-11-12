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Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли людям не доведеться більше стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально найближчими тижнями будемо масово вводити. У нас також є ІФА-тест на антиген, що істотно зменшить навантаження на лабораторії", - заявив міністр.

"Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
За три тижні всі виздихають? Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 3215
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12.11.2020 11:48
+8
Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 2295
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12.11.2020 11:50
+6
И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
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12.11.2020 12:04
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Да по ходу благодаря вам, мы вообще не выйдем.
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12.11.2020 11:48 Відповісти
За три тижні всі виздихають? Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 3215
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12.11.2020 11:48 Відповісти
Ідуть по пиз.,вибасте, закатуються в асфальт.
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12.11.2020 12:08 Відповісти
Не, просто запретят собираться больше 3х
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Подтверждаю, сотрудница плохо себя почувствовала, так оказалось что запись на бесплатный тест на корону конец ноября, начало декабря. А пока сказали сидеть дома. Вот не пойму, а в чем роль государства, куда деваются все эти выделенные средства?
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12.11.2020 11:48 Відповісти
Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 2295
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12.11.2020 11:50 Відповісти
Не свисти. Хворих все більше і більше.
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12.11.2020 11:50 Відповісти
Не знал, что тесты лечат.
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12.11.2020 11:54 Відповісти
Чтото подобное я кажецца слышал месяц назад. Токо там вроде о двух неделях говорилось.

ЗЫ: зелёные звиздуны самые звиздатые
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12.11.2020 11:55 Відповісти
С тестами понятно, как будет с моргами и кладбищами? Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг - Цензор.НЕТ 8633
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12.11.2020 11:56 Відповісти
Новый асфальт проложен, добро пожаловать...
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12.11.2020 11:58 Відповісти
Не везде! Есть куча дорог с отличными ямами в которые вполне вмешаются пару тел. Потом сверху асфальтиком....- одни сплошные выгоды и новых кладбищ не надо и экономия асфальта и дорожники с Тищенко в шоколаде
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12.11.2020 12:57 Відповісти
Из чего он интресно исходит ?

Человек слав тест , может заразиться тут же
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12.11.2020 12:00 Відповісти
И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
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12.11.2020 12:04 Відповісти
Вот в Словакии сделали экспрес тесты практически всему населению БЕСПЛАТНО .
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12.11.2020 12:06 Відповісти
читать "сами результаты тестов". Прошу извинения
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12.11.2020 12:14 Відповісти
Зато власть имеет возможность сдавать тесты бесплатно. Каждый день . У них наверно и собственная лаборатория работает
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12.11.2020 12:04 Відповісти
Будете міняти етикетки тестів на вагітність?
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12.11.2020 12:02 Відповісти
Завтраками піп собаку кормив, здохла.
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12.11.2020 12:04 Відповісти
Все умрут или заболеют?
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12.11.2020 12:06 Відповісти
Зато дороги будут хорошие ,на бумаге🤦😂😂😂😂
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12.11.2020 12:07 Відповісти
В смысле - некого будет тестировать, оптимист недоделанный?!😞
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12.11.2020 12:39 Відповісти
Не сподівайтесь.Ми пртягнемо більше трьох тижнів.
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12.11.2020 12:40 Відповісти
Через три, плять, тижні???
Тобто через вісім місяців, як Верховна Рада вам виділила купу коштів???
За цей строк жінка родить дитину, а ви не змогли ні запастись ліками, захисними засобами, кисня в вас нема, ліжок у лікарнях і тестування неможливо пройти...
А де вакцини від грипу??? Де воно, плять???
Злодії та невдахи...
В жінки як бізнес медичний йле???
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12.11.2020 14:24 Відповісти
Вам обычные простудные заболевания впарили
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12.11.2020 14:52 Відповісти
За три тижні будуть черги не на тести, а до моргів.
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12.11.2020 14:53 Відповісти
О чём-то подобном сказки Ляшко ещё рассказывал в начале года...
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12.11.2020 14:58 Відповісти
Не скромный вопрос? А что делали до этого 9 месяцев? Зедебилы недоумки.А кто ответит если через 3 недели очереди будут еще больше?
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12.11.2020 15:02 Відповісти
 
 