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ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора

ВАКС закрив справу стосовно колишнього генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна, якого підозрювали в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Transperancy International, передає Цензор.НЕТ.

Закриття справи обумовлено скасуванням Конституційним Судом відповідальності за брехню в декларуванні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в листопаді 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію держчиновника.

За версією слідства, Букін не вніс в електронну декларацію за 2016 рік доходи, дві квартири вартістю понад 3 млн грн, земельну ділянку в Києві і два автомобілі Range Rover вартістю 10 млн грн, які належать його цивільній дружині.

Також читайте: У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора Укроборонпрому Букіна 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
зеля победил коррупцию за 1.5 года . Победа . ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 8480
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12.11.2020 12:17
+5
Порошенко, уйми своих Свынарчуков!!! Хотя.... минуточку....
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12.11.2020 12:19
+5
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 7482
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12.11.2020 12:27
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зеля победил коррупцию за 1.5 года . Победа . ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 8480
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12.11.2020 12:17 Відповісти
Не бреши потворо! Корупцію поборов ще Петро Олексійович!!!
Чи все ж таки очолив?
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12.11.2020 13:11 Відповісти
Это ж сколько бабок ушло на закрытие ?!!
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12.11.2020 12:18 Відповісти
Света Букина - ртом попросила, наверно.
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12.11.2020 12:19 Відповісти
Порошенко, уйми своих Свынарчуков!!! Хотя.... минуточку....
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12.11.2020 12:19 Відповісти
Держпідприємства, де за Зеленського змінили керівників, втратили 10 млрд гривень - дослідження

https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
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12.11.2020 12:20 Відповісти
Ци руки николы не кралы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2020 12:21 Відповісти
Да здравствует наш ВАКС, самый гуманный суд в мире.
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12.11.2020 12:24 Відповісти
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 7482
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12.11.2020 12:27 Відповісти
всем лошарам привет, сказал букин и укатил на своем новеньком мерсе, инфинити, лексусе (нужное подчеркнуть) в прекрасную даль...
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Очередные поздравления всем участникам 73%ного голосования за никчемного наркомана-кокаиниста ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917 ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917 ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917
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12.11.2020 12:56 Відповісти
Коррупция победила Украину. Слишком многим было выгодно решение КС по отмене декларирования. Даже тем, чьи судьи сейчас этот КС блокируют отсутствием кворума. Было бы желание уже тог да бы заблокировали.
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12.11.2020 13:44 Відповісти
Подякуєм мальдівському за таку свиню в законодавстві. На черзі особливий антикорупційний суд і продажні чиновники на волі
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12.11.2020 16:19 Відповісти
жыртрест букин дякує кс.
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12.11.2020 16:57 Відповісти
 
 