Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи
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Суб'єкти сектору безпеки і оборони України повинні забезпечити виконання державного оборонного замовлення в повному обсязі в максимально стислі терміни, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.
Як повідомляє апарат РНБО України, на нараді з питань розвитку оборонно-промислового комплексу та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України у 2020 році Данілов відзначив неприпустимо низький рівень виконання центральними органами виконавчої влади указу президента Володимира Зеленського про першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК, передає Цензор.НЕТ.
Так, секретар РНБО звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України. Також він заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
"Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано".- підкреслив Данілов.
За результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено в двотижневий термін вжити заходів щодо забезпечення ефективного використання ресурсів держбюджету згідно з прийнятими рішеннями.
Мінстратегпрому в свою чергу доручено інтенсифікувати роботу з проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.
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Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.
«Відновлення потенціалу РНБО України потребує істотного перегляду підходів до функціонування самої Ради. Слід остаточно відмовитися від розгляду на засіданнях РНБОУ десятків питань, що унеможливлює їх справді глибоке опрацювання. Засідання Ради мають знову перетворитися на важливу подію, як це було за часів Леоніда Кучми. Водночас діяльність Ради має бути чітко сконцентрована на вирішенні кількох провідних, найважливіших безпекових проблем», - впевнені експерти.
На їхню думку, конче необхідно розмежувати повноваження РНБОУ та інших органів держвлади.
«Життєво важливо чітко розмежувати сфери відповідальності з Кабінетом міністрів та адміністрацією президента України», - зазначили фахівці.
Іще одним важливим аспектом відновлення ефективності РНБОУ є фінансове забезпечення її рішень, наголошують експерти.
«Принциповим є вирішення проблем ресурсного (фінансового) забезпечення рішень, які приймаються РНБОУ. Йдеться насамперед про детальне опрацювання проектів з участю представників уряду і міністерства фінансів зокрема. Це особливо актуально з огляду на те, що найближчим часом фахівцям належить узгодити механізми реалізації загальних соціально-економічних реформ (Програма «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава») із реформуванням сектору безпеки і оборони», - зазначають фахівці.
12.11.20 01:56 На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники- "Украина" в ОБСЕ.
Всього то.
Чому при них все пацювало? Тільки не треба знову повторювати мульок про "бариґ" і бізнес на крові. Маєте порівняння стану справ з оборонним замовленням і з б'юджет ом пи "бариґа" і пи "чесному" Найємі. Хоча навіть чевидні речі для зебільні не доказ.
Тих що виконували замовлення рф та розвалювали проукраїнський політичний фронт.
Другим словом,как полная хрень,не назовешь.
А государство должно оплатить выполненные работы!
А платить нечем, дыра в бюджете 25%.
Отсутствие денег не позволяет предприятиям закупить металл, оплатить энергоносители и зарплату.
Из воздуха танки делать не умеют.
1. А ГРОШІ ДЕ???
2. Хто з цього зеленого хору не виконав зобов'язань по оборонке?
3. Хто буде відповідати ЗАРАЗ за це прелюбодеяние?
4.Хто не проконтролював за весь цей час виконання зобов'язань за договорами, чи про це дізналися тільки сьогодні?
5.Що робити далі?