У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення
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Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів концерну.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
"Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовленням підприємств-учасників Концерну", - йдеться в заяві.
У власності "Укроборонпрому" перебуває понад 11 млн кв.м. нерухомості, з яких понад 210 000 кв.м. - нерухомість, не задіяна у виробничих процесах підприємств концерну, і може бути продана або передана в оренду.
"Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств", - прокоментував своє призначення Найєм.
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Чегой-то не так:
Там таукитайская братия
Свихнулась, по нашим понятиям.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
а много ли, здесь, в Украине таких "успешных" афганцев....или Брат-2 ?!
И куда засунул свою открытость "антикоррупционер", когда засекретил свою зарплату?
А я помню в первые месяцы войны 2014, пост Наема в Контакте, обращение к российским журналистам . Типа, кого из российских пропагандонов не пропустили в Украину украинские пограничники, обращаться к нему за помощью. И действительно, Наем помогал некоторым россиянам проходить границу, несмотря на официальный запрет. Я так понимаю благодаря своим связям в силовых структурах, Наем решал кого пропускать на российско-украинской границе ..
Или помню репортажи Наема с АТО, о черством хлебе в ВСУ, видеоряд из которых с удовольствием использовали вражеские пропагандисты с Life TV/
Надеюсь контраразведка изучила те страницы деятельности Наема.
А кто его знает может он доверенным стал намного и намного раньше.
Вот интересно, когда в 2013 году Наем в своем фейсбуке призвал людей собираться на майдан, он тогда уже был доверенным лицом бени или нет?