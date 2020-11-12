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Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи і планує брати участь в її діяльності, - посол Сарапінас

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Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи і планує брати участь в її діяльності, - посол Сарапінас

Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь в її діяльності, заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь в її діяльності. Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, порушувати  інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму", - сказав посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Сарапінаса, ця ініціатива співвідноситься з політикою невизнання Європейським Союзом незаконної анексії Криму та вимогами ЄС до Росії забезпечити права жителів півострова.

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Автор: Анастасія Потіха
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Портников на УКРЛАЙФ: - как победитель Алиев сдал свою победу Ухйлу , неужели его папа не учил? Как Армения, борясь за Карабах сдала себя уХйлу- сколько ещ ждать Украине чтобы 2100 расистских отважных вояк превратились в миротворцев на Донбасе ?
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12.11.2020 12:49 Відповісти
 
 