Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Одна партія вирішила використовувати складну епідеміологічну ситуацію, викликану COVID-19, для підняття власного рейтингу серед населення перед місцевими виборами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Політична сила розмістила в соціальних мережах інформацію про те, що вона нібито закупила апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та інше медичне обладнання для лікарень на суму більш ніж 9 млн грн.
"НАЗК звернулося до цих лікарень із запитами — чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії. У відповідях ми виявили, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії. Інші ж лікарні надали інформацію про отримання допомоги від партії, але ці витрати не було відображено у її фінансовому звіті за відповідний період. На додаток, партія навіть не мала таких доходів (внесків), згідно з даними звіту", - йдеться в повідомленні.
На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Національної поліції, яка відкрила кримінальне провадження
Будь ласка, зачекайте...
А то сами могут подумать и догадаться что цаР не настоящий
Подтверждения факта покупки нет, и взносы говорят что не было такой суммы ..
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/
ЄС на таких дрібницях не проколюється - оформляє все по документам і чисто.
Давпйте еще хайп на этом сделаем. В то время когда бюджет ежедневно на сотни миллионов обносят!
А сейчас он как поднялся, такие люди очень любят деньги и я уверен, что Шарий никогда не дал бы своих денег, не то что 9 млн, но и наверное и 100 тыс грн зажал бы.
НАЙБІЛЬШИМ ДОНОРОМ ПАРТІЇ ШАРІЯ ВИЯВИЛАСЬ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
Тільки розслідування в них довго тяглося,майже півроку (до місц. виборів,ну ніяк не можна закінчити).
...ещё одна партия недоумков - оказалась ГОошкой зареганой на бениного бомжа и не имела в своём составе ни одного официального члена - теперь МОНОБОЛЬШИНСТВО в ВР...
Расследования будут?
А це не те НАЗК,що неправомірно закрило реєстр декларацій чиновників ? Вже на одну статтю ККУ пан Новіков заробив !