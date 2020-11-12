"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Мережа магазинів "Епіцентр" після роз'яснень у МВС ухвалила рішення про дотримання карантинних заходів.
Про це на сторінці в мережі Facebook заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після роз'яснень, отриманих сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, керівництво мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" ухвалило рішення про дотримання карантинних обмежень прийнятих Кабінетом Міністром, про що зробило відповідну заяву на своєму інтернет сайті", - сказано в повідомленні.
За словами Геращенко, органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19.
Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.
Глава МОЗ Степанов був обурений рекламою магазину.
Будь ласка, зачекайте...
Эта информация есть на сайте епика.
То есть как бы не работают, но купить можно.
А можно просто приехать вы окошко заказать и тебе вынесут (или проведут в магазин)
стыд ...