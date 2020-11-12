Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Швеція, яка не запроваджувала навесні істотних карантинних обмежень, визнала помилковим свій прогноз про те, що восени ситуація з коронавірусом у країні буде краще, ніж в інших скандинавських державах, що запроваджували карантин.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Шведська влада розраховувала, що відмова від суттєвих обмежень під час першого спалаху захворювання навесні допоможе сформувати колективний імунітет, який завадить повторному підйому захворюваності восени.

Водночас кількість госпіталізацій у Швеції зараз зростає швидше, ніж в будь-якій іншій європейській країні.

"Поки що стратегія Швеції виявляється вражаючим провалом. Чотири дні тому у нас було у вісім разів більше випадків на душу населення, ніж у Фінляндії, і в 3,5 раза більше, ніж у Норвегії. А у них ситуація восени повинна була бути гірше, тому що у нас мав з'явитися імунітет", - зазначає вірусолог Олена Ейнхорна, яка активно критикує обраний урядом підхід.

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При цьому, пише FT, Швеція як і раніше утримується від карантину або обов'язкових заходів, віддаючи перевагу рекомендаціям. "За традицією, наші закони засновані на добровільних заходи. Ми продовжимо дотримуватися цього шляху й очікуємо, що всі люди в Швеції слідуватимуть рекомендаціям", - заявила FT співробітниця Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Сара Біфорс.

Як повідомлялося, Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 12:00 мск 12 листопада було зафіксовано 166 707 випадків зараження коронавірусом і 6082 летальні випадки. У Норвегії - 26 511 і 285 випадків відповідно, у Фінляндії - 18 345 і 365. У Данії зафіксовано 58 466 інфікованих і 753 померлих.