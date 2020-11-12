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Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

Суб'єкти сектору безпеки і оборони України повинні забезпечити виконання державного оборонного замовлення в повному обсязі в максимально стислі терміни, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Як повідомляє апарат РНБО України, на нараді з питань розвитку оборонно-промислового комплексу та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України у 2020 році Данілов відзначив неприпустимо низький рівень виконання центральними органами виконавчої влади указу президента Володимира Зеленського про першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК, передає Цензор.НЕТ.

Так, секретар РНБО звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України. Також він заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано".- підкреслив Данілов.

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За результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено в двотижневий термін вжити заходів щодо забезпечення ефективного використання ресурсів держбюджету згідно з прийнятими рішеннями.

Мінстратегпрому в свою чергу доручено інтенсифікувати роботу з проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
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12.11.2020 13:13
+15
Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
И спецом для тебя "ИксперД":
Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
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12.11.2020 14:04
+10
Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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12.11.2020 14:10
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ДАНИЛОВ, **** конституционнопереворотная - где анонсированные тобой дела на руку Кремля?
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12.11.2020 13:04 Відповісти
Данілова потрібно знімати, це він цілий рік нічого не робив щоб контролювати виконання оборонного замовлення, а тепер намагається прикрити свою дупу смішними заявами! Те ж ти був, рідний, коли цілий рік Укроборонпром нічого не робив, коли не затверджували оборонне замовлення, коли гроші на виробництво зброї не виділяли, коли міноборони не проводило тендерні процедури і не заключало контракти? Невже було незрозуміло що оборонне замовлення 2020 провалять так само як і оборонне замовлення 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ??? Чому РНБОУ нічого не робило цілий рік знаючи що оборонне замовлення провалять, як і в минулі роки? Тарана та Данілова потрібно гнати з роботи, вони неспроможні працювати в складних умовах війни та коронавірусу.
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12.11.2020 13:37 Відповісти
Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
И спецом для тебя "ИксперД":
Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
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12.11.2020 14:04 Відповісти
Цей Данілов з Ковалем та Кривоносом - похоронна команда, яка ще не доросла до рівня РНБОУ і ніколи не доросте, бо неспроможні. Якщо військового засунути в РНБОУ він не почне автоматично приймати правильні рішення, військовий в РНБОУ може бути присутній як експерт по тактиці чи стратегії, а рішення мають приймати інші люди - фахівці. А РНБОУ має не рутинно контролювати виконання всіх контрактів оборонки, а тримати загальну ситуацію на контролі і втручатись у випадку загрози зриву оборонного замовлення. Для цього РНБОУ мав з початку року працювати і нагадувати всім - ВРУ, Кабміну, Президенту, міноборони про необхідність вчасного формування, затвердежння та фінансування оборонного замовлення. А РНБОУ засунуло собі язик в сраку і мовчало, а тепер прокинулось, коли вже нічого змінити не можна. Навішо нам такий нікчемний державний орган?
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12.11.2020 14:19 Відповісти
Ты знаешь кто руководитель РНБОУ?
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12.11.2020 14:20 Відповісти
Керівник РНБОУ Президент і саме він має вигнати накуй це бездіяльне тупе кодло звідти.
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12.11.2020 14:24 Відповісти
...і поставити туди діяльних та розумних кацапів, які працюватимуть на )(уйла. Ти цього б хотів, "корисний ідіоте"?)))
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12.11.2020 15:11 Відповісти
Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.

Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.
«Відновлення потенціалу РНБО України потребує істотного перегляду підходів до функціонування самої Ради. Слід остаточно відмовитися від розгляду на засіданнях РНБОУ десятків питань, що унеможливлює їх справді глибоке опрацювання. Засідання Ради мають знову перетворитися на важливу подію, як це було за часів Леоніда Кучми. Водночас діяльність Ради має бути чітко сконцентрована на вирішенні кількох провідних, найважливіших безпекових проблем», - впевнені експерти.
На їхню думку, конче необхідно розмежувати повноваження РНБОУ та інших органів держвлади.
«Життєво важливо чітко розмежувати сфери відповідальності з Кабінетом міністрів та адміністрацією президента України», - зазначили фахівці.
Іще одним важливим аспектом відновлення ефективності РНБОУ є фінансове забезпечення її рішень, наголошують експерти.
«Принциповим є вирішення проблем ресурсного (фінансового) забезпечення рішень, які приймаються РНБОУ. Йдеться насамперед про детальне опрацювання проектів з участю представників уряду і міністерства фінансів зокрема. Це особливо актуально з огляду на те, що найближчим часом фахівцям належить узгодити механізми реалізації загальних соціально-економічних реформ (Програма «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава») із реформуванням сектору безпеки і оборони», - зазначають фахівці.
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12.11.2020 15:30 Відповісти
Данілова та Крівоноса не чапайте , дурні !!!
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12.11.2020 20:12 Відповісти
Ты - зеленое, тупое *******. Твой Президент - наркоман и имбицил.
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12.11.2020 19:25 Відповісти
Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 9543
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12.11.2020 19:40 Відповісти
чмо зебільне, звідки ти випнулось?
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12.11.2020 21:56 Відповісти
Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
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12.11.2020 13:13 Відповісти
Не спеши, там есть Наглядова Рада, даже Наем, если этих разогнать, то побегут все. Это не понравится кому то. Там сверху видней.
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12.11.2020 13:19 Відповісти
"Наглядова рада" -- це що таке? Вона впродовж року чим займалася, в дупу заглядала? За півтора місяці до кінця року шукають стрілочників, щоб спихнути вину за саботаж і злочинні дії.
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12.11.2020 18:26 Відповісти
Та, нэма там ниякой рады.
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12.11.2020 18:51 Відповісти
Та й з ким там воювати, з "власним" нарідом з тойсторони?
12.11.20 01:56 На Донбассе находятся 2100 Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры - Цензор.НЕТ 3844 кадровых военных РФ, а также 40 Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры - Цензор.НЕТ 3844 единиц вооружения и военной техники- "Украина" в ОБСЕ.

