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Військова розвідка Росії координувала проєкт із фейками про катастрофу MH17, - розслідування Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ Події

Військова розвідка Росії координувала проєкт із фейками про катастрофу MH17, - розслідування Bellingcat

Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (військова розвідка Росії, відома також за традиційною абревіатурою ГРУ) координувало діяльність медіапроєкту Bonanza Media, який поширював фейки про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Bonanza Media – проєкт колишньої співробітниці телеканалу RT Яни Єрлашової і голландського блогера Макса ван дер Верффа, що просуває альтернативні версії катастрофи. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Спільної слідчої групи.

Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курирував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили білінги дзвінків і листування Чебанова, надані їм хакерами, і дійшли висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової до підконтрольної угрупованню "ЛНР" території для зйомок фільму про катастрофу.

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У лютому 2020 року Єрлашова також погоджувала з Чебановим промопост до іншого фільму про MH-17, а в травні – статтю голландського журналіста про судовий процес у справі про катастрофу.

У лютому 2020 рік видання Bonanza Media опублікувало закриті матеріали кримінальної справи про катастрофу MH17, після чого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вони підтверджують позицію Москви, що російський "Бук" не збивав літак. Насправді в опублікованих документах таких тверджень не було.

Об’єднана слідча група за підсумками розслідування дійшла висновку, що літак був збитий сепаратистами з установки "Бук", яку доставили з Росії. Суд у справі про катастрофу розпочався в Нідерландах у березні 2020 року, звинувачення висунуті трьом росіянам і одному українцю. За версією слідства, обвинувачені координували дії для отримання зенітно-ракетного комплексу з Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза". ВIДЕО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
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Топ коментарі
+15



olexander scherba

@olex_scherba

·11 ****.

День народження Стьопи Чубенка. Назавжди 16-річний герой України. 5 пострілів в голову. За любов до України. Ось така вона була - «російська весна».

Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 8386
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12.11.2020 17:26
+14
Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 383
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12.11.2020 17:13
+3
Советская пропаганда утверждала: деды воевали за мир и свободу. Российская пропаганда утверждает: внуки должны воевать за Россию. Советская пропаганда убеждала: деды воевали за то, чтобы внуки жили в мире и не знали, что такое война. Российская пропаганда убеждает: деды воевали, и теперь внуки должны воевать, чтобы быть достойными дедов. Воевать, чтобы воевать.
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12.11.2020 17:19
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Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 383
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12.11.2020 17:13 Відповісти
Байдену идёт цилиндр Дяди Сэма.
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12.11.2020 17:34 Відповісти
«Дедывоевали», или «Пусть рушится мир, лишь бы Россия была во главе процесса»
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12.11.2020 17:17 Відповісти
изображая советские годы как некий «золотой век», российская пропаганда прибегает к нехитрой манипуляции - она соединяет сталинское «величие» с брежневским «достатком», мифологизируя и то, и другое. Беда лишь в одном - эти «величие» и «достаток», даже если принять их за факты, никогда не существовали вместе, одновременно.
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12.11.2020 17:18 Відповісти
А в головах зомбілохів? Вялічіє і достаток існують апріорі!
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12.11.2020 17:21 Відповісти
Считай напр. у Антиколорадоса кретин высрал - блаблабла, но ""маму поздравляю шо Кмев освободили от муссолинистов".... я нихера не написал, просто подумал = когда же вы с мамами передохните, совки ублюдочные то.
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12.11.2020 17:29 Відповісти
А хтось мав сумніви?
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12.11.2020 17:18 Відповісти
Советская пропаганда утверждала: деды воевали за мир и свободу. Российская пропаганда утверждает: внуки должны воевать за Россию. Советская пропаганда убеждала: деды воевали за то, чтобы внуки жили в мире и не знали, что такое война. Российская пропаганда убеждает: деды воевали, и теперь внуки должны воевать, чтобы быть достойными дедов. Воевать, чтобы воевать.
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12.11.2020 17:19 Відповісти
Волк в самои делн не ел овец, а кот Вася люббит мышей, и дже поддает газку то..... мммм, как Ваське то приятно дарить газок всяким Ублбдкам то.... мммм, а Как они гащок Воспринимаюто .... о, я-я, не жмум, о---ууууумммм .... а самолет сбили масоны, окащывается
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12.11.2020 17:25 Відповісти



olexander scherba

@olex_scherba

·11 ****.

День народження Стьопи Чубенка. Назавжди 16-річний герой України. 5 пострілів в голову. За любов до України. Ось така вона була - «російська весна».

Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 8386
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12.11.2020 17:26 Відповісти
Що може продукувати країна ФЕЙК?. Злодій не може бути "святим". Уся історія каїни "Ф" БРЕХНЯ!
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12.11.2020 17:30 Відповісти
російські свині доволі часто використовують такий підхід - закадають своїх агентів в яку-небудь країну, наприклад, Німеччіну, відкривають так за свої бапки який-небудь сайт або змі під гучною назвою "джерман-тру-ньюз-тудей-бєрлін-медіа" і починаються розповсюджувати мессіджи кремля... а потім з усіх інших своїх помийок зсилаються на це "джерман-тру-ньюз-тудей-бєрлін-медіа", озаглавллючи новини як "німецькіе журналісти трєбуют разказать правду"
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12.11.2020 17:31 Відповісти
Все призабыли, что с 1917 года на территории Московии правит нелегитимный бандитский режим так называемых "большевиков", убивших законного монарха и разогнавших Думу.
Нет никакой "страны" - есть захват территории бандформированием.
Америка 15 лет вообще не признавала эту хунту уголовников - пора об этом вспомнить.
А то кремль наивно думает, что он ровня мировым демократиям - кремль вне закона.
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12.11.2020 17:40 Відповісти
Зато у нас даже президент - фейк
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12.11.2020 19:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.11.2020 20:11 Відповісти
так, а новина в чому?
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13.11.2020 01:07 Відповісти
 
 