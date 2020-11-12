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Новини Політика України
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Зеленський (17450) кіно (681) нагорода (1103) відмова (48) сайт (202) Офіс Президента (1750)

Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання

З офіційного сайту Офісу Президента України Володимира Зеленського прибрали указ №491 від 9 листопада 2020 року, яким він нагородив українських діячів культури з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва.

На це звернуло увагу видання ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, указ зник після того, як отримувати орден "За заслуги" 3-го ступеня, присвоєний Зеленським, відмовився режисер фільму "Атлантида", який здобув нагороду в програмі "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю, Валентин Васянович, а режисерка фільму "Земля блакитна, ніби апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі "Санденс" у Штатах, Ірина Цілик відмовилася від звання "заслуженого діяча мистецтв України", присвоєного їй Зеленським.

З нумерації указів видно, що одного не вистачає.

Разом з тим, повідомлення пресслужби ОП про нагородження досі опубліковано на сайті ОП, хоча самого указу вже немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським

Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання 01

Указ №491/2020 исчез с сайта ОП.


Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання 02

Новина про нагородження ще опублікована на сайті ОП.

Раніше стало відомо, що від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, присудженого Зеленським, відмовляється кінорежисер Валентин Васянович. За словами Васяновича, він не може прийняти нагороду, "від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою - відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням.

"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика", - додав Васянович.

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Йшлося про компанії "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.

Аналогічно обґрунтувала свою відмову від звання, присвоєного Зеленським, і режисер Ірина Цілик: "Вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки за часів невпевненості, коли багатьох моїх колег з кіноспільноти образила несправедливими діями нинішня влада".

Валентин Васянович - кінорежисер, автор ігрових фільмів "Атлантида", "Рівень чорного" і документального "Присмерк", оператор фільму "Плем'я" Мирослава Слабошпицького. "Атлантида" в минулому році перемогла в програмі "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю і в цьому році висунута від України на "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Ірина Цілик - авторка документального фільму "Земля блакитна, як апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі "Санденс" у Штатах, письменниця і поетеса.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
49 мин. ·

Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
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12.11.2020 13:53
+27
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 6965
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12.11.2020 13:55
+25
послали нах... а он обиделся....
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12.11.2020 13:49
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послали нах... а он обиделся....
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12.11.2020 13:49 Відповісти
нормальна реакція - не треба - вільні Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 164 чи може хтось би з вас вчинив по іншому?
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12.11.2020 14:19 Відповісти
Зеленоморде просто безпринципне, *********, інфальтивне дурло. А взагалі всі оті "заслужені", то пережиток совка. І оте, напівшостий **********, теж пережиток совка, навіть не пережиток, а відрижка совка. Його як папа саша виховав таке воно і виросло - тупе совкодрочерське ублюдство.
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12.11.2020 15:11 Відповісти
а папереднік? Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 1252 ви і такі як ви продвинуті інтелектуали мабуть досягли в житті і у бізнесі набагато більше чим "тупе совкодрочерське ублюдство" Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 9057 ( перечитайте ще раз свій єлітарний коментар) Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 8645
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12.11.2020 16:54 Відповісти
Ви усьйо ні так пойнєлє.Нє хто ьіхь ні нагьражьдал ва апьшьчьє.Нє кагьда.
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12.11.2020 23:08 Відповісти
Оно обиделось.
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12.11.2020 13:49 Відповісти
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 6965
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12.11.2020 13:55 Відповісти
« а помнишь как ты меня поймал? - Так я это - работа такая». - жил был пёс- мультфильм по мотивам Украинской сказки
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12.11.2020 13:57 Відповісти
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 9425 С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 3892
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12.11.2020 13:59 Відповісти
Ну а чё? Ща пойдут,пивка с воблой бахнут.
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12.11.2020 14:05 Відповісти
Хто такий Вобла?
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12.11.2020 23:09 Відповісти
Той,що праворуч. Ліворуч-Таранька
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12.11.2020 23:56 Відповісти
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 2612
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12.11.2020 14:00 Відповісти
оно пошлО, кудой послалі
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12.11.2020 13:51 Відповісти
Зеленый дристун, твой уровень - оправдываться перед Сариком.
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12.11.2020 13:51 Відповісти
Я ще не бачив щоб так культурно посилали к чпуям. Браво, митці! С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 2375
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12.11.2020 13:51 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
49 мин. ·

Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
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12.11.2020 13:53 Відповісти
с сайта,простите,кого ??
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12.11.2020 13:52 Відповісти
Табло на жОПі. Напевно хтось щось написав, а потім той, у кого написали, підтерся.
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12.11.2020 14:01 Відповісти
снова жидко обгадились
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12.11.2020 13:52 Відповісти
Ч"їво Вам ївьрєє плахова з дєлалє ва апьшьчє?
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12.11.2020 23:10 Відповісти
Блазень злопам"ятний.
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12.11.2020 13:52 Відповісти
злой клоун .
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12.11.2020 13:52 Відповісти
Маленьке зелене чмо знову обісралось.
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12.11.2020 13:55 Відповісти
Как-то невдобно получилось с награждением....
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12.11.2020 13:56 Відповісти
Какая же эта Юля Мендель шустрая!
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12.11.2020 13:57 Відповісти
так у неё ж велосипед
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12.11.2020 14:02 Відповісти
Гаденько . С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 4275
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12.11.2020 13:58 Відповісти
Ловкость липких ручонок и накакого ЗЕленого мошейничества. 😄
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12.11.2020 13:59 Відповісти
Я тоже отказался.
И Указ тоже исчез.
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12.11.2020 14:02 Відповісти
😃😃😃😃😃😃👍
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12.11.2020 14:07 Відповісти
Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 4626
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12.11.2020 14:22 Відповісти
Клован обтекает.
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12.11.2020 14:02 Відповісти
Зе ссаныч
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12.11.2020 14:03 Відповісти
Можно тогда эти звания передать Лысому из "квартала" и Ленке Кравец. Не пропадать же добру! Этим наверняка плевать на то, что звания от шмаркли - это как говном замазаться.
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12.11.2020 14:03 Відповісти
Вони запацькані давно разом з.....
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12.11.2020 23:12 Відповісти
Мне интересно другое: откуда взялись эти "режиссеры", про которых никто не знает?
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12.11.2020 14:04 Відповісти
Мне интересно другое: кто тебя выпердел, зепил? Получается ********* хотел наградить никого. Даунито, кто ж тебе, придурь зеленая, за такое заплатит?
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12.11.2020 14:07 Відповісти
Зечмонька поджало губки и обиделось
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12.11.2020 14:05 Відповісти
Закомплексованное чмо))))))
Детский сад, а не гос. структура.
Нет....дебилы, .лять!!!
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12.11.2020 14:05 Відповісти
До турків нам далеко.Не те,що колись.
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12.11.2020 23:13 Відповісти
В общем проскальзывает закономерность. Они умные и непогрешимые. Они знают все. Вы делаете, что вам велят. Вас кормят и радуйтесь. Вас хвалят и гордитесь. Вы их подчиненные и ваше мнение никого не .. интересует. Вы заменяемые винтики.
Моновласть Моно..архия?
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12.11.2020 14:19 Відповісти
Исчез с сайта и что? Это влечёт какие-то юридические последствия? )))
Мамины юрЫсты из 95 квартала - они такие.... ))
Указ указом отменяют, если что. И то и другое должно быть ОПУБЛИКОВАНО в сми !!! Иначе это просто не имеет никакой юридической силы...
Школьники с предметом «правознавство» и то об этом осведомлены ... позор и некомпетентность у тупых зЭбилов зашкаливает
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12.11.2020 14:23 Відповісти
Мелочное ничтожество
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12.11.2020 14:28 Відповісти
А як Вам :жалюгідна нікчема??
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12.11.2020 23:15 Відповісти
Бути нагородженим ЗЕгенератом означає бути корумпованим жидом або піджидком. Це ганьба. Це як публічно визнати співучасть у злочині або отримати диплом юриста в інституті Поплавського.
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12.11.2020 15:07 Відповісти
Чому заздалегідь не питають, чи людина не проти нагороди? Апріорі вважається, що це велика честь?
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12.11.2020 16:13 Відповісти
Аякже!
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12.11.2020 23:14 Відповісти
Вообще то отказываться от таких наград неправильно и непатриотично, если не сказать намного хуже.. Зеленский тут ни причем это награда от Президента и Украины!
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12.11.2020 17:28 Відповісти
Оно не стало Президентом, только жалкая пародия...
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13.11.2020 01:36 Відповісти
Смердюче сміття й посміховисько Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 8130 А кортше - обсц_ний непотріб Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 6698
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12.11.2020 21:25 Відповісти
Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 9124
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13.11.2020 01:37 Відповісти
 
 