Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський

На сьогодні в Україні близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 потребують кисневої терапії.

Питання розробки і виготовлення вітчизняних концентраторів для порятунку пацієнтів із коронавірусною хворобою обговорив з представниками українських підприємств віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час візиту на Одещину.

"Наразі держава вживає кроків, щоб забезпечити кисневими концентратами та кисневими балонами українські лікарні. До виконання цього важливого завдання залучається вітчизняний науковий та виробничий потенціал", - зауважив Уруський.

Зокрема, міністр зустрівся з представниками ДП "Виробниче об’єднання "Південний Машинобудівний Завод", ТОВ "ВКФ "Кріопром" та TOB "Телекарт-Прилад" для обговорення налагодження розробки і виробництва вітчизняних газифікаторів та кисневих концентраторів для забезпечення українських лікарень.

Підприємство "Телекарт-Прилад", яке спеціалізується на виробництві високотехнологічного телекомунікаційного обладнання для українських військових, терміново налагодило виробництво кисневих концентраторів. З початку року і пандемії на підприємстві почали розробляти такий прилад, розуміючи, що він є ключовим у лікуванні хворих на COVID-19. Відповідно до цього, команда розробників створила 20-літровий апарат, яким можна буде обладнати одразу 2 ліжка.

Наразі TOB "Телекарт-Прилад" проводить тестування і сертифікацію концентратора для отримання вітчизняних та міжнародних сертифікатів якості. За словами керівництва підприємства, TOB "Телекарт-Прилад" готове запустити у серійне виробництво власні кисневі концентратори на повну потужність.