Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" поки зберігає перше місце в рейтингах на виборах до Верховної Ради, однак її електоральна підтримка знижується, разом з тим, зростає підтримка партії "Європейська Солідарність". "ЄС" і Порошенко посідають друге місце в парламентському і президентському рейтингах.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру SOCIS, проведеного після дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідно до опитування, найбільші шанси потрапити до парламенту мають чотири партії. "Слуга народу" отримує 18,3% від усіх опитаних, "Європейська Солідарність" - 13,1%. На третьому місці "ОПЗЖ" - 11,4%, четверта "Батьківщина" - 6,8%.
У президентському рейтингу найвищі показники мають Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У першому турі Зеленський отримує 23,8 % від усіх респондентів, Петро Порошенко – 13 %. У другому турі за Зеленського готові проголосувати 36% серед всіх респондентів та 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка – 26% від усіх респондентів та 42% від тих, хто піде на вибори і визначився.
Порівняно з показниками голосування у другому турі на президентських виборах у 2019 році підтримка Зеленського знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%.
Результати опитування COSIC демонструють тенденції, які зафіксувало опитування, проведене на замовлення німецького Фонду Конрада Аденауера Центром Разумкова.
Відповідно до нього, за партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові віддати свій голос 19% від усіх опитаних (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). За "Європейську Солідарність" - 13% (21%), "ОПЗЖ" — 12% (16,5%), ВО "Батьківщина" — 6% (8%). Президентські рейтинги від Центру Разумкова: Володимир Зеленський – 21% від усіх (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). Петро Порошенко 14% (21%), Ю. Бойко — 12% (17%), Ю.Тимошенко — 6% (8%).
Падіння партії "Слуга народу" також зафіксувало опитування КМІС, відповідно до якого партія Зеленського опустилася на третє місце. На другому місці "Європейська Солідарність". Утім, перше місце партії "ОПЗЖ" видання Ліга пов’язує з тим, що замовником опитування КМІС є структури, наближені до одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя".
Опитування SOCIS відбулося 28 жовтня – 2 листопада 2020 р. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів. Метод опитування: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.
Будь ласка, зачекайте...
КРЫМский УКР
@Crimea_Ukr
·11 ****.
- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
коли прибутки і збитки вкрали ?
Не долго фраер ..........
Мало не забув ---Карфаген повинен .... Геть загальне виборче право!!
Рано плесень импотентом стал, всего ж то 42-а годика ему...
Рошен обнаглів до крайності...
200 грн за кг...
і це навіть не шоколадні цукерки... (
тут тоже сколько таких архаровцев было ...
Віталій Барабаненко
Віталій Портніков:
В Україні всі партії народні.
ЄС - українського народу.
ОПЗЖ - російського народу.
Партія"Слуга народа" - какая разніца какого народа.
я по признаку-приносит пользу Украине или вред
Портніков, - патріотичний український журналіст. Безсумнівно.
Але, - мені особисто цікавий також чисто народний єврейський нарратив, - і сміх, і сльози йдуть поруч. Обсміяти і висміяти можна будь-що. Ну, крім одного ізвєстного народа, якого краще не згадувати...
Якось внук спитав маленький в бабусі своєї:
- Чом, бабусю, гумористи - майже всі євреї?
А бабуся так сказала: - Різні є народи,
Що євреї - гумористи, то все від природи.
Всяк єврей у цьому ділі здорово кумекa,
Він вам турка передражнить, чи хохла, чи грека.
Передражнить його мову з дурацьким акцентом,
Хай він буде чи міністром, а чи президентом.
Люди слухають, сміються та й мають потіху,
А єврея передражниш - буде не до сміху.
Він же тебе спаплюжить перед цілим світом,
Назве тебе "бандерою" і "антисемітом".
І наляпає на тебе стільки грязі й бруду,
Що не здереш і не змиєш до Страшного суду.
Не чіпляйся, голубчики, до їхнього брата,
Дражни хохлів і кацапів - вони, як телята...
Це свідчить тільки про геніальність нашого українського поета.
та змагаються з євреямі не в сатирі та гуморі-а в знаннях та умінні.
а в тебе хохли та кацапи-рідні брати-потерпіли...чи то в глазового
Ієронім Босх. "Врагі Хрістови бєснуються" (1490)
Ви пабіділі! Адназначна!
Принципово, завжди і всюди.