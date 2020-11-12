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Новини Політика України
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Зеленський (17450) опитування (1405) Порошенко (13233) рейтинг (696) соціологія (248) СОЦИС (61) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021)

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і

Партія "Слуга народу" поки зберігає перше місце в рейтингах на виборах до Верховної Ради, однак її електоральна підтримка знижується, разом з тим, зростає підтримка партії "Європейська Солідарність". "ЄС" і Порошенко посідають друге місце в парламентському і президентському рейтингах.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру SOCIS, проведеного після дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до опитування, найбільші шанси потрапити до парламенту мають чотири партії. "Слуга народу" отримує 18,3% від усіх опитаних, "Європейська Солідарність" - 13,1%. На третьому місці "ОПЗЖ" - 11,4%, четверта "Батьківщина" - 6,8%.

У президентському рейтингу найвищі показники мають Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У першому турі Зеленський отримує 23,8 % від усіх респондентів, Петро Порошенко – 13 %. У другому турі за Зеленського готові проголосувати 36% серед всіх респондентів та 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка – 26% від усіх респондентів та 42% від тих, хто піде на вибори і визначився.

Порівняно з показниками голосування у другому турі на президентських виборах у 2019 році підтримка Зеленського знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%.

Результати опитування COSIC демонструють тенденції, які зафіксувало опитування, проведене на замовлення німецького Фонду Конрада Аденауера Центром Разумкова.

Відповідно до нього, за партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові віддати свій голос 19% від усіх опитаних (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). За "Європейську Солідарність" - 13% (21%), "ОПЗЖ" — 12% (16,5%), ВО "Батьківщина" — 6% (8%). Президентські рейтинги від Центру Разумкова: Володимир Зеленський – 21% від усіх (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). Петро Порошенко 14% (21%), Ю. Бойко — 12% (17%), Ю.Тимошенко — 6% (8%).

Падіння партії "Слуга народу" також зафіксувало опитування КМІС, відповідно до якого партія Зеленського опустилася на третє місце. На другому місці "Європейська Солідарність". Утім, перше місце партії "ОПЗЖ" видання Ліга пов’язує з тим, що замовником опитування КМІС є структури, наближені до одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя".

Опитування SOCIS відбулося 28 жовтня – 2 листопада 2020 р. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів. Метод опитування: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45



КРЫМский УКР

@Crimea_Ukr

·11 ****.

- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
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12.11.2020 14:18
+32
УкрЗализниця, Нафтогаз. ЕнергоАтом и ещЕ сотни других!
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12.11.2020 14:22
+32
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8359
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12.11.2020 14:28
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КРЫМский УКР

@Crimea_Ukr

·11 ****.

- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
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12.11.2020 14:18 Відповісти
А какие предприятия стали прибыльными?
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12.11.2020 14:20 Відповісти
Держпідприємства, де за Зеленського змінили керівників, втратили 10 млрд гривень - дослідження

