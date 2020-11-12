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Новини Суспільство
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Епіцентр (30) Геращенко Антон (925)

"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мережа магазинів "Епіцентр" після роз'яснень у МВС ухвалила рішення про дотримання карантинних заходів.

Про це на сторінці в мережі Facebook заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після роз'яснень, отриманих сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, керівництво мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" ухвалило рішення про дотримання карантинних обмежень прийнятих Кабінетом Міністром, про що зробило відповідну заяву на своєму інтернет сайті", - сказано в повідомленні.

За словами Геращенко, органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Глава МОЗ Степанов був обурений рекламою магазину.

Читайте також: Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко
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Топ коментарі
+13
в эпицентре расставили в зале стенды с водичкой и консервами - и попали под определение продуктового/хозяйственно бытового магазина. а гондоны и смазка для анала на кассе - под определение аптеки. шах и мат.
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12.11.2020 17:03
+6
эпицентр похоронит зеленую власть))))
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12.11.2020 16:58
+4
Рыги оборзели
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12.11.2020 17:11
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судячи з усього, епіцентр вас відшмагає в хрипле зелене гірло
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12.11.2020 16:57 Відповісти
"Эпицентр" принял решение о соблюдении карантинных мер, МВД и Нацполиция это проконтролируют, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1239
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12.11.2020 16:59 Відповісти
емае... где же я теперь куплю себе топор, что бы всех зарубать.... и бензопилу что бы распилить ? прийдется отложить до понедельника ?
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12.11.2020 16:57 Відповісти
Был бы Гризодубо, то подсказал бы насчет топора.
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12.11.2020 17:24 Відповісти
эпицентр похоронит зеленую власть))))
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12.11.2020 16:58 Відповісти
в эпицентре расставили в зале стенды с водичкой и консервами - и попали под определение продуктового/хозяйственно бытового магазина. а гондоны и смазка для анала на кассе - под определение аптеки. шах и мат.
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12.11.2020 17:03 Відповісти
Можно будет как и весной заказать товар и забрать его самовывозом или оформить доставку.
Эта информация есть на сайте епика.
То есть как бы не работают, но купить можно.
А можно просто приехать вы окошко заказать и тебе вынесут (или проведут в магазин)
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12.11.2020 17:08 Відповісти
Ну как бы магазы это не гендели для тусовок, туда люди идут купить что-то нужное. То что любого типа магазины закроют на выходные, просто увеличит потоки людей в рабочиие дни, в чем смысл?
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12.11.2020 17:09 Відповісти
А вот что бы мусора авакова следили\штрафовали, за соблюдением карантинных мер, на которые эицентр кладет болта, было бы даже очень кстати
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12.11.2020 17:11 Відповісти
Рыги оборзели
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12.11.2020 17:11 Відповісти
В апреле-мае, когда были закрыты все строительные рынки и маленькие строймагазинчики, эпицентр во всю торговал сторойматериалами и прочим. Можно было спокойно зайти в непродуктовый отдел и взять что-угодно, при этом продавцы сами подбегали и консультировали вас. Вот поэтому я против зеленых дурантинов! Если карантин, то для всех!
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12.11.2020 17:34 Відповісти
прекрасно, когда целый заместитель министра сообщает обществу, что какая-то сраная сеть строительных магазинов сооизволит выполнять решение кабинета министров.
стыд ...
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12.11.2020 17:37 Відповісти
Двойной Шабат?
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12.11.2020 17:46 Відповісти
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3188
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3692
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12.11.2020 17:52 Відповісти
антошка быстро отмазал бизнес своего босса))))
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12.11.2020 17:57 Відповісти
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 540
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12.11.2020 17:58 Відповісти
А що там не так? Я три рази їздив в Епіцентр там заміряли і температуру і вимагали носити маску. Ці зелені утирки доки всіх не знищать не заспокояться.
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12.11.2020 18:26 Відповісти
Все на карантин, а бизнес ублюдка депутата работает, и гребет профит в отсутствии конкурентов!
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12.11.2020 18:32 Відповісти
 
 