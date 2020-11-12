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Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він відреагував на новину про те, що Разумков отримав позитивний тест на ковід.

Богдан про COVID-19 у керівництва України: У вас там що, коронавірусне кубло? 01

У коментарях під зауваженням Богдана багато хто його розкритикував, але знайшлися і ті, хто вважав його дотепним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк

Богдан про COVID-19 у керівництва України: У вас там що, коронавірусне кубло? 02

Богдан про COVID-19 у керівництва України: У вас там що, коронавірусне кубло? 03 

Також читайте: Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
при всей антипатии к Богдану, то что Зелеленский не заболел с женой, но заболел с Ермаком, выглядит крайне двусмысленно.
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12.11.2020 12:00
+18
Богдан вовремя смылся, имеет чуйку...
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12.11.2020 11:59
+18
Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 8243
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12.11.2020 12:00
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КубЧто соскучился по бубочке, завидуешь и хочешь обратно, да, бодя? Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 7878
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12.11.2020 11:59 Відповісти
от слова Кубло ржу третий час без остановки
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12.11.2020 13:09 Відповісти
та какое у них там кубло? так, кубельце Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 6231
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12.11.2020 13:13 Відповісти
Бодя, ты сукин сын еще тот, конечно, но за троллинг зачет ! Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 3910
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12.11.2020 13:41 Відповісти
Богдан вовремя смылся, имеет чуйку...
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12.11.2020 11:59 Відповісти
Глисти завжди мають "чуйку" на смак гівна..
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12.11.2020 12:14 Відповісти
при всей антипатии к Богдану, то что Зелеленский не заболел с женой, но заболел с Ермаком, выглядит крайне двусмысленно.
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12.11.2020 12:00 Відповісти
Тільки 25% супругів хворіють разом, інші або переносять безсимптомно або не хворіють. Така статистика.
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12.11.2020 12:01 Відповісти
виходячи з того, що хворіє він зараз, безсимптомно він тоді не перехворів...
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12.11.2020 12:04 Відповісти
не ругай игорька, у него 1 извилина и та барахлит
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12.11.2020 13:30 Відповісти
То Зеля Ермаком входят в 25% получается? Везучие...
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12.11.2020 12:04 Відповісти
ггг
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12.11.2020 13:11 Відповісти
Зе с ермаком вместе "глубоко проникали" в "разные темы" - вместе и заболели.
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12.11.2020 15:06 Відповісти
*переносять безсимптомно* - це також хворіють але переносять безсимптомно
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12.11.2020 12:22 Відповісти
Безсимптомные больные раньше назывались здоровыми) У людей срач в головах
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12.11.2020 12:25 Відповісти
Безсимптомно, це без проявів, якщо конкретніше.

Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм ( поширювачем), але при цьому не хворіє.

То як таких раніше називали?
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12.11.2020 12:41 Відповісти
то есть недообследованные. Вы с ВИЧ не путаете ?
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12.11.2020 13:09 Відповісти
Коронавірус: загадка "тихих носіїв" без симптомів - BBC ...

7 июн. 2020 г. - Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм, але при цьому не хворіє. ... "Тихі поширювачі" вимагають підвищеної уваги в інтересах стримування і контролю захворювання", - пишуть вчені.
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12.11.2020 13:18 Відповісти
Кому вы верите? СМИ, бибиси, ворлдометр, все остальные пишут люди. за деньги
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12.11.2020 13:23 Відповісти
Раньше они назывались*здоровыми носителями*.
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12.11.2020 12:45 Відповісти
это уже давно выглядит НЕдвусмысленно! Даже Юлечка Мендель обиделась, что не заразилась от Вовки
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12.11.2020 12:53 Відповісти
У кого нет своей личной жизни, заглядывает в замочные скважины.
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12.11.2020 12:59 Відповісти
вам ее жаль?
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12.11.2020 13:09 Відповісти
кого?
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12.11.2020 13:22 Відповісти
Вывод: эта хрень НЕ заразная, переохлаждение (забили) -простуда(забили) - на температуру 39 забили - пневмония
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12.11.2020 12:23 Відповісти
да всьо норм, новий шлях передачі ковіди отримали, так сказать, експерементальним шляхом - через анал
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12.11.2020 12:09 Відповісти
Ну на прикладі Порошенка важко уявити, що людина передала десятки тисяч захисних засобів для хворих, а тещу не захистив...
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12.11.2020 12:12 Відповісти
Может эти два пративных заразились чем то другим но косят под модный ковид-19
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12.11.2020 12:27 Відповісти
"Какие у человека мысли, такой он и есть сам!"
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12.11.2020 12:43 Відповісти
Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 8243
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12.11.2020 12:00 Відповісти
Дурне поїхало в турне, вернулося і знов дурне. Богдан і на посаді розумом не вирізнявся. Чого його вважають успішним адвокатом та юристом, він же тупий.
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12.11.2020 12:00 Відповісти
Богдан виграв вибори в одну фіртку на відміну від Онотоля.
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12.11.2020 12:22 Відповісти
То они были здоровы пока
Мертвечук не сделал им клизму из мацкальской вакцины
и Вот результат
Как говорится..
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12.11.2020 12:02 Відповісти
Бодя котить бочку на зелень.
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12.11.2020 12:05 Відповісти
не кубло, а тічка )
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12.11.2020 12:05 Відповісти
Богдан- использованный презерватив. Что видеть ,что слушать,- противно.
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12.11.2020 12:05 Відповісти
а гринпоца и его свору приятно слушать? Вы изощренный мазохист, батенька. Или такой же безмозглый, как они. И бодя и зеленогнойные твари- все то же мерзское дерьмо
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12.11.2020 12:17 Відповісти
Я априори не слушаю ни гундосящего главзебила, ни его наймитов,ни тем более бывших богданов. И не различаю сорта зеговна. А по поводу безмозглости- всего лишь ваше субъективное мнение.
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12.11.2020 13:49 Відповісти
жаль, я ранее Богдана не слышал, а последнее время - зауважал! особенно после слова "кубло" - он - авторитет!
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12.11.2020 13:26 Відповісти
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 8912