https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
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12.11.2020 14:21 Відповісти
УкрЗализниця, Нафтогаз. ЕнергоАтом и ещЕ сотни других!
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12.11.2020 14:22 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6152
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12.11.2020 14:43 Відповісти
А шо зеленожопых свинособак в Гугле забанили? Или у тебя руки под хрен Бубочки токо заточены?
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12.11.2020 15:07 Відповісти
а чи є різниця,
коли прибутки і збитки вкрали ?
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12.11.2020 15:08 Відповісти
Давай я угадаю кто у тебя на первом месте? Путин в миру ***** и его шавка конченная Мертвейчук!
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12.11.2020 14:20 Відповісти
По твоему ответу шваль латеногая я понял что я угадал!
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12.11.2020 14:50 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3260
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12.11.2020 15:43 Відповісти
Я не знаю я свой рейтинг провел. Все говорят "Яза Зеленского не голосовал"! Даже те стопудово голосовали!
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12.11.2020 14:19 Відповісти
Им стыдно признаться в том, что они голосовали за Голобородько
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12.11.2020 14:39 Відповісти
У меня все знакомые, кто был за Осла Оманского, дружно перестали интересоваться политикой ("Я политикой не интересуюсь" - это их любимый ответ теперь)
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12.11.2020 14:51 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7385
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12.11.2020 15:42 Відповісти
Если бы эти тупые животные, они же --- мудрий нарід, навсегда перестали интересоваться политикой, через несколько лет --- страну бы не узнали...
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12.11.2020 17:12 Відповісти
У СН уже нет никакого рейтинга.
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12.11.2020 14:20 Відповісти
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 198
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12.11.2020 14:23 Відповісти
Не долно Мендель голосила,
Не долго фраер ..........
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12.11.2020 14:21 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3123
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12.11.2020 17:14 Відповісти
Рейтинг-то падає, але ж дебіли, які голосували за те Чмо не стають нормальними.
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12.11.2020 14:21 Відповісти
Їм важко розлучатися з вірою у Діда Мороза. Дорослі люди з мізками дітей.
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12.11.2020 15:27 Відповісти
Що ж поробиш, якщо людина ідіот, то це назавжди....
Мало не забув ---Карфаген повинен .... Геть загальне виборче право!! Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7366
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12.11.2020 17:18 Відповісти
нарешті Українцям,я маю на увазі не малоросів,ватніків і любітелям русского міра с рускоязичнимі челюстямі,а саме патріотам України які ******* свою Богом дану нам всім землю,що альтернативи окрім як Порошенко у нас поки що не має..одже об'єднумось якщо не хочемо втратити державу
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12.11.2020 14:23 Відповісти
Об'єднуемось?? Це Ви скажіть електорату Ляшка, Смєшка, "Голоса", "Матьківщини", Гриценка, лідери яких плутаються під ногами, і з надзвичайно розумним виглядом штовхають країну до прірви
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12.11.2020 17:24 Відповісти
Я все больше удивляюсь быдломанам кот упорото продолжают топить за клована. Как можно голосовать за это зеленое ничто?
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12.11.2020 14:24 Відповісти
Бо вони самі такі.
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12.11.2020 14:29 Відповісти
Так, за купу виборчих кампаній, теж прийшов до такого висновку... Якщо кандидат дебіл, то натовп дебілів, завіривши очі, обов'язково за нього проголосує....
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12.11.2020 17:28 Відповісти
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8359
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12.11.2020 14:28 Відповісти
Вот и ладненько)теперь главное зебобу пока не дать зажопам смести -нам еще надо время окрепнуть совсем
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12.11.2020 14:32 Відповісти
Тенденция идет очень благоприятная,вот уже и Кошулинский,похерив Фарион,поддержал Синютку во Львове
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12.11.2020 14:34 Відповісти
У зелепута сморщивается и походу отмирает его электоральный рудимент, а у его оппонента «поднимается к пупку» )))
Рано плесень импотентом стал, всего ж то 42-а годика ему...
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12.11.2020 14:37 Відповісти
Шо, навіть Мєндєль не допомагає? 😮
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12.11.2020 15:28 Відповісти
Шмендель- только истощает, в силу своего скудоумия
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12.11.2020 15:35 Відповісти
...и языка «без костей»
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12.11.2020 15:36 Відповісти
Вот приятно послушать разговор двух знатоков! Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 335
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12.11.2020 17:34 Відповісти
А соцкомпанія "РОМАШКА" ще не проводила опитування чи компанія "ГУЩА КОФЕ"?
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12.11.2020 14:37 Відповісти
на рахунок конфет "РОМАШКА"...

