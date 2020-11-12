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Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь і наглядових рад АТ "Укрзалізниця", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Відповідні розпорядження №1387-р, 1388-р і 1389-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше заробітні плати голів згаданих підприємств, згідно з рішенням Кабміну, на період карантину, введеного з метою протидії поширення СOVID-19, були обмежені до 47,2 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату
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Топ коментарі
+16
Пакращення від народного сцикуна!

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 9617
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12.11.2020 16:24
+13
А за що підвищувати зарплати? Війна не закінчилась, епідемія не закінчилась, результати роботи жахливі. За що платити великі гроші?
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12.11.2020 16:25
+13
Бо 73% лохів хай бачать як поліпшилося життя, але не у них. Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 713
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12.11.2020 16:29
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Пакращення від народного сцикуна!

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 9617
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12.11.2020 16:24 Відповісти
А за що підвищувати зарплати? Війна не закінчилась, епідемія не закінчилась, результати роботи жахливі. За що платити великі гроші?
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12.11.2020 16:25 Відповісти
Бо 73% лохів хай бачать як поліпшилося життя, але не у них. Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 713
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12.11.2020 16:29 Відповісти
а всем остальным - карантин...
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12.11.2020 16:57 Відповісти
Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів - Цензор.НЕТ 9368
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12.11.2020 20:44 Відповісти
Для них це не великі. Дуже багато грошей потрібно, що б содЄржать яхти-віли за кордоном та під Києвом які вони купили на крадені гроші. Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 838
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12.11.2020 16:31 Відповісти
Может для них и не большие. Только не одна руководящая рожа от повышенных зарплат не отказалась, и как это оправдывает брехуна в кресле президента?
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12.11.2020 16:40 Відповісти
Никак не оправдывает. Так же не оправдывает и 73% от пришедших на голосование зебилов.
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12.11.2020 19:03 Відповісти
Зебилы он и есть зебилы. А вот вопросов к их пастуху уже набралось достаточно
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12.11.2020 19:14 Відповісти
А в мене особисто до зебіла ніяких питань немає. Я прекрасно знав який з нього буде преЗЕдент. Вірніше не президент, а клован. Він хтів приколотись, а зебіли взяли тай вибрали Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів - Цензор.НЕТ 4485
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12.11.2020 20:32 Відповісти
Теперь вы знаете где просить милостыню на хлеб для внуков и детей.(Приходить желательно с топором)
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12.11.2020 20:01 Відповісти
Лещенко уклав фінансову угоду на 5 років з олігархом Григоришиним (ДОКУМЕНТ) https://antikor.com.ua/articles/123831-leshchenko_uklav_finansovu_ugodu_na_5_rokiv_z_oligarhom_grigorishinim_dokument
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12.11.2020 16:26 Відповісти
Ну так за, что они проголосовали в 2019 году, то и получили. Чего их жалеть?
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12.11.2020 16:30 Відповісти
А вас, убогого, всю жизнь кто то грабит. Прямо с роддома. Там у вас пелёнку акушерка с подгузником стырила, вот вы умом тога то слегка и того, тронулись. Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів - Цензор.НЕТ 9773
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12.11.2020 17:24 Відповісти
И тарифы на газ каждый месяц повышать. До полного, так сказать, оргазма радости "Мы их сделали!!!"
Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 5904
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12.11.2020 16:46 Відповісти
На Тау Ките
Живут в красоте
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12.11.2020 16:28 Відповісти
Зелёные мародёры!
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12.11.2020 16:32 Відповісти
Чудова новина! Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 5082 Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 8947 Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 8947
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12.11.2020 16:32 Відповісти
падайте беднаму с-кату базилио!
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12.11.2020 16:33 Відповісти
от прям от сердца отлегло! бидоси, как выживали-то на такие крохи. Надо срочно компенсацию им запилить из бюджета или из ковидного фонда, если там хоть что-то осталось
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12.11.2020 16:36 Відповісти
Благодаря этому "мудрому" решению теперь средняя заработная плата украинца снова выросла)
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12.11.2020 16:58 Відповісти
Браво зекоманді, браво - епоха зубожіння закінчилася. Вчителі вже по 4000$ отримують, на черзі пенсіонери.
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12.11.2020 17:53 Відповісти
А чого ж найнайбільш нужденні!
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12.11.2020 18:19 Відповісти
 
 