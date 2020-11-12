ДБР розслідує два провадження щодо рішення КС: попросив долучити до матеріалів "плівки Вовка", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують два провадження щодо резонансного рішення Конституційного Суду України.

Про це народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив журналістам після допиту в ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні мене допитали як заявника і як свідка у справі стосовно оцінки дій суддів Конституційного суду. Слідчий ДБР мені повідомив, що розслідується два провадження. Перше за ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища і друга – ст. 109 - захоплення державної влади. Саме за цією статтею я подав заяву про злочин. Зараз є клопотання про об'єднання цих справ в одну, щоб слідчі дії проходили паралельно", - сказав Юрчишин.

Депутат додав, що попросив слідчих долучити до справи щодо суддів Конституційного суду матеріали провадження проти суддів Окружного адмінсуду Києва, тому що вважає, що у тих матеріалах є "підтвердження злочинних дій суддів КС".

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Також Юрчишин повідомив, що подав клопотання про допити секретаря РНБО Олексія Данілова та секретаря Офісу президента Андрія Єрмака стосовно російського впливу на Конституційний суд.

Разом з тим депутат зазначив, що слідчий запитував його стосовно порушення регламенту Конституційного суду суддями КС.

"Я порадив слідчому по цьому питанню звернутися до представників Верховної Ради та президента у КС пані Совгирі та пана Веніславського, оскільки вони були безпосередніми учасниками процесу", - сказав він.

Крім того, за словами Юрчишина, він пояснив слідчому, що КС вийшов за межі своїх повноважень, оскільки протлумачив не лише ті положення законів, про які його запитували, а також пояснив, що рішення КС щодо е-декларування є необгрунтованим, що доводиться окремими думками суддів КС Сергія Головатого та Василя Лемака.

Депутат додав, що звернув увагу слідчого і на заяву НАЗК щодо блокування через рішення КС призначення на посади осіб, обраних на місцевих виборах. Оскільки агентство не може здійснити спецперевірки щодо цих осіб.

Крім того, Юрчишин додав, що КС втрутився в діяльність Верховної Ради, оскільки лише вона встановлює ступінь відповідальності за недостовірне декларування.

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"Слідчий мені повідомив, що створено слідчу групу, яка зараз збирає дані, допитує свідків, перевіряє їхні свідчення, а справу розслідує департамент, який розслідує також майданівські справи", - сказав депутат.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.