Рошен обнаглів до крайності...
200 грн за кг...
і це навіть не шоколадні цукерки... (
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12.11.2020 15:27 Відповісти
є вихід-не купуй
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12.11.2020 16:08 Відповісти
Та ітіть-колотіть, якби то тільки один "Рошен"! Без цукерок можна прожити, а вот без ліків можна померти.
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12.11.2020 17:09 Відповісти
Клоуны тянут Украину ко дну.
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12.11.2020 14:41 Відповісти
Рейтинг падал вниз стремительным домкратом...
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12.11.2020 14:41 Відповісти
Зебильня, сушите своему наркоману сухари,за срыв захвата вагнеровцев придется отвечать.А по делу Байдена пускай бубик меняет пол и цвет.
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12.11.2020 14:48 Відповісти
забавно, на работе в 19 наверное один за Петю голосовал, а сейчас как разговор о ценах, жизни заходит, я им всем напоминаю, глаза опускают.
тут тоже сколько таких архаровцев было ...
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12.11.2020 14:50 Відповісти
А что с ценами, с жизнью? Желательно в сравнении.
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12.11.2020 14:56 Відповісти
Приедь в Украину, зайди в магаз - поймёшь...
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12.11.2020 15:06 Відповісти
Так а с чем сравнивать? Я же и попросил в сравнении со ссылкой на официальный источник типа минфина. Ну чтобы было т.с. понятие на сколько изменились чего цены. Там же заодно указать и среднюю зарплату тогда и сейчас. Вот и поймем на сколько хуже стало.
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12.11.2020 16:21 Відповісти
у меня официальный источник моя зарплата и цены в магазине. короче, ты свои пять серебрянников не отработал.
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12.11.2020 17:44 Відповісти
Т.е. Это все? Сравнений не будет? Как всегда верьте на слово? Мда. Ты свои пять серебрянников точно не отработал. Рошенку не получишь. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7524 Тщательнее готовиться нужно. Тщательнее. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1897 Я же не зря вопросы подобные задавал. Я могу согласится относительно там ВВП и прочее. Но вот относительно цен для среднестатистического украинца мало что поменялось. Основной ощутимый скачек именно был в то время когда Порошенко президентом был. За время президентства того же Зеленского цены если и поднялись то незначительно и не так ощутимо. Возможно время мало прошло, возможно еще поднимутся. Но покуда так.
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12.11.2020 18:35 Відповісти
Порівняй ціну газу чи ціну буханця хліба.
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12.11.2020 15:06 Відповісти
Ну ииии?
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12.11.2020 16:19 Відповісти
И тишина )))
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12.11.2020 17:16 Відповісти
я на работе на себе две тельняшки и три рубашки порвал, пытаясь объяснить "мудрому наріду" за Голобородька... Зато сейчас хожу и заявляю:" Да, я злорадствую, а дураков --- и в церкви бьют!"
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12.11.2020 17:40 Відповісти
Каким кретином надо быть, чтобы голосовать за квартальное чмо и его приспешников!
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12.11.2020 15:03 Відповісти




Віталій Барабаненко

Віталій Портніков:
В Україні всі партії народні.
ЄС - українського народу.
ОПЗЖ - російського народу.
Партія"Слуга народа" - какая разніца какого народа.
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12.11.2020 15:05 Відповісти
Віталій Портніков - одного ізвєстного народа, которого краще нє упомінать.

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1908
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12.11.2020 19:07 Відповісти
а я по этому признаку людей не различаю...
я по признаку-приносит пользу Украине или вред
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12.11.2020 19:11 Відповісти
Підтримую вашу точку зору.
Портніков, - патріотичний український журналіст. Безсумнівно.
Але, - мені особисто цікавий також чисто народний єврейський нарратив, - і сміх, і сльози йдуть поруч. Обсміяти і висміяти можна будь-що. Ну, крім одного ізвєстного народа, якого краще не згадувати... Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 4655
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12.11.2020 19:31 Відповісти
Павло Глазовий

Якось внук спитав маленький в бабусі своєї:
- Чом, бабусю, гумористи - майже всі євреї?
А бабуся так сказала: - Різні є народи,
Що євреї - гумористи, то все від природи.

Всяк єврей у цьому ділі здорово кумекa,
Він вам турка передражнить, чи хохла, чи грека.
Передражнить його мову з дурацьким акцентом,
Хай він буде чи міністром, а чи президентом.

