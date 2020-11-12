Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Швеція, яка не запроваджувала навесні істотних карантинних обмежень, визнала помилковим свій прогноз про те, що восени ситуація з коронавірусом у країні буде краще, ніж в інших скандинавських державах, що запроваджували карантин.
Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Шведська влада розраховувала, що відмова від суттєвих обмежень під час першого спалаху захворювання навесні допоможе сформувати колективний імунітет, який завадить повторному підйому захворюваності восени.
Водночас кількість госпіталізацій у Швеції зараз зростає швидше, ніж в будь-якій іншій європейській країні.
"Поки що стратегія Швеції виявляється вражаючим провалом. Чотири дні тому у нас було у вісім разів більше випадків на душу населення, ніж у Фінляндії, і в 3,5 раза більше, ніж у Норвегії. А у них ситуація восени повинна була бути гірше, тому що у нас мав з'явитися імунітет", - зазначає вірусолог Олена Ейнхорна, яка активно критикує обраний урядом підхід.
При цьому, пише FT, Швеція як і раніше утримується від карантину або обов'язкових заходів, віддаючи перевагу рекомендаціям. "За традицією, наші закони засновані на добровільних заходи. Ми продовжимо дотримуватися цього шляху й очікуємо, що всі люди в Швеції слідуватимуть рекомендаціям", - заявила FT співробітниця Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Сара Біфорс.
Як повідомлялося, Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19.
За даними університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 12:00 мск 12 листопада було зафіксовано 166 707 випадків зараження коронавірусом і 6082 летальні випадки. У Норвегії - 26 511 і 285 випадків відповідно, у Фінляндії - 18 345 і 365. У Данії зафіксовано 58 466 інфікованих і 753 померлих.
Будь ласка, зачекайте...
только при чем здесь Украина ? ))))
По плотности населения (21,9 человек на км²) ШВЕЦИЯа находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, менее плотно населена лишь Финляндия (17 человек на км²);
Швеция прирост больных ковидом +50%,
Норвегия прирост больных ковидом +250%.
скорость распространения заболевания в Норвегии всего лишь в 5 раз больше чем в Швеции, при этом численность населения Норвегии в 2 раза меньше)))
кто платит этим вещающим ублюдкам?
Они неправильно считают умерших наверное. Всех записывают как ковидных.
/але ЦЕ Ж НЕ КІНЦЕВІ ЦИФРИ Епідемії!!!
80 000. інфікованих.
в Україні, інфікованих(з симптомами і без) вже 500 тис..
.
Не "Швеция признала ошибкой", а одна вирусологиня из Швеции!
https://www.youtube.com/channel/UCs8DlmF0DcqmYqS4laecZtQ
1) временный вид на жительство,
2) постоянный вид на жительство,
3) гражданство.
Главное действующее лицо в процессе оформления разрешения на работу и вида на жительство - ваш шведский работодатель. Работодатель должен соблюсти ряд стандартных условий: в частности, позиция должна публично анонсироваться, согласно шведским правилам; ваша зарплата должна соответствовать установленному минимуму, вас обязаны застраховать и платить с вашей зарплаты отчисления в пенсионный фонд.
Важно проработать минимум два года у работодателя, предоставившего вам первую работу в Швеции, по одной и той же специальности. Первый, временный вид на жительство «прикрепляется» к конкретной специальности и конкретному работодателю. Сохранить вид на жительство, если вам, например, разонравилась первая работа в Швеции, нельзя; придется начинать все сначала.
Профессии, требующие высшего образования:
Акушерки
Биомедицинские аналитики
Воспитатели детского сада
Врачи
Зубные техники
Инженеры
Медсестры со специализацией
Медсестры
не дивно,що отримали "тимчасове право проживання"....
Хто така та тьотя ? Вона =активно критикує дії уряду=. ОК. Але чи це є офіційна заява керівництва Швеції ?
Але читає статтю кілька людей, а думає - ще менше. Решта - лише заголовок і крик з брехнями та нападками. Скопіюю. Читайте, перекладайте. Я навела лише окремі витяги.
Червень
https://sverigesradio.se/artikel/7487961
Sweden's state epidemiologist Anders Tegnell insists that the country generally had a good strategy for fighting the coronavirus, after his own comments on the approach gained international media attention.
A Swedish Radio interview with Tegnell, where he said that Sweden perhaps should have taken some of the measures adopted in other countries, was reported on by the Guardian and New York Times among others. But in the public health agency's daily briefing on Wednesday, Tegnell said that his comments had been overinterpreted.
Липень
https://unherd.com/2020/07/swedens-anders-tegnell-judge-me-in-a-year/
Why we aren't wearing masks in SwedenAnders Tegnell, architect of a unique response to the pandemic, defends his approach
Жовтень
https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/10/sweden-s-anders-tegnell-we-did-not-pursue-herd-immunity-against-covid-19
Sweden's Anders Tegnell: We did not pursue "herd immunity" against Covid-19
The Swedish state epidemiologist defends his country's handling of the virus and gives his verdict on the UK's coronavirus response. ...
Tegnell defended his decision not to prescribe mask-wearing. "We are worried that it would diminish social distancing, which is definitely the most important part. The studies so far have not shown a dramatic effect, countries such as France and others, which have obligatory mask-wearing in place, have still experienced a big spread of the disease."