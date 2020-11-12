Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" Ігор Копитін, член комітету з оборони і безпеки Верховної Ради, прокоментував скандал навколо закупівлі САУ "Дана" в Чехії.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На засіданні комітету з оборони заступник міністра оборони Миронюк повідомив про намір МО закупити значну кількість самохідних гаубиць "Дана" М2, які зняті з озброєння в Чехії. Ціна закупівлі - дуже висока. Викликає здивування, що Міноборони знову повертається до цього проєкту, який вже не раз був відхилений. Протягом року зірвано фінансування з цілої низки оборонних програм, однак Міноборони намагається значні кошти держоборонзамовлення витратити на "Дану". Ця пропозиція зустріла різку критику кількох народних депутатів - членів комітету. Я також категорично проти даного проєкту, впевнений, що комітет рішення Міноборони щодо закупівлі "Дан" не підтримає", - навів цитату Копитіна Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Ми готуємося Європу завойовувати ? (( Почитайте ті коментарі де ТТХ цього "воза" викладені , чи задля неї будемо автобани на передову будувати ? (( P.S. боєкомплекти до неї закінчилися разом з "феєрверком у Калинівці " , для чого ці "таратайки" Україні ? Навіть паради тепер скасували то хоча б там проїхала .......
хіхіл її віддав
І комент написав..
Рукопожатий Офшор™
Коли вас питають «а какая разніца?»
спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
яку просто один раз вже з'їли.
Не дякуйте.
Была бы та же «дана» под 155 мм - все бы только рукоплескали ....
вместо того, чтобы (по аналогии) купить для поездок в село «бугатти»... ни запчастей, ни официального сервиса, ни инфраструктуры для его эксплуатации, ни опыта вождения таких гиперкаров, ни-че-го...
https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=YouTube%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
дальность 20 км
стоимость - 7 тыс. долларов (всего то !!!!)
Эффективность нового украинского оружия очень высока. Стоит отметить, что
16 боеприпасов «Квитнык-Е» способны выполнить работу 800 обычных снарядов.
Читать полностью на https://enovosty.com/armiya/full/128-upravlyaemyj-artillerijskij-snaryad-kvitnyk-e
А УКРАИНСКОЕ СБУ ОПЯТЬ СПИТ ????
Темп вогню 4-6 постр./хв
Дальність вогню:
Максимальна 35-40 км (!!!!) уламково-фугасним,
45-60 км (!!!!) активно-реактивним снарядом
Дана:
Дальність вогнюЕфективна 18.7 км Максимальна 20 км
наша Богдана лупить в 2 рази дальше і це СВОЯ артсистема, тобто, незалежність виробництва і розвиток нашого ВПК !!!
Таран - кремлівський врєдітель !!!!
хоче купити чужий "вчорашній день" по скаженим цінам
чи ти не знаєшь як Богдани, та й ті ж Дани на світі робляться
який автомат у Дани:
- темп стрільби - 1ша хвилина: 5 пострілів за хвилину
- темп стрільби - постійний: 4 постріли за хвилину
Богдана:
Темп вогню 4-6 постр./хв
у автоматичного Арчера Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину.
альо, дальність у Богдани в 1,5 - 2,0 рази більша !!!!!