Люди слухають, сміються та й мають потіху,
А єврея передражниш - буде не до сміху.
Він же тебе спаплюжить перед цілим світом,
Назве тебе "бандерою" і "антисемітом".

І наляпає на тебе стільки грязі й бруду,
Що не здереш і не змиєш до Страшного суду.
Не чіпляйся, голубчики, до їхнього брата,
Дражни хохлів і кацапів - вони, як телята...
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12.11.2020 19:36 Відповісти
Бачте, - Зеленський підходить один в один, як шуруп до гайки, - до цього вірша Павла Глазового. Хоча цей вірш написаний автором задовго до будь-яких "зелених" пертурбацій...
Це свідчить тільки про геніальність нашого українського поета.
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12.11.2020 19:40 Відповісти
чогось у англійців таких віршів не бува...бо вони себе не вважають потерпілими від будь кого.
та змагаються з євреямі не в сатирі та гуморі-а в знаннях та умінні. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8574
а в тебе хохли та кацапи-рідні брати-потерпіли...чи то в глазового
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12.11.2020 19:47 Відповісти
М-да? Перечитайте товаріща Шекспіра, - "Венеційський купець". Як він описує єврея Шейлока. Вам відкриється досі незнаний простір невідомого європейського мистецтва...

Ієронім Босх. "Врагі Хрістови бєснуються" (1490) Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7690

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 5787
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12.11.2020 20:00 Відповісти
так у них в те времена и нужники на улице были,как и у кацапов...а теперь-нет Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 2734
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12.11.2020 20:20 Відповісти
Ну, про сральніки, - це, прям, аргУмєнт под дих!
Ви пабіділі! Адназначна!
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12.11.2020 21:01 Відповісти
После страшной зимы зебилов конкретно поубавиться. На своей шкуре почувствуют "кінець епохи бідності" и управление "вяликага ****** современности".
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12.11.2020 15:12 Відповісти
А чем зима должна быть страшна? Ну чтобы хоть понимание было к чему готовиться.
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12.11.2020 16:29 Відповісти
Порохоботы фантазируют на тему всеобщего апокалипсиса или даже ледникового периода, если порошенко срочно не вернуть взад
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12.11.2020 17:16 Відповісти
Та то такое. Мне просто интересно наблюдать. А апокалиптические настроения на цензоре еще со времен когда Зеленский на выборах победил. Покуда не случилось апокалипсиса. Ну а там посмотрим.
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12.11.2020 18:43 Відповісти
это да. зато растут у опущенного блока
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12.11.2020 15:25 Відповісти
четверта "Батьківщина" - 6,8%. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 2549

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3837
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12.11.2020 15:25 Відповісти
Всі не такі! Скільки й пам'ятаю, львівський федераліст Павлик Дудра був проти всіх.
Принципово, завжди і всюди. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1551

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 4235
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12.11.2020 19:19 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6552
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12.11.2020 15:31 Відповісти
Вирус зебилизма страшнее вируса ковида
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12.11.2020 15:58 Відповісти
Біда в тому що зевлада помножила ці віруси один на одного, добуток катастрофічний.
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12.11.2020 18:57 Відповісти
Это хорошо!
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12.11.2020 15:53 Відповісти
Дядя пєтя живе фантомними болями! Для більшості українців -ти політичний трупчик! Можна писати , що завгодно! Але факт є факт
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12.11.2020 15:54 Відповісти
Рейтинг зели 16%-можешь хоть удавиться,но это уже доказанный факт)
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12.11.2020 18:36 Відповісти
Зебіли коли заплатять за газ за новими цінами та за його "доставку" ще більше втішаться, теплої зими вам.
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12.11.2020 18:53 Відповісти
Брехня порохоботська. Своїм зеленосрачем порохоботи доб'ються тільки того, що голоси від СН перейдуть до опзжопи і тоді мертвейчукі вам назавжди позатикають ваші пельки
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13.11.2020 00:50 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3123
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13.11.2020 01:47 Відповісти
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6793
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13.11.2020 01:48 Відповісти
 
 