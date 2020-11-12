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Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм

США готові і далі відігравати важливу роль в забезпеченні національної безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

За його словами, Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку США.

"Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у Президенти Джозефа Байдена, і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки", – сказав Ігор Жовква.

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Заступник керівника Офісу Президента України висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

"А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана", – розповів він.

Ігор Жовква також зауважив, що в питанні боротьби з корупцією бачення Президента України Володимира Зеленського та потенційного майбутнього Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена цілковито збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також Президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал.

"Тут я сподіваюсь і впевнений у тому, що майбутній Президент Сполучених Штатів буде нашим союзником", – зазначив Ігор Жовква.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
то-то вы все поболели от счастья)
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12.11.2020 15:46
+9
То що, Бєнєдіктова вже не буде викликати Джо на допит? Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 1009
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12.11.2020 15:48
+6
Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 2946
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12.11.2020 15:50
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то-то вы все поболели от счастья)
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12.11.2020 15:46 Відповісти
Позиція Байдена буде розгромною для Зеленського та його уряду. Як тільки Байден стане Президентом, Україну очікують страшні часи. Почнуть репресії по відношенню до всіх представників команди Зеленського та коломойського. Їх почнуть арештовувати по всьому світу, блокувати їх активи та операції. порошенко буде намагатись максимально використати своє знайомство з Байдено для ліквідації своїх політичних опонентів. І це добре, нарешті коломойського посадять в тюрму, а потім вже і порошенка, бо хто ж порошенку простить таку співучасть в переслідуваннях. В команди Зеленського є всього два місяці щоб посадити порошенка в тюрму, інакше їм кізда.
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12.11.2020 15:56 Відповісти
Бугага
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12.11.2020 17:38 Відповісти
В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.


На Тау Ките

Живут в красоте,
Живут, между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
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12.11.2020 15:47 Відповісти
То що, Бєнєдіктова вже не буде викликати Джо на допит? Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 1009
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12.11.2020 15:48 Відповісти
Она спихнула на сабакава, а тот, в свете выиграла Байдена на выборах, тупо дело слил...
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12.11.2020 15:51 Відповісти
Надо срочно ещё одно уголовное дело завести!
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Но зелепуту с дерьмаком, пользуясь предоставленной возможностью обслуживания в Феофании, свои ... нужно растягивать прямо сейчас...
За буризму и травлю своего сына байден карлика с агентом фсб по голове не погладит....
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12.11.2020 15:49 Відповісти
Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 2946
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12.11.2020 15:50 Відповісти
Нам тоже. Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453
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12.11.2020 15:53 Відповісти
Драть будут гуманно...с ваЗЕлином...да??
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12.11.2020 15:55 Відповісти
Это кого, как. Беню с ваЗЕлином, а вот дЕрьмака без. У него статья другая будет.
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12.11.2020 16:15 Відповісти
Время покажет как Байден проявит себя по отношению к Украине. Будет ли реальная помощь с реальным результатом? В любом случае, у многих есть ещё надежда на США, бесхребетную политику которой в последние годы, связывали с "пророссийским" Трампом. Но чтобы окончательно всё поняли, что нужно рассчитывать только на себя, и нет в политике никаких друзей, а есть только ситуативные союзники, и нужно правления Байдена. Для внесения ясности в головы оптимистов, так сказать.
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12.11.2020 16:04 Відповісти
А бубочка про це знає,про сигнали?Може то "сигнали" після коксу чи айкосу?Визначайтеся вже йолопи з жОПи)))
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12.11.2020 16:16 Відповісти
Оптимізм це Байтрактор над Карабахом, а тут торгівля Україною світовими геополітичними гравцями.Прицьому на думку українців їм начхати!
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12.11.2020 16:22 Відповісти
Целая кипа поздравлений от иностранных лидеров Байдену застряла в Госдепартаменте- Трамп не дает ему доступа к этим посланиям Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм - Цензор.НЕТ 5739
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12.11.2020 17:12 Відповісти
Ага,нагнут Зелю и его тимуровцев прямо очень оптимистично. Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм - Цензор.НЕТ 3849
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12.11.2020 17:20 Відповісти
заслужили, ибо нехрен лезть в чужие выборы тупой мордой
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12.11.2020 17:26 Відповісти
Які нах сигнали? Азбукою Морзе? Ніхто за нас не буде звільняти окуповані території.
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12.11.2020 17:43 Відповісти
 
 