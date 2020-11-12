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Верховний Суд (786) Луценко (3157) Янукович (10406)

Верховний Суд відмовив Януковичу в задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд відмовив Януковичу в задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності

Верховний Суд підтвердив рішення судів про відмову в задоволенні позову експрезидента-втікача Віктора Януковича до ексгенпрокурора України Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в рішенні суду.

У рішенні суду, датованому 4 листопада, зазначається, що касаційна скарга представника позивача залишена без задоволення, а рішення Печерського районного суду Києва і постанову Київського апеляційного суду залишено без змін.

"Позивач просив суд визнати недостовірною і такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію інформацію, яка опублікована на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури і поширену генеральним прокурором України (на той час Юрієм Луценком, - ред.) на своїй особистій сторінці в фейсбук, а також зобов'язати розповсюджувачів спростувати цю інформацію. Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що висловлювання, які є предметом розгляду в цій справі, не є твердженням про вчинення позивачем (Януковичем) конкретних дій, а сам характер таких висловлювань і контекст, в якому вони були зроблені, призводить до їх сприйняття як висловлювання оцінки, а не твердження", - йдеться в рішенні суду.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Хвойда на захисті своєї незайманісті!
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12.11.2020 14:52
+3
Дійсно смішно. Як можна захищати те, чого немає. 😁
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12.11.2020 15:22
+2
Супердемократия. От гавнюка, осужденного за преступления ( но не посаженного), суды в Украине принимают иски!!! Капец. А от Зельца приняли ничтожный по содержанию иск на Звиробий и Федыну! Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 19
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12.11.2020 14:44
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ну и ....... смешно Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 5735
упыря надо посадить, он это дело знает и любит.
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12.11.2020 14:42 Відповісти
Дійсно смішно. Як можна захищати те, чого немає. 😁
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12.11.2020 15:22 Відповісти
так если подумать, то кое-кому нету что защищать то.. ибо посм на историю.... ну нету,, просто нету разве от Хотина - защизали чужаков, а потом.... тупо хрень была и началось......
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12.11.2020 15:28 Відповісти
Супердемократия. От гавнюка, осужденного за преступления ( но не посаженного), суды в Украине принимают иски!!! Капец. А от Зельца приняли ничтожный по содержанию иск на Звиробий и Федыну! Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 19
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12.11.2020 14:44 Відповісти
Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 5462 Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3906
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12.11.2020 14:50 Відповісти
А шо, у тебя, дурачка, провалы в памяти? Напомню, презиком работает сейчас Зельц
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12.11.2020 15:52 Відповісти
(с) "Главное, чтобы Луценко сидел..."
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12.11.2020 14:52 Відповісти
Хвойда на захисті своєї незайманісті!
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12.11.2020 14:52 Відповісти
А жаль, могли бы встретится на дебатах, Витюха и Петруха за СЕДЬМОГО. Достойные соперники в некоторых делах.
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12.11.2020 14:57 Відповісти
Ну Овощ тупо-о-ой!
За предательство у нас садят в тюрьму и отпускают на свободу "по состоянию здоровья".
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12.11.2020 15:11 Відповісти
де взагалі зв"язок між честю, гідністю та діловою репутацією і Явноковідчєм-Єнакієвським?.. щоб щось захищати?..
де честь, і де Йаник? - це два різні Всесвіти
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12.11.2020 15:35 Відповісти
Саме так. Верховний суд довго шукав у клієнта чєсть та гідність і нічого не знайшов.
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12.11.2020 15:43 Відповісти
при зеле всякая мразь повылазила со щелей
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13.11.2020 06:56 Відповісти
 
 