Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли людям не доведеться більше стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально найближчими тижнями будемо масово вводити. У нас також є ІФА-тест на антиген, що істотно зменшить навантаження на лабораторії", - заявив міністр.

"Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - додав Степанов.

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