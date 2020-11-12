Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК

Одна партія вирішила використовувати складну епідеміологічну ситуацію, викликану COVID-19, для підняття власного рейтингу серед населення перед місцевими виборами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Політична сила розмістила в соціальних мережах інформацію про те, що вона нібито закупила апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та інше медичне обладнання для лікарень на суму більш ніж 9 млн грн.

"НАЗК звернулося до цих лікарень із запитами — чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії. У відповідях ми виявили, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії. Інші ж лікарні надали інформацію про отримання допомоги від партії, але ці витрати не було відображено у її фінансовому звіті за відповідний період. На додаток, партія навіть не мала таких доходів (внесків), згідно з даними звіту", - йдеться в повідомленні.

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На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Національної поліції, яка відкрила кримінальне провадження