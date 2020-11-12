Держбюджет втратив 2 млрд через те, що ФДМ провалив впровадження автоматизованої системи оцінки нерухомості, - Холодов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Фонд державного майна провалив впровадження системи автоматизованої оцінки нерухомості, через що державний бюджет недоотримує приблизно 500-600 мільйонів гривень на місяць.
Про це в своєму телеграм-каналі пише народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.
Холодов нагадує, що 5 грудня 2019 року Верховна Рада ліквідувала корупційні "авторизовані майданчики" в сфері оцінки нерухомості, більш відомі як "майданчики Яценка".
"Ідея була такою: не тільки усунути посередників, а й розробити систему автоматичної оцінки нерухомості. Раніше продавець нерухомості був зобов'язаний оцінити її перед продажем у оцінювача, і оцінка кожного об'єкта мала співвідноситись із середньою ціною по ринку. Такий контроль дозволяв державі стежити за тим, щоб оцінювачі не занижували вартість нерухомості - і, відповідно, не занижували суму податку від продажу. Реформа передбачала, що з 1 липня 2020 року вся оцінка буде автоматизована, і до оцінювачів потрібно буде звертатися тільки в разі незгоди - тобто добровільно. Це були б поодинокі випадки, якісь складні об'єкти. Реформа дозволила б величезній кількості громадян заощадити на оцінці нерухомості", - написав Холодов.
Нардеп наголошує, що Верховна Рада проголосувала за реформу з розрахунку, що ФДМ до 1 липня 2020 року розробить і впровадить автоматизовану оцінку, але ФДМ свою частину роботи провалив.
"На те, щоб розробити систему автоматизованої оцінки нерухомості, у Фонду держмайна було пів року. Система повинна була запрацювати 1 липня 2020 року. Це було профільне завдання - підзаконні акти, бюджетування, планування, технічне завдання, тендер, розробка, тестування, впровадження. З 1 липня був скасований контроль оцінювачів, і тепер нерухомість вартістю в $ 500 тисяч можна оцінити в $ 100 тисяч, а квартиру за $ 100 тисяч - в $ 40 тисяч, заплатити набагато менше податків - і ніхто не може це зупинити. Експерти ринку підрахували, що збитки держбюджету - тобто недоотримані податки від продажу нерухомості, - приблизно 500-600 мільйонів гривень на місяць. Таким чином, за чотири місяці бюджет недоотримав приблизно 2-2,4 млрд грн податків. Я вважаю, що персональну відповідальність за провал найважливішої для країни реформи несе глава Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, який виявився нездатним виконати свій же власний план", - написав Холодов.
"Я вже писав про це в серпні, але за три місяці, які пройшли з мого першого звернення, ситуація так і не зрушилася з мертвої точки", - додав нардеп Андрій Холодов.
Як повідомлялося раніше, народний депутат Андрій Холодов заявив про те, що проти глави ФДМ Дмитра Сенниченка відкрито 6 кримінальних проваджень і в Раді збирають підписи під проєктом постанови ВРУ про відставку Сенниченка.
Будь ласка, зачекайте...
Главу ФГИ теперь расстреляют.
Если кто то теряет, то кто то другой находит!
18 июля 2018г. ФГИУ с невероятной скоростью и упорством запустил коррупционную аферу, создал так называемые платные "оценочные площадки". Эти площадки стали частным, ничего не делали, только брали отчет и передавали ФГИУ. То есть было введено промежуточное паразитное передаточное звено, которое собирало деньги. Притом аппетиты у него стали расти и уже за отчет требовали в среднем 1800 грн. И уже предусматривалось увеличить до 3000 грн. Государство от этого ничего не имело.
Чтобы убрать эти оценочные площадки, введенные ФГИУ, пришлось приложить много усилий общественности, оценщикам, главному научно-экспертному управлению парламента, только когда уже вмешалась ВР, удалось с боем аннулировать эти площадки. Верховная Рада приняла закон о ликвидации этих площадок. За проголосовало 378 народных депутата.
По большому счету необходимо было уже тогда наказать конкретно тех в ФГИУ, кто внедрил эти площадки. Но этого не было сделано.
Казалось, что добро победило, ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы выкачки денег с населения, которую сам придумал и внедрил. Верховная Рада проголосовала за реформу из расчета, что ФГИУ до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную оценку.
Но это не произошло ФГИУ (государственный орган) упорно не желает, чтобы деньги шли в казну государства, уже ноябрь, автоматизированная оценка так и не заработала. Госбюджет потерял 2 млрд из-за того, что ФГИУ провалил внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости и продолжает дальше терять деньги. Хочется надеяться, что в этот раз, наконец кто-то заступится за государство Украина.