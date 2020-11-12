Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм

США готові і далі відігравати важливу роль в забезпеченні національної безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

За його словами, Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку США.

"Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у Президенти Джозефа Байдена, і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки", – сказав Ігор Жовква.

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Заступник керівника Офісу Президента України висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

"А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана", – розповів він.

Ігор Жовква також зауважив, що в питанні боротьби з корупцією бачення Президента України Володимира Зеленського та потенційного майбутнього Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена цілковито збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також Президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал.

"Тут я сподіваюсь і впевнений у тому, що майбутній Президент Сполучених Штатів буде нашим союзником", – зазначив Ігор Жовква.