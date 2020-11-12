Відновлення посади спецпреда США по Україні дозволило б Штатам краще розуміти процес мирних переговорів, - заступник голови ОП Жовква

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква не виключив можливості відновлення посади спецпредставника Держдепартаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Думаю, ми будемо порушувати це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно і важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Жовква укотре підкреслив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов'язання в рамках ТКГ і Нормандського формату, але для досягнення миру потрібно рух назустріч іншій стороні. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

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