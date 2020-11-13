ФРУ просить прем’єра не закуповувати металопродукцію в іноземних компаній

Роботодавці України звернулися до прем’єр-Дениса Шмигаля з проханням не допустити закупівлю за кордоном продукції машинобудівної та металургічної галузей, яку можуть виготовити українські підприємства. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра.

"Підприємства України зі здивуванням дізналися зі 3M, що українська делегація днями відвідала Казахстан з метою проведення переговорів на предмет закупівлі у місцевих виробників рухомого складу та іншої залізничної продукції для потреб модернізації Укрзалізниці. Мова йде про продукцію металургійної та машинобудівної галузей, зокрема локомотиви, рейки, залізничні колеса та стрілочні переводи", - сказано у листі.

Ця інформація викликає занепокоєння, зазначають роботодавці, адже зараз українська промисловість переживає важкі часи через пандемію COVID-19 та падіння попиту на продукцію.

"За 9 місяців цього року, у порівнянні з минулим, скорочення промислового виробництва сягнуло 7%, у металургії – 7,6%, у машинобудуванні – 20,6%. Виготовлення вантажних вагонів зменшилось на 72%. Майже все металургійні та машинобудівні підприємства борються за кожне замовлення, намагаючись не скорочувати працівників та зберегти робочі місця. Крім того, незважаючи на відверто важке становище, підприємства продовжують перераховувати до бюджетів усіх рівнів мільярди гривень податків та зборів", - наголошують роботодавці та підкреслюють: українські підприємства можуть самостійно виконати всі державні замовлення. ФРУ також звертає увагу прем’єра на те, що Казахстан, на відміну від України, захищає власних виробників: українські підприємства не мають відкритого доступу до публічних закупівель Казахстану, адже вітчизняні підприємства захищені 30% ціновою преференцію на будь-яких державних тендерах.

"Федерація роботодавців виступає категорично проти того, щоб у публічних закупівлях кошти українських платників податків поповнювали бюджети інших країн, а українці, замість зайнятості та роботи на підприємствах, поповнювали ряди безробітних", - наголошується у листі.

Щоб уникнути такої ситуації, роботодавці просять прем’єра створити передумови для розвитку та модернізації вітчизняного виробництва. Для цього необхідно розробити та впровадити обов’язкові критерії "локалізація" та "місцева складова" у інфраструктурних проектах, зокрема Укрзалізниці та проекті "Велике будівництво", а також внести на розгляд Кабміну постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо закупівель техніки галузі машинобудування з використанням нецінового критерію оцінки".

Як відомо, у програмі Кабміну до 2024 року заклали оновлення 5 тис. км залізничного полотна. Це означає, що потрібно щороку реконструювати мінімум 530 км полотна, капітально ремонтувати близько 1000 км, і ще 576 км - комплексно оновлювати. Для виконання подібних планів треба близько 600 тон рейок. "Такий обсяг українські металургійні підприємства цілком можуть забезпечити", – порахував Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ повідомляли про те, що член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун, паралельно входить ще й до ради директорів "Казахстанських залізниць", і лобіює інтереси компаній Казахстану.

"Починаючи від закупівлі масел та поставки нових коліс для рухомого складу компанією "Проммашкомплект" – їхня продукція зараз сертифікується в Україні під його (Куна – ред.) "патронатом" і закінчуючи рейками "Актюбінського рельсобалочного заводу". Це казахстанське підприємство вже сертифікувало своє виробництво за українським ДСТУ та готується взяти участь у масштабному тендері на закупівлю 21 тис. тон рейок. При тому, що і масла, і рейки нічим не гіршої якості виробляють в Україні", – повідомляв "Главком".