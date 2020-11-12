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Новини Політика України
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Одеса (4024) Скорик (31)

За вилучені у Голубова підроблені бюлетені на користь Скорика багатьом світять кримінальні справи, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За вилучені у Голубова підроблені бюлетені на користь Скорика багатьом світять кримінальні справи, - Таран

Український політичний експерт Віктор Таран прокоментував ситуацію з вилученням фальшивих бюлетенів з офісу Дмитра Голубова в Одесі.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скорик в Одесі, здається, все ... Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ. У сухому залишку маємо наступне: Фігурантам, зокрема Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.

Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів", - пише політтехнолог.

На думку експерта, зараз у цих політиків будуть серйозніші проблеми, ніж програш на виборах.

"Руйнуються "сітки" ОПЗЖ. Люди масово звертаються в правоохоронні органи, віддаючи перевагу свободі перед тисячею гривень.

Скільки таких пачок бюлетенів у розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади", - впевнений Віктор Таран.

Читайте також: Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова
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Топ коментарі
+11
Многим светят, но никого не посадят За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 5590
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12.11.2020 16:54
+5
За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Та порешают , цеж Украина .
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12.11.2020 16:53
+3
Зима...Труханов торжествуя...Ну в общем, деньги есть, конкурентов нет.
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12.11.2020 16:53
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За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Та порешают , цеж Украина .
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12.11.2020 16:53 Відповісти
Многим светят, но никого не посадят За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 5590
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12.11.2020 16:54 Відповісти
Зима...Труханов торжествуя...Ну в общем, деньги есть, конкурентов нет.
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12.11.2020 16:53 Відповісти
Это не самый плохой вариант. Труханов, по крайней мере с Киевом договорился, Скорик же упоротый рашист, выберут его - завтра ОНР.
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12.11.2020 16:57 Відповісти
Фанат «Черноморца» прислал мне в Бруклин кое-что про экс-губернатора.
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
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12.11.2020 20:22 Відповісти
Шнырь. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 7230
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12.11.2020 16:53 Відповісти
"кто шныренку на шныря накапал"? За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 2982
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12.11.2020 16:58 Відповісти
Там Хмырь. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 9619
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12.11.2020 17:05 Відповісти
То что назвали ..поддельные бюллетени... , это агитпродукция которую раздают в качестве шпаргалки как надо голосовать, естественно с материальной помощью ! Так что за это их ни кто не осудит и ни кого не посадят, а то что наехали на скорика хорошо, единственно в выиграше остался вор и бандит труханов и гражданин рашки между делом, так что реально пострадают только продажные избиратели, но это и поделом !
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12.11.2020 17:00 Відповісти
визитку путіна там ще пошукайте...
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12.11.2020 17:00 Відповісти
Мало того что эти обшарпанные дегенераты януковцы расклеивали свою агитацию в день тишины, так ещë и чужие бюлетени воровали.Вата за дегерата.
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12.11.2020 17:08 Відповісти
Світитимуть, але не через тюремні грати.
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12.11.2020 17:13 Відповісти
СБУшники сами подкинули, сами разоблачили, сплошной профит и слава Украине )))
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12.11.2020 17:14 Відповісти
Это все понты, они все члены одной пропутинской банды, быдлячая одесса имеет такой же менталитет,. как и донбасс
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12.11.2020 17:14 Відповісти
Ой, у трухана труханы вспотели и зелебобики решили подмогнуть информационным высером? Трухлявому звиздец... полюбому. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 4786
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12.11.2020 18:17 Відповісти
 
 