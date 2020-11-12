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Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Швеція, яка не запроваджувала навесні істотних карантинних обмежень, визнала помилковим свій прогноз про те, що восени ситуація з коронавірусом у країні буде краще, ніж в інших скандинавських державах, що запроваджували карантин.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Шведська влада розраховувала, що відмова від суттєвих обмежень під час першого спалаху захворювання навесні допоможе сформувати колективний імунітет, який завадить повторному підйому захворюваності восени.

Водночас кількість госпіталізацій у Швеції зараз зростає швидше, ніж в будь-якій іншій європейській країні.

"Поки що стратегія Швеції виявляється вражаючим провалом. Чотири дні тому у нас було у вісім разів більше випадків на душу населення, ніж у Фінляндії, і в 3,5 раза більше, ніж у Норвегії. А у них ситуація восени повинна була бути гірше, тому що у нас мав з'явитися імунітет", - зазначає вірусолог Олена Ейнхорна, яка активно критикує обраний урядом підхід.

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При цьому, пише FT, Швеція як і раніше утримується від карантину або обов'язкових заходів, віддаючи перевагу рекомендаціям. "За традицією, наші закони засновані на добровільних заходи. Ми продовжимо дотримуватися цього шляху й очікуємо, що всі люди в Швеції слідуватимуть рекомендаціям", - заявила FT співробітниця Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Сара Біфорс.

Як повідомлялося, Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 12:00 мск 12 листопада було зафіксовано 166 707 випадків зараження коронавірусом і 6082 летальні випадки. У Норвегії - 26 511 і 285 випадків відповідно, у Фінляндії - 18 345 і 365. У Данії зафіксовано 58 466 інфікованих і 753 померлих.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
А хто тут тицяв пальцем на Швецію? Аууу! Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете - Цензор.НЕТ 1688
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12.11.2020 13:07
+16
Нарешті...
Практично розбита чергова теорія антикоронавірусників.
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12.11.2020 13:07
+13
Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете - Цензор.НЕТ 5197
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12.11.2020 13:11
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ліцо твойо показивает фак...

только при чем здесь Украина ? ))))
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12.11.2020 15:42 Відповісти
Хорошо что Италия ,Испания,и пр .ерунда ввели карантин.
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12.11.2020 13:32 Відповісти
И получили большую смертность (699 в Италии и 850 в Испании на 1М), чем в Швеции (603 на 1М).
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12.11.2020 13:37 Відповісти
Так отож...Получается,что шведам что бы их догнать,таки надо вводить карантин.Или разрешить,как у нас собираются,полицейским стрелять по тем кто без маски,электрошокер ли.
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12.11.2020 13:42 Відповісти
тут нужно разобраться кто платит бабулеты этой вирусологше)))) уверен - этот проект профинансирован ВООЗ))) и кукарекает то что скажет воз
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12.11.2020 13:37 Відповісти
Так мы здесь не носим маски. Купила маску только перед поездкой в Украину
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12.11.2020 13:37 Відповісти
Нормальные люди.
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12.11.2020 13:48 Відповісти
В таком случае шведы реально какие то тупые. Если бы они делали всё так же, как сейчас, но только все носили маски - заболевших было бы на порядок меньше.
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12.11.2020 13:58 Відповісти
Как и большинство европейских стран, Украина имеет высокую плотность населения - 80 чел./км2. Наиболее низкий показатель плотности в Черниговской области (39 чел./км2), самый высокий - в Донецкой области (183 чел./км2).

По плотности населения (21,9 человек на км²) ШВЕЦИЯа находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, менее плотно населена лишь Финляндия (17 человек на км²);
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12.11.2020 15:47 Відповісти
Переболеют все. И с локдаунами выходного дня. И без них. Если доказывают, что этот вирус на любой поверхности, в воздухе, в пище держится много дней то какким образом запрет на посещение магазина или кинотеатра в выходной день может предотвратить заражение в этом же кинотеатре в понедельник. Или залетевший в форточку воздух с ковидом когда ты сидишь дома на локдауне выходного ли дня или вообще не выходишь на работу. Это к сожалению неизбежность которую пройдут все.Кто то умрет. Возможно я. Но можно умереть или не умереть от болезни, а нам предлагают только умереть. От голода и разрухи которые последуют за остановкой экономики.
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12.11.2020 13:40 Відповісти
За последние полтора месяца:
Швеция прирост больных ковидом +50%,
Норвегия прирост больных ковидом +250%.
скорость распространения заболевания в Норвегии всего лишь в 5 раз больше чем в Швеции, при этом численность населения Норвегии в 2 раза меньше)))
кто платит этим вещающим ублюдкам?
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12.11.2020 13:42 Відповісти
получается что карантин способствует большей скорости распространения вируса?
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12.11.2020 15:32 Відповісти
Но как в Норге может быть такой прирост? Домики среди фьордов.
Они неправильно считают умерших наверное. Всех записывают как ковидных.
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12.11.2020 15:52 Відповісти
Да что они понимают эти шведы. Пусть у Балоги спросят Вон в 13:22 новость от мэра Мукачево.
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12.11.2020 13:48 Відповісти
В Словакия за 1 неделю проверили на коронавирус 1/3 населения страны и даже иностранцев, находящихся в Словакии. Коронавирус обнаружен у 0/1 %.
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12.11.2020 13:56 Відповісти
І не такі вже й хворі, якщо самі прийшли здавати ті аналізи.
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12.11.2020 14:06 Відповісти
Я бы проверил сами тесты.
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12.11.2020 15:24 Відповісти
Поляки писали, что вирус у 1%. Что тоже мало и не тянет на смертельную пандемию ☣️
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12.11.2020 15:53 Відповісти
точніше у 0.15 %
/але ЦЕ Ж НЕ КІНЦЕВІ ЦИФРИ Епідемії!!!
80 000. інфікованих.

