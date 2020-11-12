Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів
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Кабінет Міністрів України скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь і наглядових рад АТ "Укрзалізниця", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).
Відповідні розпорядження №1387-р, 1388-р і 1389-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше заробітні плати голів згаданих підприємств, згідно з рішенням Кабміну, на період карантину, введеного з метою протидії поширення СOVID-19, були обмежені до 47,2 тис. грн.
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+13 саша паламарчук
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