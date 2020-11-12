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Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський

На сьогодні в Україні близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 потребують кисневої терапії.

Питання розробки і виготовлення вітчизняних концентраторів для порятунку пацієнтів із коронавірусною хворобою обговорив з представниками українських підприємств віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час візиту на Одещину.

"Наразі держава вживає кроків, щоб забезпечити кисневими концентратами та кисневими балонами українські лікарні. До виконання цього важливого завдання залучається вітчизняний науковий та виробничий потенціал", - зауважив Уруський.

Зокрема, міністр зустрівся з представниками ДП "Виробниче об’єднання "Південний Машинобудівний Завод", ТОВ "ВКФ "Кріопром" та TOB "Телекарт-Прилад" для обговорення налагодження розробки і виробництва вітчизняних газифікаторів та кисневих концентраторів для забезпечення українських лікарень.

Підприємство "Телекарт-Прилад", яке спеціалізується на виробництві високотехнологічного телекомунікаційного обладнання для українських військових, терміново налагодило виробництво кисневих концентраторів. З початку року і пандемії на підприємстві почали розробляти такий прилад, розуміючи, що він є ключовим у лікуванні хворих на COVID-19. Відповідно до цього, команда розробників створила 20-літровий апарат, яким можна буде обладнати одразу 2 ліжка.

Наразі TOB "Телекарт-Прилад" проводить тестування і сертифікацію концентратора для отримання вітчизняних та міжнародних сертифікатів якості. За словами керівництва підприємства, TOB "Телекарт-Прилад" готове запустити у серійне виробництво власні кисневі концентратори на повну потужність.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
нехай асфальтом дихають - що зеленскій прописав...
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12.11.2020 13:03
+3
Производство кислородного оборудования для больниц нужно было начинать еще в марте. Чем вы занимались полгода?
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12.11.2020 13:40
+1
сейчас стоял в очереди в отделении НП, кроме меня, только у одного человека маска не была под носом или на бороде, а одета как положено.
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12.11.2020 13:22
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нехай асфальтом дихають - що зеленскій прописав...
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12.11.2020 13:03 Відповісти
Это никого не пугает . У нас бесстрашное и бессмертное население .
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12.11.2020 13:06 Відповісти
сейчас стоял в очереди в отделении НП, кроме меня, только у одного человека маска не была под носом или на бороде, а одета как положено.
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12.11.2020 13:22 Відповісти
копытные леминги всегда идут напролом.... Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський - Цензор.НЕТ 7356
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12.11.2020 13:45 Відповісти
Производство кислородного оборудования для больниц нужно было начинать еще в марте. Чем вы занимались полгода?
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12.11.2020 13:40 Відповісти
Дерибаном 😜 🤑 всех приближенных к 🐽 🤢корыту
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12.11.2020 14:49 Відповісти
ай-я-яй, кто бы мог подумать, что при пневмонии нужен кислород ?

я, баба-дура, респираторы еще в феврале закупила для семьи в большом количестве и по смешным ценам.
к кислородной аппаратуре присматривалась еще тогда !!!!!!!
но, сглупила, подумала лишнее.... Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський - Цензор.НЕТ 4601
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Такая же фигня. Только я не купил респираторы, понял что "маски не фильтруют вирус", а про респираторы - прощелкал. В феврале сказал супруге - все равно все переболеем, и поехал в Египет... Где, судя по тесту ИФА, и вполне себе не тяжело переболел...
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12.11.2020 15:41 Відповісти
это те больные которые лечатся дома ..а потом бац и нужен кислород? а другим уже не нужен..поздно
ок..я прошла этот ковидный треш....хотя вряд ли..я уже не заразная..прочая дребедень меня будет преследовать..незнаю сколько 2-3 мес..у кого как...в пятницу возможно меня выпишут на работу..больше 3 нед не держат.....да и в поликлинике я звезда..посмевшая звонить на 1551((((.......
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Зелепут и его гоп-стоп компания зато ни в чем подобном не нуждаются. Оттого так остервенело транши мвф и других международных доноров отмывали через ковидный фонд на «великой» почти законченной стройке гройсмана/порошенко
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12.11.2020 14:49 Відповісти
У них, как мы узнали сегодня, есть персональная палата в Феофании. А ехать туда на кортеже лучше по свежему асфальту...
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12.11.2020 15:42 Відповісти
З розповіді львів'янина, що поборов Covid-19. "З п'яти пацієнтів у палаті вижив лише я". ...Перший при мені помер у неділю - на наступний день, як я приїхав. Дорослий чоловік - я з ним навіть не встиг познайомитися, він постійно був на кисні, непритомний. Другий помер наступного дня - бачиш, як очі стають скляними і людина - все, людини більше немає. Потім ще кілька людей так само. Їх навіть не встигали відвезти в реанімацію...

Медперсонал працює на межі можливостей, це треба бачити. 24 години на ногах. Вони роблять усе що можуть, але там ти розумієш, що допомогти усім не вдасться - медиків, на жаль, замало.
У відділенні постійно чути крики і стогони. Багато разів бачив, як комусь стає погано, але на допомогу медсестри не приходять: не тому ще не хочуть, а тому що просто не встигають - відділення величезне, вони у цей час десь в іншому крилі біля іншого важкохворого. Доходило до того, що години дві-три в палату взагалі ніхто не заходив.
Це все дуже страшно. По відділенню повзають таргани, не вистачає якихось елементарних речей. Бракує кисню, бракує двійників, які дозволяють підключити до одного крану одразу двох пацієнтів. Бачив, як лікарі шукають їх в інтернеті, щоб купити за власні гроші.
Доводилося робити саморобні - з катетора для крапельниці: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох людей.
У жіночій палаті була жахлива ситуація - до одного крану через такий двійник були підключені двоє пацієнток. Бабуся вночі уві сні обкрутилася навколо шлангу, висмикнула мимоволі цей двійничок і в другої жінки миттєво почала падати сатурація, вона задихалася. Мене розбудили наші, я побіг в ту палату, підключив її - довго чекав, поки все відновиться. Медсестра прийшла лише згодом... https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829
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12.11.2020 17:10 Відповісти
 
 