Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це на своїй сторінці в Facebook керівник експертної групи Директорату в Міністерстві цифрової трансформації України Олеся Цибулько, передає Цензор.НЕТ.

"Лого делегації??? Серйозно? Капець, людям зайнятися нічим! І це я побачила як раз після перегляду "Атлантиди". Ну, інших же проблем, мабуть, у делегації немає", - написала вона, коментуючи пост представника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестович.

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Як повідомлялося раніше, 28 жовтня 2020 року блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.