Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли людям не доведеться більше стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати результату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально найближчими тижнями будемо масово вводити. У нас також є ІФА-тест на антиген, що істотно зменшить навантаження на лабораторії", - заявив міністр.
"Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - додав Степанов.
Топ коментарі
+8 Костянтин Залізняк
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+8 Виктор Стеценко 216e0192
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+6 Frol Fedoroff
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ЗЫ: зелёные звиздуны самые звиздатые
Человек слав тест , может заразиться тут же
Тобто через вісім місяців, як Верховна Рада вам виділила купу коштів???
За цей строк жінка родить дитину, а ви не змогли ні запастись ліками, захисними засобами, кисня в вас нема, ліжок у лікарнях і тестування неможливо пройти...
А де вакцини від грипу??? Де воно, плять???
Злодії та невдахи...
В жінки як бізнес медичний йле???