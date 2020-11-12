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Кучеренко (73) електроенергія (1907) НКРЕКП (411)

НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко

НКРЕКП підвищує тариф на передачу електроенергії, щоб погасити за рахунок українців борги на енергоринку, у виникненні яких винна.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, дії Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, призвели до виникнення мільярдних боргів на енергоринку.

"Укренерго", системний оператор, за 9 місяців отримав майже 29 мільярдів гривень збитків. А минулого року це була прибуткова компанія, плюс 4 мільярди. В збитках "Енергоатом", у збитках "Гарантований покупець". Загальна заборгованість на енергоринку сьогодні складає біля 100 мільярдів гривень", - розповів Кучеренко.

Він наголосив: за таку кризову ситуацію на енергоринку несе відповідальність НКРЕКП, яка нині намагається погасити заборгованість за рахунок українців, підвищивши тариф на передачу електроенергії.

"Тепер Національна комісія, розуміючи, що вона несе повну відповідальність за цей колапс борговий, який вона створила, вона сьогодні намагається цими гарячковими кроками, підвищивши цей тариф наприкінці року, якось залатати ці дірки", - сказав Кучеренко.

Депутат зазначив: за підвищення тарифу на передачу струму для бізнесу в кінцевому рахунку заплатять побутові споживачі, адже підприємці закладуть збільшені витрати на електроенергію у собівартість, що призведе до зростання цін та вироблені ними товари і послуги.

"В першу чергу це на собі відчують бізнес, і потужні підприємства, металургійні підприємства, гірничо-металургійні підприємства, електротранспорт, перукарні – тобто, весь бізнес на собі це відчує, і це буде закладатися в собівартість. І в результаті це, безумовно, призведе до підвищення цін практично на всі товари, в яких є складовою електроенергія. Тобто, за все це будемо платити ми з вами", - підсумував Кучеренко.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5732
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12.11.2020 14:33
+5
Хуже не будет!
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12.11.2020 14:32
+3
Нет уж: это зелепут со своим хозяином каламойским через своих назначенных в нкрэу людей до этих искусственных долгов «дорегулировали» энергетический сектор экономики страны имеющей 5-ть АЭС и одну из самых высоких отпускных розничных цен для массового потребителя электричества в Европе ...
Ну, что одним пивварэнычным баранам - «долги», то другим криворогульским «хозяевам жизни» - лямы баксов на счетах в офшорах и виллы в Турции, Крыму и Италии ....
Надо разницу понимать.
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12.11.2020 14:34
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Да какая разница хоспаді?лох платит вечно,пока жив!
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12.11.2020 14:27 Відповісти
То все барига Порошенко знову "насрав" Бубочкі в штани, а наш найвеличніший писюніст разом з Коломойшою, купляють собі електроенергію по самим низьким цінам, а паливо продають по завищеним. Люди заробляють гроші, а бариги все ніяк не наїдяться
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12.11.2020 14:59 Відповісти
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5732
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12.11.2020 14:33 Відповісти
стратегія гройсмана перемагає в окремо взятій вінниці...
юліна ж терпить поразки на її малій батьківщині...
хоча тема тут за третє, убожество, яке зараз при владі і всьо закатує в асфальт та щебінь... у нього тесть есперт по щебеню
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12.11.2020 14:37 Відповісти
Хуже не будет!
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12.11.2020 14:32 Відповісти
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7019
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12.11.2020 14:54 Відповісти
анал опять возбудился))
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13.11.2020 08:57 Відповісти
Нет уж: это зелепут со своим хозяином каламойским через своих назначенных в нкрэу людей до этих искусственных долгов «дорегулировали» энергетический сектор экономики страны имеющей 5-ть АЭС и одну из самых высоких отпускных розничных цен для массового потребителя электричества в Европе ...
Ну, что одним пивварэнычным баранам - «долги», то другим криворогульским «хозяевам жизни» - лямы баксов на счетах в офшорах и виллы в Турции, Крыму и Италии ....
Надо разницу понимать.
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12.11.2020 14:34 Відповісти
кацапам потрібен хаос у всьому в Україні
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12.11.2020 14:48 Відповісти
полностью согласен и что бы загнать атомные электростанции со стоимостью 1 квт - 5 копеек в жопу, ***** приложило много усилий.
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13.11.2020 08:59 Відповісти
До банкротства Энергоатом доводит ЛИЧНО обрезь КОЛОМОЙША, притом его фирмы, перепродающие электроэнергию Энергоатома получают миллиардную прибыль.
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12.11.2020 14:39 Відповісти
А Кучеренко хіба не з гнізда "юліного", що обіцяє постійно знизити_тарифи, щонайменше, вдвічі? НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3891
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12.11.2020 14:40 Відповісти
Кучеренко нарцис, балабол и казнокрад, но когда крыса кусает другую крысу, то это хорошо, ибо если эти крысы "снюхаются" вместе, то будут кусать не друг друга, а вас.
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12.11.2020 14:48 Відповісти
Да хоть какого он "гнезда", но не гнездо Барыги, из которого он дал приказ жандармам Грицака убить Сергея Лисныка-Мужчиля. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7574
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12.11.2020 19:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/11/7092129/
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12.11.2020 22:37 Відповісти
"марчЄнка", а хіба ЙУля вже зібрала докази та віддала їх "вЄнЄдіктовой" і проти "Барьіґі порушили 1438-ту кримінальну справу? Я щось пропустив? Якщо ні, то заткни свою брудну кацапську пельку. Гаразд?
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13.11.2020 14:19 Відповісти
Спочатку був *цукерковий менеджер *... а зараз * 95 квартал *.. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7505
Одні * специ * в енергетиці !
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12.11.2020 14:46 Відповісти
Мда? Порох и тебе в штаны насрал?
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12.11.2020 17:45 Відповісти
Странно, а я так старался опуститься до твоего уровня НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3401. Прости, не смог НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1594
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12.11.2020 19:26 Відповісти
Вы дурачёк зелёный?
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12.11.2020 19:27 Відповісти
Класика жанру.Рік двадцять девятий.
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12.11.2020 15:01 Відповісти
Стаття гарно пояснює як зелений тариф покращує наше життя!
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12.11.2020 15:52 Відповісти
Не, эт всё из-за того, шо что Бубочка не выпустил 800 патриотов из тюрем НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3062. Кстати, почему? НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3793
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12.11.2020 17:47 Відповісти
Ваще-то пецын прокурв-миллионер (долларовый) Матиос-Тепловизор с рыгало-барыжными "судами" пересажал больше 8 тыс. добровольцев АТО. И среди них торнадовцы во главе с Николаем Цукуром, которые посмели затронуть торговлю пецыного кагала с бандитами ОРДЛО.
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12.11.2020 19:10 Відповісти
Восемь тыщщ НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2649 НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9473? Оёй!!! Надеюсь Бубашка их выпустил? Не? А шо так НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1577 ?
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12.11.2020 19:14 Відповісти
Да не, не выпустит. В этом вопросе он вместе с Барыгой Мародеровичем очень даже заодно. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2674
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12.11.2020 19:23 Відповісти
Ну и слава богу, пусть сидят НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8934
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12.11.2020 19:30 Відповісти
И не только в этом заодно
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5281
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12.11.2020 19:26 Відповісти
А что вам не нравится? Тяжко ******* землю станет?
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12.11.2020 19:29 Відповісти
Ахметівськи шавки Наливайченко, Кучеренко отримали команду ФАС
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12.11.2020 20:28 Відповісти
 
 