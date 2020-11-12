Подружжя лікарів померло від коронавірусу на Львівщині: "До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя"

У Львівській області від коронавірусу померли двоє лікарів Сокальської районної лікарні - подружжя Ганна і Богдан Городенчуки.

Про це повідомив в головний лікар медзакладу Роман Швед, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні - Ганни Миколаївни ... Повірити неможливо ... Світла і вічна пам'ять!", - написав він сьогодні вночі.

За інформацією місцевої радіостанції Ганна Богданівна працювала завідувачем гінекологічного відділення, а її чоловік Богдан Ярославович - завідувачем лабораторії.

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"За здоров'я подружжя медиків Городенчуків більш як 3 тижні боролися львівські лікарі. Їхня донька лікар-неонатолог Марта Тот після виходу тижневика подякувала за допомогу:"Я отримала багато дзвінків ... Сподівалася на підтримку моїх рідних, знайомих, колег. А отримала підтримку ще й від моїх пацієнтів. Дзвонять, переводять гроші на лікування люди, яких я не знаю. Для нас дуже важлива підтримка кожного", - повідомляє "Нео Радіо Червоноград".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що COVID-19 забрав життя подружжя-медиків, які працювали в реанімаційному відділенні м. Тараща. У них залишився 13-річний син.