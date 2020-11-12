Держбюджет втратив 2 млрд через те, що ФДМ провалив впровадження автоматизованої системи оцінки нерухомості, - Холодов

Фонд державного майна провалив впровадження системи автоматизованої оцінки нерухомості, через що державний бюджет недоотримує приблизно 500-600 мільйонів гривень на місяць.

Про це в своєму телеграм-каналі пише народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

Холодов нагадує, що 5 грудня 2019 року Верховна Рада ліквідувала корупційні "авторизовані майданчики" в сфері оцінки нерухомості, більш відомі як "майданчики Яценка".

"Ідея була такою: не тільки усунути посередників, а й розробити систему автоматичної оцінки нерухомості. Раніше продавець нерухомості був зобов'язаний оцінити її перед продажем у оцінювача, і оцінка кожного об'єкта мала співвідноситись із середньою ціною по ринку. Такий контроль дозволяв державі стежити за тим, щоб оцінювачі не занижували вартість нерухомості - і, відповідно, не занижували суму податку від продажу. Реформа передбачала, що з 1 липня 2020 року вся оцінка буде автоматизована, і до оцінювачів потрібно буде звертатися тільки в разі незгоди - тобто добровільно. Це були б поодинокі випадки, якісь складні об'єкти. Реформа дозволила б величезній кількості громадян заощадити на оцінці нерухомості", - написав Холодов.

Нардеп наголошує, що Верховна Рада проголосувала за реформу з розрахунку, що ФДМ до 1 липня 2020 року розробить і впровадить автоматизовану оцінку, але ФДМ свою частину роботи провалив.

"На те, щоб розробити систему автоматизованої оцінки нерухомості, у Фонду держмайна було пів року. Система повинна була запрацювати 1 липня 2020 року. Це було профільне завдання - підзаконні акти, бюджетування, планування, технічне завдання, тендер, розробка, тестування, впровадження. З 1 липня був скасований контроль оцінювачів, і тепер нерухомість вартістю в $ 500 тисяч можна оцінити в $ 100 тисяч, а квартиру за $ 100 тисяч - в $ 40 тисяч, заплатити набагато менше податків - і ніхто не може це зупинити. Експерти ринку підрахували, що збитки держбюджету - тобто недоотримані податки від продажу нерухомості, - приблизно 500-600 мільйонів гривень на місяць. Таким чином, за чотири місяці бюджет недоотримав приблизно 2-2,4 млрд грн податків. Я вважаю, що персональну відповідальність за провал найважливішої для країни реформи несе глава Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, який виявився нездатним виконати свій же власний план", - написав Холодов.

"Я вже писав про це в серпні, але за три місяці, які пройшли з мого першого звернення, ситуація так і не зрушилася з мертвої точки", - додав нардеп Андрій Холодов.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Андрій Холодов заявив про те, що проти глави ФДМ Дмитра Сенниченка відкрито 6 кримінальних проваджень і в Раді збирають підписи під проєктом постанови ВРУ про відставку Сенниченка.