Всього то.
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12.11.2020 13:14 Відповісти
Рік пройшов, а він згадав що під час війни Армія не дофінансована!!!
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12.11.2020 13:34 Відповісти
"Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины" - так вот кто сорвал оборонзаказ !!!! Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 1928
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12.11.2020 17:01 Відповісти
Напевне пора повертати Пашинського і Кривавого Пастора на Голову РНБО. Нє, зебіли?
Чому при них все пацювало? Тільки не треба знову повторювати мульок про "бариґ" і бізнес на крові. Маєте порівняння стану справ з оборонним замовленням і з б'юджет ом пи "бариґа" і пи "чесному" Найємі. Хоча навіть чевидні речі для зебільні не доказ.
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12.11.2020 13:52 Відповісти
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Конституція України. ст. 107.
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12.11.2020 14:20 Відповісти
Ну що Ви?! 😊 Ну який з президента Зєлєнского Голова Радбезу? Називаєте речі своїми іменами. Я розумію, що формально Ви праві. Але давайте писати правду.
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12.11.2020 15:06 Відповісти
Видно, що там лише один українець -- Кривонос, а решта бознахто.
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13.11.2020 05:44 Відповісти
Результат роботи так званих "соросят". Куди їх лише не назначали за ці 7 років, від замів до прем'єра, наглядових рад. Результат нульовий в кращому разі. Єдине що вміють так це виписувати собі космічні зарплати. Призначати подібні профнепридатні кадри в оборонку, яка у всьому світі розвивається на відкатах, хабарях взагалі за межею розуміння. Результат відповідний.
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12.11.2020 14:05 Відповісти
Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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12.11.2020 14:10 Відповісти
Ще про консерв в свободі забув. Тих консерв що колишні комуністи.
Тих що виконували замовлення рф та розвалювали проукраїнський політичний фронт.
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13.11.2020 00:28 Відповісти
"неудовлетворительно" все и во всех сферах, после того как имбицилы выбрали бенино, малоПИД,,,роское нарко-Деградированное существо, живущее в иллюзорном мире!!!!!
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12.11.2020 14:07 Відповісти
Давно ждал этой новости, ибо интересно узнать чем закончится спор пуштуна и бутусова. Походу пуштуну таки придётся сесть на бутылку. Как и ожидалось
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12.11.2020 14:45 Відповісти
И главное вовремя, ноябрь месяц...
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12.11.2020 14:48 Відповісти
Прикольненько,год заканчивается,а тут раз,вдруг Данилов узнал о не выполнении оборонного заказа.Стесняюсь спросить,а чем занимался весь год этот тип?Получается,что никакого контроля в течении года не было?Все кабинет,кабинет и вся зграя его помощников чем занималась?
Другим словом,как полная хрень,не назовешь.
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12.11.2020 15:03 Відповісти
Поґуґліть, Данілов говорив про відставання ще влітку. А, якщо серйозно, на хріна воно вам? Ви, типу, в темі і активно переживаєте за боєздатність української армії?))))
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12.11.2020 15:14 Відповісти
Переживаємо. Виходить, і ті гроші, які виділили з бюджету на оборонпром, не давали і держзамовлень не робили. Оборонна промисловість виживала за рахунок ремонтів і латання старого озброєння. Тепер кінець року, і гроші залишаться в бюджеті, як невикористані.
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12.11.2020 18:47 Відповісти
А хто ти такий, якщо серйозно, тобі наплювати на боєздатність української армії? Може, ти українська гнида? Голосував за Зе?
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12.11.2020 19:05 Відповісти
Ну говорил и что?Какие выводы сделали?Чего ждали?А насчет на хрена оно нам,то тебя забыли спросить.
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12.11.2020 19:48 Відповісти
должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме.
Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 9031
А государство должно оплатить выполненные работы!
А платить нечем, дыра в бюджете 25%.
Отсутствие денег не позволяет предприятиям закупить металл, оплатить энергоносители и зарплату.
Из воздуха танки делать не умеют.
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12.11.2020 15:29 Відповісти
Слишком много гнид на всех уровнях......
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12.11.2020 16:00 Відповісти
фсьо пішло в асфальт..
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12.11.2020 16:14 Відповісти
Ну чого скиглиш? Скоро приїде застарілий металобрухт з Чехії
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12.11.2020 16:27 Відповісти
П'ЯТЬ ПИТАНЬ ДО...
1. А ГРОШІ ДЕ???
2. Хто з цього зеленого хору не виконав зобов'язань по оборонке?
3. Хто буде відповідати ЗАРАЗ за це прелюбодеяние?
4.Хто не проконтролював за весь цей час виконання зобов'язань за договорами, чи про це дізналися тільки сьогодні?
5.Що робити далі?
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12.11.2020 16:42 Відповісти
Когда наш партнёр Абрамавичус получит под жопу битой? Или эта падла ни за что не отвечает а только прожирает выплачиваемые нами ему 60 000$ в месяц? Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 2570
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12.11.2020 17:57 Відповісти
Та як же так? Там же самий чесний (після Лещенка) журнашлюга Наєм! Що ж так? Може пороблено...
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12.11.2020 19:30 Відповісти
Данілов зауважив - є проблема , а інщі звичайно просто брешуть - " все гаразд " ... Крівоносу моя пошана !!!
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12.11.2020 20:26 Відповісти
Как -то все забыли, что в бюджете(вопреки закона) на этот орган было расписано 28 миллиардов. Где они?
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13.11.2020 01:54 Відповісти
А где 40 млрд за перші півроку (дірка в бюджеті), где держзапас зерна подівся? А тоді ще не було ковіду.
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13.11.2020 05:59 Відповісти
 
 