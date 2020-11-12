За вилучені у Голубова підроблені бюлетені на користь Скорика багатьом світять кримінальні справи, - Таран
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Український політичний експерт Віктор Таран прокоментував ситуацію з вилученням фальшивих бюлетенів з офісу Дмитра Голубова в Одесі.
Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Скорик в Одесі, здається, все ... Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ. У сухому залишку маємо наступне: Фігурантам, зокрема Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.
Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів", - пише політтехнолог.
На думку експерта, зараз у цих політиків будуть серйозніші проблеми, ніж програш на виборах.
"Руйнуються "сітки" ОПЗЖ. Люди масово звертаються в правоохоронні органи, віддаючи перевагу свободі перед тисячею гривень.
Скільки таких пачок бюлетенів у розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади", - впевнений Віктор Таран.
Будь ласка, зачекайте...
Та порешают , цеж Украина .
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8