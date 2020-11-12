В Офісі генпрокурора розповіли, чого чекають від третього раунду переговорів з Іраном щодо збитого українського літака

Наступний раунд переговорів про хід розслідування причин катастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані в січні 2020 року, відбудеться в грудні. Переговори відбудуться в Києві.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"На початку грудня переговорна група збирається знову в Києві і хотілося би предметно і детально обговорювати результати слідства, а не вкотре слухати обіцянки про співпрацю", - зазначив він.

Він також розповів, що під час останньої зустрічі з іранською стороною нашим правоохоронцям вдалося ознайомитися з результатами слідчого експерименту, який був проведений їхніми колегами. Він не зміг прокоментувати подробиці, посилаючись на обіцянку, дану іранській стороні, але підкреслив, що питань тепер стало більше, ніж відповідей.

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Відповідаючи на запитання про результати експертиз, проведених слідством в Ірані, уточнив, що для повноти картини не вистачає деталей.

"Вони згадали про роботу 6 експертних комісій. На словах були озвучені певні висновки з військово-технічного звіту іранської сторони і тому можу говорити про певний прогрес у переговорному процесі. У цьому раунді нам стала зрозуміла їхня версія подій, їхнє уявлення про те, що трапилося, але для повної картини потрібні деталі, - розповів Мамедов. - Ми, зі свого боку, ще взимку провели слідчий експеримент з імітації роботи системи "ТОР", проаналізували понад 75 джерел фото і відео в соціальних мережах і YouTube, завантажених місцевими жителями, які стали свідками катастрофи. У квітні призначили комплексну криміналістичну експертизу, яка в рамках нашого слідства дасть відповіді на багато запитань, деталі причин катастрофи, обставини влучання ракети".

Повний текст інтерв'ю з Гюндуз Мамедовим читайте за посиланням.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.