в Україні, інфікованих(з симптомами і без) вже 500 тис..
.
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12.11.2020 16:00 Відповісти
Я про те, пан Павло, що Словаки молодці, за тиждень перевірили 1/3 людей на вірус безкоштовно разом з іноземцями.
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12.11.2020 18:16 Відповісти
Это мнение одной леди "вірусолог Олена Ейнхорна", а не Швеции , вообще то )))))))))))
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12.11.2020 14:00 Відповісти
Продажний головний редактор ФТ нехай за Швецію не розписується.
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12.11.2020 14:06 Відповісти
Да уже надоели эти продажные журнашлюхи, на 51-ом месте по заболеваемости на миллион, на 18-ом месте по смертности на 1 млн. Ситуация норм. В Австрии, Португалии, Германии просто ситуация аховая, Во Франции и США из которой FT ситуация ваще ж@па
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12.11.2020 14:20 Відповісти
нет, это не ошибка, а другая стратегия, рано делать выводы (что, где и как лучше, может нигде и не лучше всюду)!
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12.11.2020 14:28 Відповісти
Цензор, нельзя же так манипулировать!
Не "Швеция признала ошибкой", а одна вирусологиня из Швеции!
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12.11.2020 14:40 Відповісти
Бывшая вирусологиня.
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12.11.2020 15:54 Відповісти
Свежий ютуб-канал двух бритов, просмотрел несколько роликов: сбежали из ковидного дурдома Британии в Швецию, купили в ипотеку 0% дом за городом, доучиваются на врачей. Скорее всего останутся там жить и работать, т.к. в Британии потеряли все. Я их понимаю, в Швеции бесплатный универ и есть работа, отослал им мессадж на почту поздравил с новосельем.
https://www.youtube.com/channel/UCs8DlmF0DcqmYqS4laecZtQ
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12.11.2020 14:47 Відповісти
Существуют три основных статуса, позволяющих длительное время находиться на территории Швеции. Это:
1) временный вид на жительство,
2) постоянный вид на жительство,
3) гражданство.


Главное действующее лицо в процессе оформления разрешения на работу и вида на жительство - ваш шведский работодатель. Работодатель должен соблюсти ряд стандартных условий: в частности, позиция должна публично анонсироваться, согласно шведским правилам; ваша зарплата должна соответствовать установленному минимуму, вас обязаны застраховать и платить с вашей зарплаты отчисления в пенсионный фонд.
Важно проработать минимум два года у работодателя, предоставившего вам первую работу в Швеции, по одной и той же специальности. Первый, временный вид на жительство «прикрепляется» к конкретной специальности и конкретному работодателю. Сохранить вид на жительство, если вам, например, разонравилась первая работа в Швеции, нельзя; придется начинать все сначала.
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12.11.2020 16:04 Відповісти
Список наиболее востребованных профессий в Швеции*:
Профессии, требующие высшего образования:
Акушерки
Биомедицинские аналитики
Воспитатели детского сада
Врачи
Зубные техники
Инженеры
Медсестры со специализацией
Медсестры

не дивно,що отримали "тимчасове право проживання"....
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12.11.2020 16:06 Відповісти
"Швеция признала" - это подразумевает позицию ОФИЦИАЛЬНЫХ властей Швеции, не?
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12.11.2020 17:22 Відповісти
Як зазначив Propan, абсолютна маніпуляція.
Хто така та тьотя ? Вона =активно критикує дії уряду=. ОК. Але чи це є офіційна заява керівництва Швеції ?
Але читає статтю кілька людей, а думає - ще менше. Решта - лише заголовок і крик з брехнями та нападками. Скопіюю. Читайте, перекладайте. Я навела лише окремі витяги.
Червень
https://sverigesradio.se/artikel/7487961
Sweden's state epidemiologist Anders Tegnell insists that the country generally had a good strategy for fighting the coronavirus, after his own comments on the approach gained international media attention.
A Swedish Radio interview with Tegnell, where he said that Sweden perhaps should have taken some of the measures adopted in other countries, was reported on by the Guardian and New York Times among others. But in the public health agency's daily briefing on Wednesday, Tegnell said that his comments had been overinterpreted.
Липень
https://unherd.com/2020/07/swedens-anders-tegnell-judge-me-in-a-year/
Why we aren't wearing masks in SwedenAnders Tegnell, architect of a unique response to the pandemic, defends his approach
Жовтень
https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/10/sweden-s-anders-tegnell-we-did-not-pursue-herd-immunity-against-covid-19
Sweden's Anders Tegnell: We did not pursue "herd immunity" against Covid-19
The Swedish state epidemiologist defends his country's handling of the virus and gives his verdict on the UK's coronavirus response. ...
Tegnell defended his decision not to prescribe mask-wearing. "We are worried that it would diminish social distancing, which is definitely the most important part. The studies so far have not shown a dramatic effect, countries such as France and others, which have obligatory mask-wearing in place, have still experienced a big spread of the disease."
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12.11.2020 21:33 Відповісти
Надо просто перестать тестировать
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14.11.2020 11:16 Відповісти
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