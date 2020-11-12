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Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що нові карантинні обмеження повинні бути єдиними для всіх, а влада не буде продовжувати карантин вихідного дня, якщо ситуація покращиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Степанов нагадав, яка мета нових обмежень.

"Нам дуже важливо зменшити контакти, ланцюг передачі інфекції. Ми розуміємо, що якщо люди на вихідні максимум, куди можуть піти - це за продуктами харчування, або піти погуляти на вулицю, таким чином, контакти між людьми будуть мінімальними в ці дні", - зазначив глава МОЗ.

Степанов також відповів на питання, чи правда, що церквам дозволили не дотримуватися карантину вихідного дня.

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"Питання справедливості - найголовніше. Я досить жорстко відреагував на розміщений в соцмережах пост "Епіцентру"(про те, що в магазинах мережі "вводять 72-годинну п'ятницю". - Ред.), Я вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими (для всіх - Ред.) ... У нас встановлено, що будь-які заходи можуть проводитися (за участю. - Ред.) не більше 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту і дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков", - заявив міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Цей карантин вихідного дня придумали слуги диявола, щоб не пустити людей до таїнств церкви - святої сповіді та святого причастя.
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12.11.2020 15:49
+2
Закрывать не надо. Свято место пусто не бывает. Воинствующие безбожники нам без надобности. А вот с налогами мысль верная
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12.11.2020 15:51
+1
Церкви нужно закрыть,налоги от предоставления магических услуг они все равно не платят.
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12.11.2020 15:46
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Попы стёпины запреты и видали, и вертели. Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 7668
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12.11.2020 15:35 Відповісти
Цей карантин вихідного дня придумали слуги диявола, щоб не пустити людей до таїнств церкви - святої сповіді та святого причастя.
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Разве эпидемия это не промысел Божий?
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Епідемії послані людям щоб вони побачили свою слабкість і наблизились до Бога. А слуги диявола намагаються ускладнити шлях до Бога, вигадуючи карантини та заборони.
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12.11.2020 18:59 Відповісти
таких тупарей-бунтарей как ты расстреливали солдаты за злостное распостранение чумы через церкви.
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12.11.2020 20:27 Відповісти
певчих и штатных бабок больше...... Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 3278
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12.11.2020 15:40 Відповісти
почему не 21 или 19 или 38 ? Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 9302
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12.11.2020 15:43 Відповісти
...на один квадратний метер Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 1576
"степанов" напевне не розуміє, що щільність заповнення певного приміщення має подаватися в кількості людей на площу.
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Церкви нужно закрыть,налоги от предоставления магических услуг они все равно не платят.
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12.11.2020 15:46 Відповісти
Закрывать не надо. Свято место пусто не бывает. Воинствующие безбожники нам без надобности. А вот с налогами мысль верная
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12.11.2020 15:51 Відповісти
Свидетели секты Гундяева, в оккупированной Киево-Печерской лавре, твои рекомендации на бую вертели. Как сказал наместник лавры Павел -" нарушения есть, но ведь люди хотят прийти к богу," При такой риторике, "дорога к Богу" может стать реально в разы короче
29 ИЮЛЯ 2020, СРЕДА, 10:15

Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 3543
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 2943

....
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Как у Тарантино в "От заката до рассвета" Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 6957? А Сальма Хайек будет?
Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 2038
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12.11.2020 15:59 Відповісти
Для того щоб в церкві не зарзитись вірусом від доктора Баріка потрібно вилизати дошку з зображенням святих чітко по горизонталі знаком "-" ; православним - з права на ліво, католикам - з ліва на право.
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12.11.2020 16:27 Відповісти
А я бы их для начала налогом обложил.
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12.11.2020 16:44 Відповісти
церковных сумасшедших, распостраняющих заразу, надо надо расстреливать, как это делал генерал-поручик Еропкин. Даже в те времена уже знали, что верун - это полоумная крыса с заразой.
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12.11.2020 20:33 Відповісти
і що ви зробили як органи держ. влади? дн була поліція, прокурори, НГУ? де було блокування храмів з дотриманнім масочного режиму та й інші дії? Спустили до повного пиз...цю? ось і маємо 12 тис. ховрих нових за добу!
пі...ри!
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14.11.2020 20:20 Відповісти
 
 