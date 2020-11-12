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Новини Політика України
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декларація (851) партія (288) Нацполіція (13929) фінансування (995) НАЗК (1167)

Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК

Одна партія вирішила використовувати складну епідеміологічну ситуацію, викликану COVID-19, для підняття власного рейтингу серед населення перед місцевими виборами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Політична сила розмістила в соціальних мережах інформацію про те, що вона нібито закупила апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та інше медичне обладнання для лікарень на суму більш ніж 9 млн грн.

"НАЗК звернулося до цих лікарень із запитами — чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії. У відповідях ми виявили, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії. Інші ж лікарні надали інформацію про отримання допомоги від партії, але ці витрати не було відображено у її фінансовому звіті за відповідний період. На додаток, партія навіть не мала таких доходів (внесків), згідно з даними звіту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича

На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Національної поліції, яка відкрила кримінальне провадження

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Эти чтоле?
Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК - Цензор.НЕТ 5037
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12.11.2020 13:33
+19
Тю! Воффка весной сам встречал Мрию, которая привезла товар для Эпицентра, а потом рассказывал "мы закупили..мы привезли.."
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12.11.2020 13:49
+18
К чему эти интриги "одна из партий". Почему просто не назвать эту партию аферистов
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12.11.2020 13:44
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Эти чтоле?
Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК - Цензор.НЕТ 5037
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12.11.2020 13:33 Відповісти
Секта Недоумків?
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12.11.2020 13:36 Відповісти
Секта Недоносків!
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12.11.2020 13:45 Відповісти
Та ні" Це партія Шарія (https://sharij.net/176479).( підлога маккартні, 5 копійок відбілюють замовника)
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12.11.2020 13:55 Відповісти
Странна, а повадки зелені.
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12.11.2020 13:57 Відповісти
Одної мами діти.
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12.11.2020 19:02 Відповісти
а может єто партия поршенко которій 6 лет наягивает народ на цугундер...
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13.11.2020 08:35 Відповісти
Это очередное шоу - ОТГАДАЙ САМ, но правильный ответ мы не осветим.
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12.11.2020 13:42 Відповісти
К чему эти интриги "одна из партий". Почему просто не назвать эту партию аферистов
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12.11.2020 13:44 Відповісти
Нужно что б люди думали только в том направлении, куда их простите посылают.
А то сами могут подумать и догадаться что цаР не настоящий
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12.11.2020 13:47 Відповісти
А у партии были только вилы. И те в аренде.
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12.11.2020 13:45 Відповісти
так выборы прошли -давайте имя
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12.11.2020 13:46 Відповісти
Я не против такого пиара.
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12.11.2020 13:46 Відповісти
Вы тоже говорите больше чем делаете ?
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12.11.2020 13:48 Відповісти
Только если за этим пиаром стоит действительно закупка ПЛВ для больниц, а не просто звездёжь.
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12.11.2020 14:02 Відповісти
Прочитал два раза...
Подтверждения факта покупки нет, и взносы говорят что не было такой суммы ..
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12.11.2020 14:18 Відповісти
Тю! Воффка весной сам встречал Мрию, которая привезла товар для Эпицентра, а потом рассказывал "мы закупили..мы привезли.."
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Мерзавцы поставили ИВЛ когда кросавчеги катали деньги в асфальт?! В тюрьму! Немедленно
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12.11.2020 13:57 Відповісти
От куда в Шария 9 млн?
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12.11.2020 14:10 Відповісти
хто? кому? шарикам "сказать спасибо"? Та пішли вони нах!
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12.11.2020 14:07 Відповісти
А то шо шарики?тогда пнх
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12.11.2020 14:10 Відповісти
Я знаю что Порошенко закупал для больниц много разного, но не уверен что это было через партию "ЕС" там по ходу есть какой то благотворительный фонд.
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12.11.2020 14:05 Відповісти
Вот страница в Фейсбуке на этот фонд и им управляет его жена.
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/

Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3444


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12.11.2020 14:08 Відповісти
вище - юзери навіть ссиль дали.
ЄС на таких дрібницях не проколюється - оформляє все по документам і чисто.
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12.11.2020 14:09 Відповісти
ну, а название? или нах такая инфа.
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12.11.2020 14:12 Відповісти
Вообще то интересует вопрос- аппараты поставлены или нет? Если аппараты поставлены- все Эти НАПКИ идут лесом! "Неправильно отразили в отчетности"!
Давпйте еще хайп на этом сделаем. В то время когда бюджет ежедневно на сотни миллионов обносят!
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12.11.2020 14:14 Відповісти
Шарики это пропагандосы РФ, они хотят дорваться к власти, что бы розвалить Украину.
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12.11.2020 14:15 Відповісти
Шарий пару лет назад был мелкий аферист и больной игроманией в казино.
А сейчас он как поднялся, такие люди очень любят деньги и я уверен, что Шарий никогда не дал бы своих денег, не то что 9 млн, но и наверное и 100 тыс грн зажал бы.
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12.11.2020 14:21 Відповісти
Не треба розшифровок.Є інтернет.
НАЙБІЛЬШИМ ДОНОРОМ ПАРТІЇ ШАРІЯ ВИЯВИЛАСЬ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

Тільки розслідування в них довго тяглося,майже півроку (до місц. виборів,ну ніяк не можна закінчити).
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12.11.2020 14:39 Відповісти
....один из кандидатов в президенты, случайно ставший таковым- пиарился на образах рейгана и галабаротьки... а цирк оплачивал барабас Беня через липовые взносы студентов и кассиров атб...
...ещё одна партия недоумков - оказалась ГОошкой зареганой на бениного бомжа и не имела в своём составе ни одного официального члена - теперь МОНОБОЛЬШИНСТВО в ВР...
Расследования будут?
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12.11.2020 14:28 Відповісти
Туда же и «опрос» недоумка зеленского со его «5-тью пытаннямы»....
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12.11.2020 14:29 Відповісти
НАЗК рекламує партєйку Шаріка ?

А це не те НАЗК,що неправомірно закрило реєстр декларацій чиновників ? Вже на одну статтю ККУ пан Новіков заробив !
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12.11.2020 14:32 Відповісти
Если пишете гневное письмо, то называйте вещи своими именами. К чему пустословие? Просто заполнить пустое место. Не нравится сам CENSOR.NET
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13.11.2020 08:53 Відповісти
 
 