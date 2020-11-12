Задишка, втрата апетиту, сплутаність свідомості: у ВООЗ назвали відмінності в симптомах грипу та COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Симптоми грипу та COVID-19 схожі, однак у разі зараження коронавірусом може зникнути смак і нюх.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Також може бути задишка.
"COVID-19 і грип мають схожі симптоми, такі як кашель, нежить, біль у горлі, лихоманка, втома. Однак COVID-19 може викликати додаткові симптоми, як-от втрата почуття смаку та нюху, задишка", - зазначили в ВООЗ.
У випадку важкої форми COVID-19 у пацієнтів спостерігаються задишка, втрата апетиту, постійний біль або тиск у грудях, температура вище 38 градусів, сплутаність свідомості.
У світі коронавірусом заразилося вже понад 52 млн осіб. Померли 1,28 млн осіб.
Топ коментарі
+18 Zelya Vsyo
показати весь коментар12.11.2020 14:07
+5 Envoy
показати весь коментар12.11.2020 14:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.dw.com/ru/uchenye-vydelili-7-grupp-simptomov-covid-19/a-55566432
Чем выше температура, тем крепче иммунитет
Кроме того, в крови выздоравливающих может наблюдаться повышенное количество иммунных клеток, производящих антитела. По словам Пикля, чем выше была температура заболевшего при легком течении болезни, тем крепче иммунитет, выработавшийся против вируса.
По словам ученых, исследование показало, что при защите организма от COVID-19 иммунная система человека "удваивается" за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Клетки также могут "запоминать" определенные "движения" вируса и отвечать на них. Следующим шагом, по мнению ученых, должно стать практическое применение этих открытий в лечении заразившихся и разработке потенциальных вакцин от COVID-19.
Раньше здесь писали "нюх".
За замечание 3 дня в бане просидел, чуть не простудился.
Написала цілий абзац підводки про ще не зиму, а вже епідемію, про медиків та вимушене самолікування - і все видалила. Ви й так все знаєте, шановні одноклюбники. Напишу тільки головне. Коли ви будете хворіти на ковід, дуже критично ставтеся до призначень лікарів, бо у більшості випадків ті довжелезні списки не мають ніякого стосунку до власне лікування ковід. І найголовніше - не лікуйтеся самі препаратами, які активно рекламуютьс по ТБ як "універсальні противірусні". Зараз на ТБ рекламується препарат "АКК", як противірусний, імуностимулюючий та профілактичний засіб. Цей препарат містить діючу речовину - амінокапронову кислоту (власне тому й АКК, бо АміноКапронова Кислота). Я маю сумний досвід спостереження одного випадку лікування цим препаратом, зараз людина знаходиться у реанімації. Інструкція до препарату легко гуглиться у мережі, ви можете її знайти і ознайомитися при бажанні цілком, я наведу тільки цитату: "... оказывает антиаллергическое, противовирусное действие, усиливает детоксикационную функцию печени. Ингибирует протеолитическую активность, ассоциированную с вирусом гриппа. Аминокапроновая кислота блокирует на ранних этапах взаимодействие вируса с чувствительными клетками, а также подавляет протеолитический процессинг гемагглютинина. Вследствие этого блокируется синтез функционально-активного белка вируса гриппа, обеспечивающего его инфекционную активность, и уменьшается количество дочерних клеток вируса. Аминокапроновая кислота не только проявляет противовирусную активность, но также улучшает некоторые клеточные и гуморальные показатели специфической и неспецифической защиты организма при респираторных вирусных инфекциях". Показання: "лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей и взрослых". Тобто, універсальний засіб проти різноманітних вірусів, що визивають гострі респіраторні захворювання.
Отак людина подивилася рекламу, та й стала лікуватися. Результат - виникнення тромбу (проблем з системою згортання крові раніше не було). Йдемо до інтернету і тепер гуглимо не сам препарат АКК, а його діючу речовину, амінокапронову кислоту. І бачимо основні показання: гемостатичний засіб, який здійснює пряме пригнічення на фібринолізин. Цитати: "Гемостатическое средство, тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин, по-видимому, за счет ингибирования активатора этого процесса, а также оказывает прямое угнетающее влияние на фибринолизин; тормозит активирующее действие стрептокиназы, урокиназы и тканевых киназ на фибринолиз, нейтрализует эффекты калликреина, трипсина и гиалуронидазы, уменьшает проницаемость капилляров", це з довідника Відаля , а це з Вікіпедії: "Гемостатическое средство, тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин, по-видимому, за счет ингибирования активатора этого процесса, а также оказывает прямое угнетающее влияние на фибринолизин; тормозит активирующее действие стрептокиназы, урокиназы и тканевых киназ на фибринолиз, нейтрализует эффекты калликреина, трипсина и гиалуронидазы, уменьшает проницаемость капилляров. Обладает противоаллергической активностью, улучшает антитоксическую функцию печени. По мнению некоторых источников обладает неспецифическим противовирусным действием. Тормозит проникновение вируса в клетки организма, а также усиливает действие интерферона[1][2][3]. Вместе с этим имеются данные, что аминокапроновая кислота может спровоцировать заложенность носа и угнетает образование антител[4]. Простою мовою: амінокапронова кислота робить кров більш схильною до утворення згустків, що формують тромби та приводять до інфарктів та інсультів. Неприпустимо приймати цей препарат при захворюванні на ковід, бо ковід сам по собі приводить до аналогічної проблеми зі згортанням крові. Це просто потенціальне вбивство тисяч людей, які, спонукані рекламою на ТБ, будуть купувати і приймати АКК при ковід, тим самим отримуючи ускладнення зі згортуванням крові, яких можна було уникнути. Противірусна дія амінокапронової кислоти не доведена, більше того, є дані, що амінокапронова кислота пригнічує утворення антитіл (а щодо ковід саме утворення антитіл є кінцевою бажаною реакцією, яка свідчить про формування імунітету). Виробник цього "чудового" АКК є компанія Юрія Фарм, вже сумновідома, бо влітку цього року вже отримувала від АМКУ постанову про штраф на суму 528 тис.грн за рекламу, що вводить у оману. Тоді Юрія Фарм рекламувала свій препарат Декасан як такий, що ефективний проти коронавірусу нового типу: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/reklama-lekarstva-ot-koronavirusa-amku-oshtrafoval-farmkompaniyu-na-500-000-grn
Але, що таке півмільйона гривень для фармацевтичної компанії. І Декасан у вигляді інгаляцій і далі рекламується як противірусний препарат (але вже без наголосу на ефективності щодо ковід), і ось реклама іншого фуфломіцину з небезпечними побічними ефектами теж крутиться на телебаченні, як ні в чому не бувало.
Шановні, бережіть себе. І будьте уважні, перевіряйте лікарські призначення, шукайте альтернативну думку декількох лікарів. Пам'ятайте, що етіотропного противірусного лікування ковід не існує, не знайшлося поки що такої молекули. Не треба пити ліки "на авось", бо зайве навантаження на печінку та нирки ці фуфломіцини всерівно дають, не даючи власне лікувального ефекту, і бідні печінка з нирками вимушені не тільки боротися з налідками власне ковіду, а ще й знешкоджувати фуфломіцини.