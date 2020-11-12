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Афганістан (450) вибух (3750) журналістика (1615) смерть (6551)

Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Журналіст

Унаслідок підриву саморобного вибухового пристрою в афганській провінції Гільменд загинув Іліас Дає - радіорепортер афганського бюро "Радіо Свобода - Радіо Азаді".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TOLO News.

За словами представника губернатора провінції Омара Звака, вибух стався в четвер вранці в місті Лашкаргах.

Саморобний вибуховий пристрій здетонував, коли Дає був в автомобілі разом з двома працівниками Нацбанку країни, які також загинули.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство журналіста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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б*же, олах или боже Будда, ой, это не б*г, или Кришна, спосси и посси, то есть сохрани я не знаю кого, и в какой секте он состоял, ну ладно - Тор, возьми его рабом, ступни Твои омывать вино истекающ..пх Ай, ну не бей, ну просто конюхом возьми, ну под местом шо я забронировал, если забыл, то я - Супер крепкий Рыцарь Валхаллы, вот так то, кто не услышал \ "махаться вечно без валькирий", вот Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане - Цензор.НЕТ 9019
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12.11.2020 13:40 Відповісти
Ісламісти...
Для них життя людини не вартує нічого.
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12.11.2020 13:42 Відповісти
Одного не пойму, причём здесь мы, украинцы, к этому взрыву и убийству? Каким боком? Зачем нам знать вообще об этом? Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане - Цензор.НЕТ 280
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12.11.2020 13:44 Відповісти
Этот мужик журналист? журналист. Бутусов журналист? Журналист. Журналистская солидарность, какой бы национальности не был человек, ну кроме катсапов, конечно, когда мочат катсапского журналиста - это просто праздник какой-та Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані - Цензор.НЕТ 858
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Ну, взял бы и послал туда тихо веночек с открыткой, за свой счёт. У меня сосед недавно умер, так что, тут то же статью накрапать, в знак солидарности? Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані - Цензор.НЕТ 9463
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12.11.2020 13:52 Відповісти
вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погиблиИсточник: https://censor.net/ru/n3230660
Когда журналисты начнут сообщать о гибели работников банка, тогда мы поверим, что журналисты объективны и независимы
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12.11.2020 14:24 Відповісти
 
 