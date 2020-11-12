Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?"
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Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він відреагував на новину про те, що Разумков отримав позитивний тест на ковід.
У коментарях під зауваженням Богдана багато хто його розкритикував, але знайшлися і ті, хто вважав його дотепним.
Топ коментарі
+24 Radoslav Sikorsky
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+18 Sergii Ustim
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+18 саша паламарчук
показати весь коментар12.11.2020 12:00
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Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм ( поширювачем), але при цьому не хворіє.
То як таких раніше називали?
7 июн. 2020 г. - Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм, але при цьому не хворіє. ... "Тихі поширювачі" вимагають підвищеної уваги в інтересах стримування і контролю захворювання", - пишуть вчені.
Мертвечук не сделал им клизму из мацкальской вакцины
и Вот результат
Как говорится..
так себе авторитет, с говенцом