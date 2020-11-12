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Новини За кордоном
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миротворці (615) Путін (21440) Нагірний Карабах (460)

Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років

Кількість російських військових в Нагірному Карабасі становитиме 1 960 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна "Про заходи з підтримки миру в Hагірному Карабасі".

Указ підписаний на підставі спільної заяви від 9 листопада Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згідно з указом, до Нагірного Карабаху буде направлено військове формування ЗС РФ чисельністю до 1 960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, з бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою строком на п'ять років з автоматичним продовженням його перебування на наступні п'ятирічні періоди, в разі якщо за шість місяців до закінчення відповідного п'ятирічного періоду Азербайджан і Вірменія не заявлять про намір припинити дотримання досягнутих домовленостей.

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Миротворчий контингент буде розгорнуто в зоні нагірно-карабаського конфлікту, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору.

Міноборони РФ має проводити ротацію військових не рідше двох разів на рік.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Вот так и севастопольская база присела в Крыму ненадолго
Сейчас в Карабах начнут заселять вагонами кацапов
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12.11.2020 14:42
+8
У вас, уважаемый, ошибочка в тексте. Ни чего личного. Вы пишите, - одни и те же люди. Где вы ,среди этих скотов, увидели людей?
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12.11.2020 14:49
+8
впустили троянського коня в хату тепер буде потрібно ще 30 років щоб його вигнати
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12.11.2020 14:49
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Вот так и севастопольская база присела в Крыму ненадолго
Сейчас в Карабах начнут заселять вагонами кацапов
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12.11.2020 14:42 Відповісти
Поезжайте в Карабах!
Дома встретят вас в гробах.
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12.11.2020 16:01 Відповісти
военных кацапов
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12.11.2020 20:20 Відповісти
1960 шт 200 х
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12.11.2020 14:43 Відповісти
Мародёры и убийцы идут мир поддерживать.Тьфу.
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12.11.2020 14:44 Відповісти



Մιtαuskαs@A_Vit_
"Неожиданно". Как оказалось, российские "миротворцы", отправившиеся в Карабах, и российские "миротворцы", убивавшие до этого в Грузии и Украине, - это одни и те же люди. В прямом смысле слова.

Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет - Цензор.НЕТ 2938
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12.11.2020 14:44 Відповісти
У вас, уважаемый, ошибочка в тексте. Ни чего личного. Вы пишите, - одни и те же люди. Где вы ,среди этих скотов, увидели людей?
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12.11.2020 14:49 Відповісти
Там надо писать "Те русские - одни и те же организмы ( с бутылками в отверстиях для клизмы). " Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років - Цензор.НЕТ 448
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12.11.2020 16:48 Відповісти
Буряты ?
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12.11.2020 14:45 Відповісти
чіта прівєт
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12.11.2020 14:49 Відповісти
чіта-дріта - "прівєт у-є-б-а-н-и"
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17.11.2020 11:25 Відповісти
Скоты.
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12.11.2020 14:49 Відповісти
впустили троянського коня в хату тепер буде потрібно ще 30 років щоб його вигнати
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12.11.2020 14:49 Відповісти
Таких троянских коней никогда не вытравишь локально. Травить нужно конюшню откуда эти кони прискакали.
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12.11.2020 15:29 Відповісти
вигнати неможливо, можна тільки знищити.
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12.11.2020 19:54 Відповісти
а потом еще на 5, потом на 10, потом на 20 и т.д...
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12.11.2020 14:52 Відповісти
Я кабы извиняюсь, 500 единиц техники - вертолеты, бмп и прочее будут обслуживать гражданские ихтамнеты?
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12.11.2020 15:10 Відповісти
боюсь, що наступною буде Україна за таким же сценарієм. несподівано виявиться, що кацапи готові поступитися пограбованим дамбасом, але на умовах довічного міратворчєства, воєнної присутності в кременчуцькому коридорі до недоасвабажд'ёного Кієфа і обмеженого військового контингенту в Галичині з правом автоматичної пролонгації кожні 204 роки.
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12.11.2020 15:12 Відповісти
Рано мы радовались за стратегический гений Алиева,который взял Турцию за покровителя. Видимо, диктаторы Эрдоган с Путиным решали свои интересы. А азеры и армяне были расходными пешками в игре больших дядь.
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12.11.2020 15:26 Відповісти
А че там стерпели самолет,стерпели вертолет.Стерпят и тысячи гробов из Карабаха.Перемирие по ходу скоро закончится.Прийдется отвечать за каждую запятую на глобусе.
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12.11.2020 16:14 Відповісти
В принципе не допустимо, что миротворцы были от страны агрессора и оккупанта. Россия не имеет морального права направлять своих боевиков для выполнения функций миротворцев. Вчера они убивали, насиловали, пытали, сегодня они миротворцы. Хочется плюнуть на этих миротворцев. Позор.
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12.11.2020 16:20 Відповісти
...і це всього лиш один вертоліт ре фе гепнули над вірменською територією
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12.11.2020 17:38 Відповісти
чим більше цапопиких у Карабаху, тим ліпше. Хай їх там фінансує рашка-********* та утримує за свій рахунок усю Вірменію цілком.
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13.11.2020 00:39 Відповісти
 
 