УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15192 відвідувача онлайн
Новини Політика України
5 797 48
логотип (8) Тристороння контактна група (826) Арестович Олексій (372)

Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це на своїй сторінці в Facebook керівник експертної групи Директорату в Міністерстві цифрової трансформації України Олеся Цибулько, передає Цензор.НЕТ.

"Лого делегації??? Серйозно? Капець, людям зайнятися нічим! І це я побачила як раз після перегляду "Атлантиди". Ну, інших же проблем, мабуть, у делегації немає", - написала вона, коментуючи пост представника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестович.

Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи 01

Також читайте: Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це "окремі порушення, які призвели до тяжких наслідків"

Як повідомлялося раніше, 28 жовтня 2020 року блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
показати весь коментар
12.11.2020 14:33
+21
Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
показати весь коментар
12.11.2020 14:33
+16
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
показати весь коментар
12.11.2020 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
показати весь коментар
12.11.2020 14:33 Відповісти
Чому не можна викорстовувати офіційні державні символи України? У росіян на тризуб та український прапор алергія?
показати весь коментар
12.11.2020 14:35 Відповісти
похоже на логотип Укрзализныци.
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 8246
показати весь коментар
12.11.2020 15:26 Відповісти
Творческий человек, твкое "нужное" дело сделал. Теперь понятно, чем он там, как помощьник Кравчучки занимается за хорошую зарплату.
показати весь коментар
12.11.2020 14:33 Відповісти
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 789
показати весь коментар
12.11.2020 14:43 Відповісти
Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
показати весь коментар
12.11.2020 14:33 Відповісти
Лучше б себе на лбу наколки сделали
показати весь коментар
12.11.2020 14:34 Відповісти
Нє ну всьо - справу встановлення миру зроблено. Розходьмося по хатам! Тер точно домовимось про "безальтернативний мир" на бiмбасє.
показати весь коментар
12.11.2020 14:34 Відповісти
блін... не вгадав. Я був впевнений, що це сєрп і молот...
показати весь коментар
12.11.2020 14:34 Відповісти
Сеня, о зайцах это не актуально (с)
показати весь коментар
12.11.2020 14:36 Відповісти
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
показати весь коментар
12.11.2020 14:38 Відповісти
В таком случаэ ,ты обиженный сзади de Bill
Спереди тоже
показати весь коментар
12.11.2020 14:44 Відповісти
дивно, що ти прийняв це на власний рахунок, але якщо бажаєш... я не проти.
показати весь коментар
12.11.2020 14:47 Відповісти
Голос з-за дверей "Не... ди!"
Я тебе специально показал,что это цитата.
показати весь коментар
12.11.2020 14:48 Відповісти
Я теж картинку сам не малював...
показати весь коментар
12.11.2020 14:50 Відповісти
ну теперь есть с чем ехать
показати весь коментар
12.11.2020 14:34 Відповісти
Вата по периметру . Случайность ?
показати весь коментар
12.11.2020 14:35 Відповісти
Короче , хутина уже на место поставили 😀😀😀
Он дрожит и бежит .

Арестович - очередная находка Ермака ?
показати весь коментар
12.11.2020 14:37 Відповісти
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 9371
показати весь коментар
12.11.2020 15:02 Відповісти
Блін! А як вони до цього часу та без логотипу?! Ну тепер все, тепер з логотипом раз, і всіх переговорять... ідіоти. Хоча ні, вони і далі тих 73% ідіотами вважають, якщо такою хріновиною займаються.
показати весь коментар
12.11.2020 14:39 Відповісти
могли б просто сраку кравчука використати)
показати весь коментар
12.11.2020 14:39 Відповісти
люся жжет
показати весь коментар
12.11.2020 14:40 Відповісти
Это приблизит нашу победу. Трепещи кацапня.
показати весь коментар
12.11.2020 14:40 Відповісти
Круто! Абалдеть как круто! Вот это прорыв... Боже, спаси Украину от идиотов!
показати весь коментар
12.11.2020 14:41 Відповісти
Ну что ж. Лого так лого. Что делать, если ничего другого не получается?
показати весь коментар
12.11.2020 14:41 Відповісти
похоже, что это сделано для того, что бы подчеркнуть типа важность ТКГ.
Предлагаю вот такую эмблему:
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 1796
показати весь коментар
12.11.2020 14:44 Відповісти
еще как вариант, можно утвердить официальный гимн ТГК, пггазничный день создания ТГК и еще можно открыть университет в Трускавце, для обучения сотрудников для ТГК.
показати весь коментар
12.11.2020 14:55 Відповісти
😁
показати весь коментар
12.11.2020 15:52 Відповісти
а на хера?(пардон) и к чему это прикладывать?
а какое лого у остальных "делегаций" ???
это про что ваще???? за каким хреном вас туда делегировали????
показати весь коментар
12.11.2020 14:44 Відповісти
Це "напрочуд важливе" нововведення Їм там більше нічим зайнятися?
показати весь коментар
12.11.2020 14:45 Відповісти
Это тоже результат голосования 73% Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 4286
показати весь коментар
12.11.2020 14:46 Відповісти
Посмотрите внимательно на логотип : слив интересов Украины...
Вот что предатели придумали !
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 6875


показати весь коментар
12.11.2020 14:49 Відповісти
А у меня лучше есть:
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 4345
показати весь коментар
12.11.2020 14:49 Відповісти
Теперь лёд тронется, как говорил один проныра.
показати весь коментар
12.11.2020 14:49 Відповісти
Он уже тронулся, тока не в ту сторону
показати весь коментар
12.11.2020 14:59 Відповісти
Ахренеть, какой прорыв!
показати весь коментар
12.11.2020 14:57 Відповісти
................................................... слова народные матерные ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.11.2020 14:59 Відповісти
Неудачное. Флаг украинский почему-то вертикально , как в раковине или унитазе висит, и готовится спуститься вниз по открытой трубе.
показати весь коментар
12.11.2020 15:00 Відповісти
Ну всё! Самое главное сделано. Осталось дело за малым...
показати весь коментар
12.11.2020 15:00 Відповісти
Картина маслом!
показати весь коментар
12.11.2020 15:04 Відповісти
Де переклад тексту загальнозрозумілою?
показати весь коментар
12.11.2020 15:08 Відповісти
цэ пэпрэмога! это именно то чего нам так недоставало все эти годы!
показати весь коментар
12.11.2020 15:29 Відповісти
Может устройте там еще Лигу чемпионов
показати весь коментар
12.11.2020 16:19 Відповісти
похоже на крышку от гробика))))
показати весь коментар
12.11.2020 17:21 Відповісти
Ща все пойдет! Еще Лисой Гадалке дайте єто лего под пірамідкой подержать... наконец-то Арестович круто проявил свою нужность
показати весь коментар
12.11.2020 18:52 Відповісти
 
 