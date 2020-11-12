УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13142 відвідувача онлайн
Новини Політика України
479 6
США (14476) Офіс Президента (1750) Жовква Ігор (132)

Відновлення посади спецпреда США по Україні дозволило б Штатам краще розуміти процес мирних переговорів, - заступник голови ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відновлення посади спецпреда США по Україні дозволило б Штатам краще розуміти процес мирних переговорів, - заступник голови ОП Жовква

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква не виключив можливості відновлення посади спецпредставника Держдепартаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Думаю, ми будемо порушувати це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно і важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Жовква укотре підкреслив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов'язання в рамках ТКГ і Нормандського формату, але для досягнення миру потрібно рух назустріч іншій стороні. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Читайте також: Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага.
Бо Штаты наверное не понимают, как можно одностороннее отступление называть разводом, а сдачу национальных интересов мирным процессом.

Спецпред США конечно сразу поймет, что дефолт выгоден, капитуляция важна, ложь это правда, а ЗЕ великий полководец и политик.
показати весь коментар
12.11.2020 16:08 Відповісти
Пора уже глупым омереканцам поучиться у нас, пусть вот послушают, шо им умный человек рассказывает.
показати весь коментар
12.11.2020 16:09 Відповісти
А я от пропоную для покращення процесу віддати Коломойського американському правосуддю. Госдеп США високо оцінив би цю потугу.
показати весь коментар
12.11.2020 16:11 Відповісти
УКРАИНЦЫ !!! - ВЫ так не переживайте кто будет президентом в США.И ШО ТАМ ДУМАЮТ ПРО НЯНКУ УКРАИНУ ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ !!! ВЫ ЭТО ДОКАЗАЛИ В 2013-2020 ГОДАХ И ДО СЕХ ПОР ДОКАЗЫВАЕТЕ !!! В ЕВРОАЕ САМЫЕ СВОБОДНЫЕ С РОЖДЕНИЕ УКРАИНЦЫ !!! вес МИР СЛУШАЕТСА ВАС !!! ВЫ ОСТАНАВИЛИ ванючую русскую мир жертвоя САБОЮ !!!
показати весь коментар
12.11.2020 16:23 Відповісти
УКРАИНЦЫ РАДНЫЕ оставте в пакое США ))) речите рак-каторый называетса КОРРУПЦИЯ- это вашое слабое место с начале КИЕВСКОГО РУСЬи -если этого знаю Я УКРАИНЕЦ значет этим каждый раз исползует русские.думаете если лилипут уйдет в УКРАИНЕ БУДЕТ МИР ))) ошибаетец .у следушего тотже КОЗЫР остаетса в калоде.Я не собераюс сровниват 36 калод с УКРАИНОЙ - но знайте русские играют с 45 калодами )))
показати весь коментар
12.11.2020 16:28 Відповісти
Байден не те, що агент чийсь-це звичайний корупціонер, який торгував своєю посадою з росіянами напряму і чере Бурісма, з китайцями, казахами і ще чорт зна із ким. Він вам «допоможе», ога. Обама хоч ковдри прислав...
показати весь коментар
12.11.2020 16:37 Відповісти
 
 