так себе авторитет, с говенцом
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12.11.2020 17:05 Відповісти
спасибо, я остыл Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 4742
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12.11.2020 17:41 Відповісти
Ну вот теперь и Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 9493 раскрыт секрет выборов 21.04.2019))
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12.11.2020 20:44 Відповісти
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 1501среди двух зол народ препочитает меньшее или неизведанное
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13.11.2020 07:24 Відповісти
Кубло. Тільки не коронвірусне. Коронвірус там - то так, побічний ефект.
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12.11.2020 12:06 Відповісти
богдан , разумков , зеля , ермак , .... Есть такое ощущение , что это тоже временно , как и эпидемия .
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12.11.2020 12:06 Відповісти
Богдан оказался порядочнее всей нынешней ЗЁ власти. И если раньше его действия раздражали, то сегодня видим - что есть что. И от каких закидов он нас спас тогда. Грустно, очень грустно
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12.11.2020 12:09 Відповісти
Богдан оказался порядочней? Это сарказм или нам с этого смеяться?
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12.11.2020 12:10 Відповісти
Но это не снимает с него ответственности за приход ЗЁ
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12.11.2020 12:10 Відповісти
Просто кубло. Но ты же сам такой и там был, чего дурные вопросы задаешь?
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12.11.2020 12:09 Відповісти
Негативно отношусь и к Зеленскому и к его стаду. Но шутить, а ля Богдан просто гнусно. Хотя ждать от кренделя, который еще недавно с Зелей в засос целовался.
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 126
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12.11.2020 12:12 Відповісти
Богдан ревнує😢
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12.11.2020 13:17 Відповісти
Я бы даже сказал что там не коронавирусное кубло, а змеиное кубло. Зелёных тупых змей.
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12.11.2020 12:14 Відповісти
Не обзывайте ползучих зеленым говном. Они полезны для природы в отличии от последних.
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12.11.2020 12:21 Відповісти
удмурт нарисовалсо....
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12.11.2020 12:16 Відповісти
Краще би Богдан лишався, а не Єрмак.
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12.11.2020 12:25 Відповісти
То есть, страну сдавали бы России не напрямую как сейчас, а через адвоката Бени.
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12.11.2020 12:29 Відповісти
жабы на этой неделе на цензоре чувствую будут огонь
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12.11.2020 12:28 Відповісти
Судячи з типу кометарів - жіночі, то панБогдан свинячі глазки ..рисується перед панянками ..а може і не панянками а ..іншими жіночої статі... Ну щодо мишей в ОПта ВР то це теж нормально.....як у класика юмору ..колеги пана Зе " в залі засідання в залі засідання ВР мищі грьобані а не мужи держави. " Тільки в чому прикол пан Богдан ви то навіть до кубла не дотягуєте... куканчік Бені то в вашій задниці дуже вас понижує до шісток .... Бажаю вам не заразити сві зад ковід-19..))))
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12.11.2020 12:31 Відповісти
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 3557
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12.11.2020 12:33 Відповісти
Армійський анекдот. В п'ятницю в полк привезли друкарку. В понеділок командир полка чу[ає місце між ногами і запитує у своїх замів: "хто її привіз?". Зампострой чухає під руками і кричиить: "хто її підбирав?", а замполіт чухає голову і кричить: "відвезти негайно назад в штаб армії". Це зовсім не про Мандель, бо та вся свора в армії не служила.
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12.11.2020 13:24 Відповісти
Хватит пить!
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12.11.2020 13:54 Відповісти
у богдана в голове хамское алко кубло.
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12.11.2020 17:00 Відповісти
 
 