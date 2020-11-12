Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?"

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він відреагував на новину про те, що Разумков отримав позитивний тест на ковід.

У коментарях під зауваженням Богдана багато хто його розкритикував, але знайшлися і ті, хто вважав його дотепним.

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